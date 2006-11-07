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    7 ноября 2006

    Lite-Fi: Wi-Fi-решение для мобильных устройств, совместимое с черновым вариантом 802.11n:

    23:14

    Мониторы Envision G22LWk и G19LWk: широкоформатно и недорого:

    20:16

    Cypress вдвое уменьшает энергопотребление контроллеров USB 2.0:

    19:48

    Ноутбуки Lenovo ThinkPad получают поддержку 802.11n:

    19:34

    Kohjisha SA1F00 - пример другим производителям UMPC:

    19:26

    Лучшие друзья девушек - это… ноутбуки Medion? :

    19:25

    Altec Lansing VS3251: доступный образец 6-канальной акустики:

    19:23

    Кодеки: Codec v.8.0 Build 9:

    17:20

    Мультимедиа: Viewer & Slide Show v.4.7:

    16:55

    Утилиты: WindowsGuard 2006 v.6.5.4:

    16:30

    Выпущен набор для интеграции iPod в систему Audi MMi:

    16:07

    Утилиты: ShellToys XP v.5.2.3:

    16:05

    ПК Lenovo J110 и ноутбук Lenovo C200 как продукты для малого бизнеса:

    16:02

    Настройщики: PowerStrip v.3.73.579 Beta:

    15:40

    Среди аксессуаров для «самого легкого ноутбука в мире» – защитный экран:

    15:28

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.1 RC2:

    15:15

    Утилиты: UltraShredder v.4.5.2:

    14:50

    Danger Dongle — новый адаптер Bluetooth от MacMice:

    14:37

    Мультимедиа: GSpot v.2.60 Beta 4:

    14:25

    Новые МФУ Samsung для малого бизнеса и домашних офисов: CLX-3160N и CLX-3160FN:

    14:23

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.2.6.955:

    14:00

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2b SE (06.11.2006):

    13:35

    Антивирусы: ClamAV v.0.88.6-1:

    13:10

    NVIDIA не продается, а покупает сама:

    12:46

    Графика: Paint.NET v.3.0 Alpha 3:

    12:45

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.27.4:

    12:20

    Fujitsu Siemens Computers: новые системы хранения данных FibreCAT NX для малых и средних компаний:

    12:09

    Диагностика: EF System Monitor v.4.10:

    11:55

    Star Wars: Empire at War появится в версии для Mac:

    11:50

    Behringer Podcastudio FireWire - студия "в одной коробке" для подкастинга :

    11:38

    Графика: FastStone MaxView v.1.8:

    11:30

    Intel и Micron строят новый завод по выпуску NAND:

    11:25

    Графика: Amazing Photo Editor v.6.2:

    11:05

    Мультимедиа: aTunes v.1.2:

    10:40

    Мультимедиа: Arial Sound Recorder v.1.4.1:

    10:15

    Мультимедиа: CodecInstaller v.2.1.0:

    09:50

    Утилиты: RegToy v.0.4.3.3:

    09:25

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.1 Build 1014:

    09:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Vista):

    08:45

    Диагностика: SmartDoctor v.4.93:

    08:30

    Обновление прошивки для DVD-приводов AOpen модели COM5232/AAH SL:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 ноября):

    08:00

    Проблемы с GeForce 8800 GTX: слухи и официальная информация:

    07:01

    Исход войны оптических форматов предрешен?:

    04:35

    Corega представила 130 Мбит/с IEEE802.11n Wi-Fi карту и роутер:

    03:37

    Какие датчики изображения покажет Cypress на выставке VISION 2006?:

    03:32

    O.CAT - кот в роли многоканальной акустической системы:

    03:00

    Электронный пюпитр:

    02:26

    VESA рассматривает обновленную спецификацию DisplayPort 1.1:

    02:24

    TCE обещает начать серийный выпуск 45-нм фотошаблонов в 2007 году:

    02:19

    Microchip Technology PIC16F88X - новое семейство микроконтроллеров общего назначения:

    02:01

    Обновление роадмапа AMD: Agena FX, Agena, Kuma, Lima:

    01:31

    Обновленный GeForce 7600 GT: максимум производительности за 160 долларов:

    01:19

    ASUS Striker Extreme: пополнение линейки Republic Of Gamers:

    00:46

    MSI Mega Book M670: ноутбук, которому будет рад и бухгалтер:

    00:23

    Процессор NL3140LV NETLite принимает 266 миллионов решений в секунду:

    00:09

    NVIDIA+PortalPlayer = новые чипы для iPod?:

    00:00

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