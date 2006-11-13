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    13 ноября 2006

    FastMac начала продажи новых батарей для PB G3 Pismo :

    20:29

    JVC DT-V24L1D 24": "pro-монитор" с поддержкой высокого разрешения:

    19:03

    Утилиты: Pfrank v.1.81:

    17:20

    Выпущена утилита The Missing Sync 3 for Windows Mobile:

    17:12

    Общение в сети: GAIM v.2.0.0 Beta 5:

    16:55

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.1 RC3:

    16:30

    Ультракомпактный «телезум» Olympus ZUIKO DIGITAL ED 40-150 мм F:4,0-5,6:

    16:27

    Выход AMD 4x4 совсем близок?:

    16:20

    Акустическая система студии Артемия Лебедева «Соникум»:

    16:17

    AMD реагирует на информацию о дефиците своих процессоров:

    16:16

    NEC TYPE-NO1: ноутбук для Дюка Нюкема:

    16:14

    Sharper Image USB Charger: заряжаем USB-устройства от обычной сети:

    16:11

    Антивирусы: Protector Plus 2007 v.7.5.A02:

    16:05

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.18:

    15:40

    BCM2820: первый процессор приложений Broadcom:

    15:35

    Iiyama ProLite E1901: 19-дюймовый дисплей с временем отклика 5 мс:

    15:20

    Веб-браузеры: Opera v.9.10 Build 8649/3554/490 RC1:

    15:15

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.430 Build 848:

    14:50

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.431 Build 848:

    14:25

    Безопасность: AVG Internet Security v.7.5.431a848:

    14:00

    Princeton анонсирует новые компактные NAS-хранилища данных:

    13:59

    NVIDIA: nForce 680i SLI и другие платы собственного производства:

    13:36

    Диспетчеры закачек: Mass Downloader v.3.2 Build 661:

    13:35

    Утилиты: SideSlide v.1.5.02b:

    13:10

    Утилиты: PriorityControl_STATIC v.1.0.0.9 :

    12:45

    Утилиты: HardDriveIndicator v.1.3.0.0:

    12:20

    Amnesty Generator 0.8 beta сохраняет в Dashboard ролики YouTube:

    12:06

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.1.7:

    11:55

    Утилиты: AssessTree v.1.4.7.1:

    11:30

    Aspire 5101A: недорогой ноутбук с 2-ГГц процессором, а также некоторые данные о Vista Upgrade:

    11:16

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.8.0:

    11:05

    Тестовые приложения: BenchMem v.0.1.4:

    10:40

    Интернет и сети: Google Toolbar v.4.0.1020.5070:

    10:15

    Digidesign Mbox 2 Mini - сверхкомпактный звуковой USB-интерфейс для Pro Tools LE:

    10:03

    Shimei создала синий LED на кремниевой подложке:

    09:58

    Архиваторы: PowerArchiver 2006 v.9.64 Beta 1:

    09:50

    VolumeWorks 1.5 динамически изменяет размер разделов жесткого диска:

    09:39

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.9.12:

    09:25

    Планы IEEE по улучшению ситуации с батареями для ноутбуков:

    09:07

    Официальная версия драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 ноября):

    08:45

    Останется ли лого ATI на будущих видеокартах?:

    08:42

    Первые реальные цены процессоров Intel Core 2 Extreme QX6700:

    08:41

    NVIDIA работает над интегрированными графическими решениями для платформ Intel:

    08:38

    БП Cooler Master Real Power Pro 850W: специально для NVIDIA G80:

    08:37

    Все Firmware прошедшей недели (с 6 по 12 ноября 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 6 по 12 ноября 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 6 по 12 ноября 2006 года):

    08:00

    BIOSTAR: выпуск системной платы TF680i SLI Deluxe для оверклокинга и видеоадаптеров на GeForce 8800:

    07:48

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