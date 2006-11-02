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    2 ноября 2006

    Выпущен Adobe Acrobat 8:

    22:58

    Ecliptek начинает поставки MEMS-резонаторов:

    22:10

    U-ROBO: домашний робот с ZigBee и RFID:

    21:15

    Алюминий сделает датчики изображения дешевле:

    20:24

    ATI выпустила видеоадаптер X1900 G5 Mac Edition:

    20:00

    Vitesse устанавливает рекорд пропускной способности одиночного коммутатора – 1,5 Тбит/с:

    18:39

    Настройщики: Fresh UI v.7.70:

    18:10

    X40: удастся ли производителям снизить стоимость оптической связи?:

    17:57

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.9.0.3:

    17:45

    Интернет и сети: Kerio MailServer v.6.2.3:

    17:20

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.25a:

    16:55

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.6.1:

    16:30

    Утилиты: novaPDF v.4.2 Build 189:

    16:05

    SeaLINK+8: из одного порта USB - восемь портов COM:

    15:54

    Мультимедиа: GSpot v.2.60 Beta 3:

    15:40

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.4.217:

    15:15

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.29:

    14:50

    Lattice добавляет поддержку PCI Express в FPGA LatticeSCM и LatticeECP2M:

    14:44

    Безопасность: SpyRemover v.2.64:

    14:25

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.430 Build 828:

    14:00

    Symbol RFS7000: конвергенция WiFi и RFID в действии:

    13:58

    Настройщики: Fasterfox v.2.0.0:

    13:35

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.1 RC1:

    13:10

    Korg K61P MIDI-клавиатура со встроенными тембрами и программным синтезатором M1:

    12:53

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.96-3:

    12:45

    Медиаплееры: Apple iTunes v.7.0.2:

    12:20

    WiMedia о WirelessHD: не стоит лошади бежать впереди паровоза:

    11:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.28.00:

    11:55

    USB-накопитель имени Джеймса Бонда:

    11:44

    Внешний винчестер I-O Data HDPG-SU выдерживает падения с 122-сантиметровой высоты:

    11:40

    Утилиты: SearchInform v.3.1:

    11:30

    «Доктор Веб»: Обзор вирусной обстановки за октябрь 2006 года:

    11:05

    Кодеки: Lame MP3 v.3.98 Alpha 6:

    10:40

    Microsoft: Junk E-mail Reporting Tool v.1.0:

    10:15

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.5.2.58 Beta:

    09:50

    Corsair отмечает миллионную отметку очень ограниченной партией позолоченных модулей памяти DOMINATOR:

    09:25

    Диагностика: Dr.Hardware 2006 v.7.6.0d:

    09:25

    Файловые менеджеры: Total Commander v.7.00 Beta 1:

    09:05

    Кодеки: Koepi´s XviD Codec v.1.1.2 Final:

    08:45

    Японский ультрапортативный ПК глазами британского дизайнера:

    08:34

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.6.10:

    08:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom (BCM-57xx/59xx):

    08:15

    Фото дня: видеокарта Albatron GeForce 8800 GTX:

    08:11

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 ноября):

    08:00

    Подробности и фото «самого легкого ноутбука в мире» Sony VAIO G:

    07:43

    Первые фото нового iPod shuffle:

    04:14

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