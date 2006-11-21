  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    21 ноября 2006

    Новый коммуникатор i-mate JAQ3 официально:

    20:57

    Фотомодуль Sharp LZ 0 P 3770: 5 мегапикселей, 3-кратный зум и автоматическая фокусировка:

    20:25

    Пополнение линейки дисплеев Mitsubishi Diamondcrysta 17- и 19-дюймовой моделями:

    19:47

    Adaptec выпускает контроллеры Serial ATA с интерфейсом PCI Express:

    19:46

    Портативная моноблочная стереофоническая акустическая система Onkyo LX-1J:

    18:38

    Фоторамка eStarling может автоматически загружать снимки с веб-сайтов и получать их по почте:

    18:13

    Gigabyte ME-B01: SFF-система для цифрового дома и офиса:

    18:02

    Sun анонсирует рэк-сервер производительностью 1,2 терафлопс:

    17:24

    Norton Confidential поддерживает Safari:

    17:07

    Industrial Research: 3D-сканер - в помощь криминалистам:

    17:01

    CD/DVD: Alcohol v.1.9.6.4719:

    16:55

    Kingston Technology выпускает серверные модули памяти объемом 4 Гб:

    16:50

    Мультимедиа: GSpot v.2.60 RC1:

    16:30

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.1120:

    16:05

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.95:

    15:40

    Win Enterprises: встраиваемый компьютерный модуль MB-07302:

    15:36

    D221: 22" широкоформатный 5-мс дисплей Lenovo:

    15:30

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5178:

    15:15

    EverGreen: «зубная щётка» для кардридера:

    14:56

    Диагностика: BGEye v.3.0.1.1:

    14:50

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.5.4.4:

    14:25

    Настройщики: WinXP Manager v.5.0.3:

    14:00

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.4.3:

    13:35

    MRV: новый транспондер DWDM для платформы LambdaDriver :

    13:18

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (45 неделя 2006 года):

    13:10

    NA-902WP и NA-901WP - солнечные модули Sharp мощностью 90 Вт:

    13:07

    «Бешеные псы» в роли акустической системы:

    12:47

    HTC P4350: тонкий коммуникатор с QWERTY-клавиатурой представлен официально:

    12:47

    Безопасность: The Bat! Private Disk v.2.09:

    12:45

    Цены на продукты с Blu-ray упадут вдвое в 2008-м:

    12:39

    OCZ PC2-9200 FlexXLC: самая быстрая память с оригинальной системой охлаждения:

    12:31

    Samsung представляет ЖК-экран толщиной 0,82 мм:

    12:29

    Fujitsu Siemens Computers: vBlade:

    12:20

    Цифровое концертное пиано Korg C-720 - топ-модель в линейке Digital Concert Pianos:

    12:15

    Microsoft: Windows Media Player 11 Final (+ русская версия):

    11:55

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.80:

    11:30

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.1.61:

    11:05

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.94.983:

    10:40

    InPreflight — утилита для проверки документов Adobe InDesign:

    10:32

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.80 Beta 1:

    10:15

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Plextor:

    09:25

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.96.98 для GeForce 8800:

    09:05

    Официальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI – Catalyst v.6.11:

    08:45

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit (Vista):

    08:30

    Утилиты: AsusUpdate v.7.07.08:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 ноября):

    08:00

    AMD говорит о том, как будет догонять Intel. Дата выхода Brisbane:

    07:03

    Права на свои процессоры AMD придётся отстаивать в суде:

    04:53

    «Бриллиантовая» и «платиновая»… системные платы MSI:

    01:14

    Microsoft помешала осуществлению планов ASUS относительно системных плат:

    00:52

    NVIDIA мечтает заменить кластеры своими GPU, а начинает с Folding@Home:

    00:51

    AMD раскрывает новые детали Fusion:

    00:18

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018