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    8 ноября 2006

    The Sims 2 Pets для Mac уже в продаже:

    22:57

    NVIDIA GigaThread, Quantum Effects, Lumenex на примере Foxconn GeForce 8800 GTX/GTS:

    22:00

    Apple выпустила MacBook с процессорами Core 2 Duo:

    21:05

    Дисплей Sanyo CE42LM4WPR: 42 защищённых дюйма:

    20:28

    Мобильные фотопринтеры Epson PictureMate PM210 и PM250:

    20:27

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.2.2.117:

    19:00

    ZyXEL получает новые сертификаты соответствия в области связи:

    18:43

    Файловые обменники: BitComet v.0.76:

    18:35

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.4.0 (Build 971/584):

    18:10

    CD/DVD: AoA DVD Copy v.2.7.9:

    17:45

    Мультимедиа: MP3tag v.2.37a:

    17:20

    Утилиты: System Safety Monitor v.2.2.0.595 Beta:

    16:55

    Sharp представил 12-мегапиксельную (!) ПЗС-матрицу для «цифромыльниц»:

    16:52

    Каталогизаторы: All My Movies v.4.0 Build 1230:

    16:30

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.8.7:

    16:05

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.46:

    15:40

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.6.1105:

    15:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.1.5.0.8:

    14:50

    Мультимедиа: GSpot v.2.60 Beta 5:

    14:25

    Super-Flow Micro: вентилятор… для КПК и мобильных телефонов!:

    14:19

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.71:

    14:00

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.6.95:

    13:35

    Настройщики: NetSpeeder v.3.80:

    13:10

    Smart Modular Technologies: встраиваемый компьютер XceedPC/Geode:

    12:46

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.198:

    12:45

    Broadcom: интегрированный 802.11g-маршрутизатор BCM5354 и другие новости:

    12:38

    Утилиты: StoragePoint v.1.1.1.4:

    12:20

    AMD представляет ATI Radeon X1900 G5 Mac Edition:

    11:59

    VIA CN800: платформы с процессорами C7 получают поддержку PCI Express и DDR2:

    11:57

    Архиваторы: ZipGenius v.6.0.3.1130:

    11:55

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (44 неделя 2006 года):

    11:30

    Свежие неофициальные драйверы для 3dfx Voodoo 3/4/5:

    11:05

    Chipworks: не все Virtex-5 одинаково «полезны»?:

    10:42

    Неофициальная бета стерео-драйверов ForceWare v.93.71:

    10:40

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.93.71 для видеокарт NVIDIA:

    10:15

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.6.17 (Stable):

    09:50

    Медиаплееры: Songbird v.0.2 Development:

    09:25

    Microsoft: Windows Mobile Network Analyzer PowerToy:

    09:05

    Microsoft: Virtual Earth 3D (Beta):

    08:45

    MacBook Core 2 Duo появится до конца недели?:

    08:32

    Диагностика: HDDScan v.2.8:

    08:30

    Настройщики: PowerStrip v.3.73:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 ноября):

    08:00

    Процессоры AMD в дефиците:

    07:01

    Дальнейшее развитие Core 2 Quad и другие планы Intel:

    06:58

    Grape DR: 512 ядер в одном процессоре:

    06:57

    Samsung SPH-P9000: супер PDA/PС/телефон с поддержкой WiMAX и CDMA EV-DO:

    04:22

    APC ASCS 100 – серверный «кулер» за 7200 долларов:

    01:44

    В Tower Semiconductor знают, как уменьшить энергопотребление дисплеев карманных устройств:

    01:35

    TI представляет PLL-чип для памяти DDR3. Первые образцы памяти Micron/Hynix и планы по выпуску:

    00:54

    Фото дня: первая альтернативная система охлаждения GeForce 8800:

    00:13

    MSI NX8800GTX/GTS - адаптеры на GeForce 8800 с технологией DirectX 10:

    00:01

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