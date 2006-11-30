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    30 ноября 2006

    Lilt позволяет управлять ноутбуками Apple с помощью жестов:

    23:57

    Griffin iTalk Pro — компактный аудиорекордер для iPod:

    23:29

    "E-BOOK" - ноутбук LG FUEL-CELL с питанием от топливных батарей!:

    23:06

    FutureBASIC 4 компилирует вдвое быстрее:

    22:51

    Контроллеры ЖК-панелей EM6121/26 не требуют внешних компонент:

    18:45

    GIGABYTE: обновления для платы 965P-DS4 в виде нового решения - GA-965P-DS4 2.0 (v2.0):

    18:29

    Adlink: встраиваемый компьютер GEME-5000:

    18:24

    Портативный накопитель TEAC PDrive/40 умеет работать с флэш-картами:

    18:16

    25-50 Cell BE = 750-1000 процессоров общего назначения. Но только в определенных случаях:

    18:07

    BlueCore5-Multimedia - Bluetooth и DSP в одном флаконе:

    17:51

    AMD пойдет другим путем в создании недорогих ПК:

    17:29

    Общение в сети: Messenger Plus! Live v.4.11.254:

    17:20

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.54:

    16:55

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.7.5:

    16:30

    Точка в истории Vista vs. EAX:

    16:05

    Мультимедиа: Digital Media Converter v.2.72:

    16:05

    Marvell выпускает следующее поколение XScale, процессор Monahans:

    16:01

    Jetway анонсирует плату 965GDAG на Intel G965:

    16:00

    Резервное копирование: Backup4all v.3.7 Build 243:

    15:40

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.36:

    15:15

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.200:

    14:50

    Интернет и сети: TweakMASTER v.2.50 Build 2822:

    14:25

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.4.2 Final:

    14:00

    В 2008-м Китай откажется от DVD в пользу собственного формата EVD:

    13:59

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.7.66:

    13:35

    Smart Scroll X v2.0 улучшает скроллинг:

    13:24

    CH Multi Function Panel: панель управления для авиасимуляторов:

    13:11

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2с SE (29.11.2006):

    13:10

    Утилиты: StoragePoint v.1.1.2.3:

    12:45

    Общение в сети: Skype v.2.5.0.154:

    12:20

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.24:

    11:55

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    11:30

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.1128:

    11:05

    rx4240, rx4540 и rx5965: вариации HP на тему мультимедиа и GPS:

    10:57

    Настройщики: RegVac v.4.02.25:

    10:40

    Кит или слон? Первые тесты AMD Quad FX против Core 2 Extreme QX6700:

    10:26

    I-O Data DVR-ST18: один из немногих DVD-рекордеров с интерфейсом SATA:

    10:16

    Дефрагментаторы: PerfectDisk v.8.0 Build 45:

    10:15

    Файловые обменники: BitComet v.0.78:

    09:50

    Интернет и сети: DU Meter v.3.50 Build 2882:

    09:25

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB36X:

    09:05

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom (BCM-43XX/1XXX):

    08:45

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.93.81:

    08:30

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.05:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 ноября):

    08:00

    Технология HAMR, разработанная Fujitsu, увеличит плотность записи HDD в 50 раз:

    01:27

    Новые ноутбуки Toshiba: прочные, анахроничные, автономные...:

    00:27

    Wi-Fi (N)-роутер I-O Data WN-GDN/RS с технологией XSPAN :

    00:10

    SpaceNavigator - устройство 3х-мерной навигации для профессионалов:

    00:02

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