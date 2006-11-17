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    17 ноября 2006

    DiscLabel 4.0 поддерживает слои и градиенты:

    22:53

    «Мега-хаб» Sundayo UNCN-40015:

    21:33

    SMC готова начать поставки 28-портовых коммутаторов Gigabit Ethernet TigerSwitch 1000:

    21:02

    Advanced Media начинает выпуск USB-накопителей с дактилоскопическими датчиками:

    20:30

    Power.org обновляет спецификации и публикует план выпуска процессоров:

    19:26

    Файловые обменники: BitTorrent v.5.0.1:

    17:20

    Первая информация о Core 2 Duo E4300, возможности разгона:

    16:59

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2с SE (16.11.2006):

    16:55

    Apple готовит ноутбук на процессорах AMD?:

    16:44

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.1.7:

    16:30

    Kingmax анонсирует 8-Гбайт карты SDHC 2.0:

    16:21

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 14 ноября):

    16:05

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.4.4:

    15:40

    Утилиты: SendToAny v.1.7.6.0:

    15:15

    Безопасность: SpyStopper v.4.90:

    14:50

    Avago начинает серийный выпуск самых маленьких светодиодов:

    14:43

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.7.07:

    14:25

    Pocket Bit Mini: USB-накопители Sony массой по 1,5 грамма:

    14:11

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cpw:

    14:00

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.2.2.6:

    13:35

    E-Ten M700: функциональный коммуникатор с QWERTY-клавиатурой:

    13:21

    UAC MC88: клавиатура для минималистов:

    13:14

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.45.04:

    13:10

    Долговечный 3,5-дюймовый дисплей OSD с LED-подсветкой:

    13:05

    Утилиты: ReNamer v.4.21:

    12:45

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.3.9:

    12:20

    Как «в поле» подзарядить батарею устройства с питанием от USB?:

    12:11

    Нужны ли нам твердотельные диски? Samsung уверяет, что да:

    12:04

    Ageia стимулирует спрос PhysX снижением цен и играми в комплекте:

    12:03

    SiS671FX официально: чипсет, готовый к Vista и Core 2 Duo:

    12:02

    Настройщики: Magic Utilities 2006 v.4.40:

    11:55

    Paragon Software: академия перевода СловоЕд в кармане:

    11:30

    «Беспроводной дисплей» ViewSonic V212 обеспечивает дистанционное управление:

    11:13

    SecurityLab: критическая уязвимость в Microsoft Windows Agent ActiveX:

    11:05

    Первый взгляд на новую версию CMS S.Builder 4.0:

    10:40

    OCZ Technology анонсирует элитную (System Elite) память DDR2 PC2-6400:

    10:33

    Новый комплект разработчика Sentinel Hardware Key для защиты программных продуктов на компьютерах Macintosh:

    10:15

    Пять системных плат MSI готовы к четырехъядерным процессорам:

    10:13

    Утилиты: Face-Wizard v.B06.0707.01:

    09:50

    Focusrite Liquid Mix обзаводится поддержкой платформы PC:

    09:47

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Vista):

    09:25

    Выпущено обновление Apple Remote Desktop 3.1:

    09:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Nec:

    09:05

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit (Vista):

    08:45

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom (BCM-43XX/1XXX):

    08:30

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.6.11:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 ноября):

    08:00

    Elecom TK2-ETU2: цифровая клавиатура с USB-концентратором:

    02:56

    Винчестеры Hitachi обречены?:

    02:20

    Системные платы Intel: «Прощай ATI, здравствуй SiS»:

    02:09

    TV-тюнер для портативных устройств MicroTuner MT2130 принимает цифровые и аналоговые каналы:

    02:00

    Mini-Box M200, M300, M200-LCD и M300-LCD – встраиваемые системы форм-фактора Mini-ITX:

    01:18

    Quanta собрала первые стодолларовые ноутбуки, их «живые» фото:

    01:18

    Новая серия компактных ноутбуков Lenovo Y:

    00:35

    Bella DV Keyboard 3.0: клавиатура для редактирования видео и не только:

    00:23

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