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    6 ноября 2006

    Внешний накопитель Planex PL-35U2BS – RAID 0, USB и терабайтный объем:

    21:52

    Plasmon начинает поставки приводов и носителей UDO-DMD:

    21:04

    FastMac выпустила адаптеры Bluetooth для Mac mini PowerPC:

    19:00

    Parallels облегчает процесс создания виртуальных машин:

    15:56

    Три новых AGP-видеокарты Galaxy с охлаждением Zalman:

    15:35

    WaveLab Studio 6 для project-студий:

    15:34

    Abit IL9 Pro: доступная плата для Core 2 Duo с улучшенной обратной совместимостью:

    15:32

    Creative Mouse Gamer HD7600L: чтобы выстрел не ушёл в молоко:

    15:29

    Блоки питания Antec Neo HE: эффективность во главе угла:

    15:26

    Утилиты: Dial-a-fix Full v.0.60.0.24:

    15:15

    Утилиты: Hoster v.3.5:

    14:50

    Apacer Technology начинает массовый выпуск microSD объемом 1 и 2 Гб:

    14:30

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.45.00:

    14:25

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.10.32348:

    14:00

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.96-4:

    13:35

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.1.8t:

    13:10

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.8.3:

    12:45

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.8.3:

    12:20

    ON Semiconductor NCP2892 и NCP2990: УЗЧ для портативной электроники:

    11:58

    Графика: FastStone Photo Resizer v.2.3:

    11:55

    Утилиты: goScreen v.5.2.55.84:

    11:30

    Настройщики: WinXP Manager v.5.0.2:

    11:05

    Опора Allinx media YHA-5P дает мониторам свободу движения:

    10:47

    Архиваторы: ExtractNow v.4.32:

    10:40

    Panda Software: Panda ActiveScan теперь обезвреживает и руткиты:

    10:15

    Диагностика: Active SMART v.2.51:

    09:50

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.2.0.7 Build 1105 RC7:

    09:25

    Q965MDO – первая системная плата MSI для платформы Intel vPro:

    09:15

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest for Linux v.1.0 Build 1007:

    09:05

    Утилиты: AsusUpdate v.7.07.07:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 ноября):

    08:30

    Цена на 16-скоростные оптические накопители упала ниже 25 долларов за штуку:

    08:17

    Все драйверы прошедшей недели (с 30 октября по 5 ноября 2006 года):

    08:15

    VIA не отказывается от выпуска чипсетов для платформы Intel P4:

    08:11

    Safari продолжает завоевывать рынок:

    08:02

    Все BIOS прошедшей недели (с 30 октября по 5 ноября 2006 года):

    08:00

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