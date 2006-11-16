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    16 ноября 2006

    NewerTech выпустила новый апгрейд для PowerMac G4:

    23:44

    Nikon D40:

    19:08

    Настройщики: Reg Organizer v.4.0 RC2:

    19:00

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.3.0:

    18:35

    Настройщики: MemMonster v.4.70:

    18:10

    Настройщики: RegVac v.4.02.22:

    17:45

    Мониторинг трафика: BWMeter v.2.6.3:

    17:20

    Утилиты: AssessTree v.1.4.7.2:

    16:55

    Файловые обменники: Azureus v.2.5.0.1 Beta 25:

    16:30

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.22:

    16:05

    CopyCatX 4.0 — новая версия дупликатора жестких дисков:

    15:58

    Группа поддержки для Nikon D40:

    15:50

    Медиаплееры: Zoom Player v.5.00 RC1:

    15:40

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.1.8:

    15:15

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.1.0.10:

    14:50

    Графика: Picasa2 v.2.5 Build 32.97 Beta:

    14:25

    Алмаз для покрытия нанопроводников = уменьшение сопротивления в 100 раз!:

    14:15

    Рабочие станции 3DBOXX RTX обзавелись четрехъядерными процессорами:

    14:03

    Утилиты: System Safety Monitor v.2.2.0.597:

    14:00

    Фото дня: ASUS L1N64-SLI Deluxe, первая материнская плата для AMD 4x4:

    13:59

    HP Compaq dx2250: доступный и экономичный настольный ПК:

    13:42

    Выпущена новая бета-версия Skype для Mac:

    13:39

    OCZ готовит к выпуску киловаттный БП и активный кулер для памяти:

    13:36

    Запись: PlexTools Professional XL v.3.11:

    13:35

    FireWire звуковой интерфейс UF400e для MIDI клавиатур CME серии UF :

    13:10

    Утилиты: novaPDF v.4.2 Build 193:

    13:10

    «Младшая» SLR-камера Nikon представлена официально:

    13:07

    NI повышает скорость обмена с цифровыми приборами до 200 Мб/с:

    12:56

    CD/DVD: DVDFab Decrypter v.3.0.3.8 Beta:

    12:45

    Наушники или бижутерия? Earmecca BiJE EP - два в одном:

    12:33

    Чистильщики: CleanCenter v.1.42.01.3:

    12:20

    Check Point: безопасный удаленный доступ на устройства Windows Mobile:

    11:55

    ASPLinux 11.2 появился в продаже на полках магазинов:

    11:30

    Voigtlaender Vitolux XM 7.0: компактная фотокамера от немецкой «легенды»:

    11:28

    Terminator 3 - в адаптерах Ethernet для унифицированной среды:

    11:10

    Sun: доступ к исходным кодам Java через NetBeans и Java.net:

    11:05

    Общение в сети: Skype v.3.0.0.123 Beta:

    10:40

    Архиваторы: WinZip v.11.0 Final:

    10:15

    Microsoft: Internet Explorer 7.0.5730.11 Final (+русская версия):

    09:50

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.3.0.1.0 Build 1101 Final:

    09:25

    Диагностика: SIV 3.18:

    09:05

    Неофициальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    08:45

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров VT6655 от VIA:

    08:30

    Официальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec ) чипсетов VIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 ноября):

    08:00

    Dell улучшает 30" экраны - новая модель UltraSharp 3007WFP-HC :

    07:11

    План по выпуску процессоров Intel-2007:

    06:21

    Снятие с производства процессоров Pentium D/M и Celeron D/M:

    01:39

    Выпущен первый сертифицированный датчик давления для сетей ZigBee:

    01:16

    Переходники бывают разные... I-O Data представила USB 2.0 -> LAN:

    00:50

    План по выпуску 65-нм процессоров AMD первой половины 2007 г.:

    00:21

    Модульные МФУ Oce Imagistics экономят место и деньги:

    00:17

    Buffalo: гибридная мышь с гироскопом для презентаций:

    00:02

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