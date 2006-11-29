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    29 ноября 2006

    Снижена цена miniStack V2:

    23:21

    Awaken 3.0 — новая версия цифрового будильника:

    20:45

    NEC анонсирует NAS-накопители Storage NS50 емкостью 1 и 2 Тб:

    20:24

    Квантовый компьютер на базе фосфора работает в миллиарды раз быстрее кремниевого:

    20:05

    Creative X-Fi Sound System Z600 - 2.1-канальная акустика с док-станцией для ZEN Vision:M:

    19:28

    Мультимедиа: iuVCR v.4.14.1.378:

    19:00

    Intel добавит IEEE 802.11n в Centrino уже в 2007 году:

    18:41

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.6.82.22:

    18:35

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.80:

    18:10

    CD/DVD: UltraISO v.8.6.0.1936 PE:

    17:45

    Медиаплееры: Cyberlink PowerDVD v.7.0 Build 2211:

    17:20

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.42c:

    16:55

    Transcend представляет флэш-диски с поддержкой Vista ReadyBoost:

    16:50

    ORtek Skypad: Skype-телефон и цифровая клавиатура в одном устройстве:

    16:45

    KYE Systems: фото клавиатуры с солнечной батареей SlimStar 820 Solargizer :

    16:42

    Мультимедиа: KoolMoves v.5.7:

    16:30

    Файловые обменники: Azureus v.2.5.0.1 Beta 30:

    16:05

    Утилиты: Advanced Font Viewer v.3.4:

    15:40

    GeCube Gemini 2 - два GPU X1650XT на одной плате:

    15:39

    3Dlabs отделяется от Creative Labs и анонсирует мультимедийный процессор DMS-02:

    15:19

    Восстановление данных: Active@ File Recovery for Windows v.7.1 (Updated):

    15:15

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.6.4:

    14:50

    AMD Quad FX - фото и новые данные о платформе для небедствующих энтузиастов:

    14:49

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.1.0.166:

    14:25

    Запись: FinalBurner v.1.6.0.47:

    14:00

    Выпущен OpenOffice.org v.2.1.0 RC1:

    13:35

    Диспетчеры закачек: Internet Download Accelerator v.5.1.2:

    13:10

    Kontron ePanel-PM - «сверхплоский» одноплатный компьютер:

    13:09

    Утилиты: Remove Toolbar Buddy v.4.51:

    12:45

    300-ГГц ИС Northrop-Grumman помогут бороться с террористами и контрабандистами:

    12:40

    Утилиты: Remove about:blank Buddy v.4.91:

    12:20

    Утилиты: PriorityControl_STATIC v.1.0.1.4:

    11:55

    Apple выпустила Security Update 2006-007:

    11:47

    Архиваторы: ExtractNow v.4.35:

    11:30

    Диагностика: TaskInfo v.7.0.2.208:

    11:05

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.5.9 Build 30:

    10:40

    Графика: Picasa2 v.2.6 Build 35.65 Beta:

    10:15

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition 2006 v.3.60 Build 816 Beta:

    09:50

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.65:

    09:25

    Запись: Nero v.7.5.9.0A:

    09:05

    Интернет и сети: WinGate v.6.2.0 Build 1121:

    08:45

    Настройщики: RivaTuner v.2.0 RC16.2:

    08:30

    Диагностика: Gigabyte EasyTune5 v.B06.1011.1:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 ноября):

    08:00

    GOTVIEW: TV-тюнер "PCI DVD 3 Hybrid" на базе CX23418:

    06:27

    Системные платы ASUS превратят ваш домашний телефон в Skype-телефон:

    00:35

    Китай создает 16-ядерный x86-совместимый процессор Dragon 3:

    00:34

    Cisco создает встраиваемый коммутатор Fiber Channel для серверов HP BladeSystem:

    00:18

    Intel: начат этап тестирования 45-нм чипов "Penryn" :

    00:03

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