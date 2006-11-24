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    24 ноября 2006

    Исследование использования подкастов в интернете:

    23:46

    USB-концентратор «чистого золота»:

    20:20

    XtremeMac Luna — радио-будильник для iPod:

    19:24

    Symbol WT4000 - мобильный компьютер как предмет одежды :

    19:00

    Sony находит дефект в своих фотокамерах и обещает устранять его бесплатно:

    18:41

    Compro TV Stick VideoMate U890 - мобильный USB-TV-тюнер:

    18:32

    Наушники и телефонный удлинитель JAYS:

    18:21

    Fujifilm и Konica Minolta контролируют все мировое производство ЖК-панелей:

    17:45

    PCCHIPS A13G+ - системная плата с поддержкой AMD Socket AM2:

    17:35

    Mushkin: модули DDR2-памяти XP2-8500:

    17:34

    Pcalchemey: новая линейка медиаПК на базе Intel Core 2 Duo:

    16:11

    Instant Video To-Go - кодируем видео в H.264 аппаратно:

    15:57

    Программно-аппаратный межсетевой экран Check Point VPN-1 UTM Edge 7.0:

    15:33

    Робот Ubiko поможет справиться с «дедовщиной» в японских школах:

    15:30

    Samsung CX305T - еще один широкоэкранный дисплей с большой диагональю:

    15:03

    Pentax отмечает круглую дату выпуском позолоченной зеркальной фотокамеры:

    14:59

    Liebert TVSS - линейка решений для защиты электросетей от перепадов напряжения:

    14:49

    Spire: новый процессорный кулер Fourier IV:

    14:29

    SMIC включается в технологическую гонку флэш-памяти:

    11:05

    AMD 3DNow! становится предметом судебного разбирательства:

    11:00

    SoC – уже не актуальны. На горизонте - SiP:

    10:53

    Transcend выпускает карту памяти miniSDHC объёмом 4 Гб:

    10:51

    Intel будет экономить… на IDF:

    08:40

    Три новых сервера ETegro Technologies:

    06:54

    Gigabyte GSmart i120: коммуникатор с оригинальными особенностями:

    01:49

    Массовое производство гибридных HDD Seagate - менее, чем через полгода:

    00:54

    Sigma SGM2: мышь с дизайном гипертрофированного слухового аппарата:

    00:23

    MacMice Danger Mouse Red — новая мышь красного цвета:

    00:09

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