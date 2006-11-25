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    25 ноября 2006

    Elecom ASP-P200S — новая акустика 2.1 для iPod :

    22:55

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.6.0.5.450/451:

    19:00

    Кодеки: X Codec Pack v.2.1.2 Build 408:

    18:35

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.6:

    18:10

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.3.2:

    17:45

    "Лаборатория Касперского": первый пакет обновлений для Kaspersky Anti-Spam v.3.0:

    17:20

    "Лаборатория Касперского" провела пресс-конференцию, посвященную полноценным решениям для защиты от вирусов и спама в Linux-средах:

    16:55

    Epocware: точное время и прогноз погоды для смартфонов UIQ 3.0:

    16:30

    450 Гб на бумаге? Вполне возможно!:

    16:29

    Citrix: Dynamic Desktop Initiative (Динамический рабочий стол):

    16:05

    SecurityLab: PCI-руткиты могут стать новым поколением злонамеренных программ:

    15:40

    Check Point Connectra — решение для организации SSL VPN:

    15:15

    Программирование: Java 2 SE v.5.0 Update 10:

    14:50

    Утилиты: AMD Power Monitor v.1.0.2:

    14:25

    Резервное копирование: O&O DiskImage v.1.0.524:

    14:00

    Microsoft: обновление для Windows XP SP2 (KB918005):

    13:35

    Microsoft: прикладной программный интерфейс беспроводной локальной сети Wireless LAN API (KB918997):

    13:10

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.94.984:

    12:45

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.3.0.2.0 Build 1123 Final:

    12:20

    Прогнозы Курцвейла: суперкомпьютеры помогут людям обрести бессмертие и победить насморк:

    12:00

    RightMark: CPU Clock Utility v.2.20:

    11:55

    Чистильщики: CCleaner v.1.35:

    11:30

    CD/DVD: DVDFab v.3.0.4.0:

    11:05

    Файловые менеджеры: Total Commander v.7.00 Beta 2:

    10:40

    Запись: NeroLINUX v.2.1.0.3:

    10:15

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    09:50

    Microsoft: новые версии IntelliPoint и IntelliType Pro:

    09:25

    Обновление прошивок для DVD-приводов Sony:

    09:05

    Разгон: Dual CoreCenter v.1.0.2.6:

    08:45

    Разгон: Core Center v.2.0.2.1:

    08:30

    Официальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 ноября):

    08:00

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