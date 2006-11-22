  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    22 ноября 2006

    CleanApp 2.0 — новая версия утилиты деинсталлятора:

    23:55

    QuarkXPress теперь поставляется с кроссплатформенной лицензией:

    22:50

    Фото дня: золотая версия принтера HP LaserJet P2015:

    18:58

    Fairchild представляет мультиплексор для HD-видео:

    17:38

    МедиаПК Vidabox STEALTH:

    17:34

    Найдена еще одна уязвимость Mac OS X:

    16:25

    Суперкомпьютер Synopsys «из того, что было» попал на 242 место Top 500 :

    15:25

    WinFast PX7600 GS TDH HDMI Edition - видеокарта с HDMI-интерфейсом:

    15:22

    Утилиты: Архивариус 3000 v.3.77:

    15:15

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.07 Beta:

    14:50

    Интернет и сети: Offline Explorer v.4.5:

    14:25

    Endeavor ST100 – мини-ПК в изложении Epson:

    14:21

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.8.4:

    14:00

    Утилиты: MultiSet v.3.1:

    13:35

    Одноплатный компьютер ADLINK NuPRO-851 рассчитан на процессоры Intel Pentium 4:

    13:24

    NVIDIA открывает Интернет-базар SLI-оборудования:

    13:19

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.6.9.127:

    13:10

    Corepad FeminaPad - коврик для игроков-девушек:

    13:08

    Медиаплееры: WinAmp v.5.32:

    12:45

    M-Audio X-Session Pro - USB MIDI контроллер для DJ и живых выступлений:

    12:44

    CD/DVD: AnyDVD v.6.0.8.5:

    12:20

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.7.4:

    11:55

    Коврик для мыши, для которого не нужна мышь:

    11:47

    Графика: Firegraphic XP v.9.0.900:

    11:30

    CSR BlueCore5-FM – первое однокристальное решение, получившее сертификацию Class 1 Bluetooth 2.0+EDR:

    11:16

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.21:

    11:05

    "Лаборатория Касперского": Kaspersky Anti-Virus v.6.0.1.411 Final:

    10:40

    Утилиты: Stick v.2.4 Beta 13:

    10:15

    Прототип Fujitsu Ultra Mobile PC умещается на коробке для CD:

    10:05

    Американские военные дают IBM и Cray полмиллиарда долларов на революцию в суперкомпьютерах:

    09:50

    Утилиты: UFS Explorer Professional v.3.0:

    09:50

    RamSan, «космически» быстрый твердотельный накопитель, поступает в продажу:

    09:27

    Sapphire Ultimate X1950 Pro: красиво, быстро, холодно, недорого:

    09:25

    Microsoft: ISO-образ, содержащий обновления системы безопасности и критические обновления за ноябрь 2006 года:

    09:25

    Pretec i-Disk Charm: USB-накопитель в кимоно:

    09:15

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows и других продуктов корпорации (ноябрь 2006 года: обновления MS06-066 - MS06-71):

    09:05

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.42:

    08:45

    Веб-бразуеры: Netscape v.8.1.2:

    08:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    08:15

    Apple встроит в ноутбуки мини-электростанции?:

    08:07

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 ноября):

    08:00

    ASUS L1N64-SLI WS: технические детали и цена системной платы для AMD 4x4:

    06:25

    На чем проектируют процессоры AMD?:

    02:10

    Планшет Fujitsu Stylistic с 10,4-дюймовым экраном:

    02:06

    Sparkle GeForce 7600 GS AGP "PASSIVE": бесшумная видеокарта для AGP-систем:

    02:05

    Суперкомпьютер Red Storm после модернизации преодолел рубеж 100 терафлопс:

    01:44

    Sony Vaio C15 - эти ноутбуки всё-таки могут быть недорогими:

    01:00

    Noctua NC-U6: тепловые трубки теперь и в охлаждении чипсетов:

    00:28

    Интерфейс Intel "Kedron" Wi-Fi получает сертификацию FCC:

    00:20

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018