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    23 ноября 2006

    DragThing 5.7 поддерживает сменные темы:

    22:18

    i-mate PDAL - компактный WinMobile-коммуникатор:

    21:30

    В США вот-вот появятся «цветные» Palm Treo 680 без привязки к оператору:

    20:28

    Три широких экрана на любой кошелек: ViewSonic VX2235wm, VX2035wm и VX1935wm:

    20:07

    Реакция производителей на цены чипсета и плат на базе NVIDIA nForce 680i:

    19:32

    USR9640 USR Mini Cam - веб-камера USRobotics для Skype :

    18:29

    WidowPC: игровой лэптоп Sting 517D на Core 2 Duo:

    18:17

    Pyramat PM440w Deluxe Wireless - акустическое кресло для геймеров и не только:

    17:49

    Cooler Master Stacker 830 Evolution NVIDIA Edition - первый SLI-сертифицированный корпус:

    17:18

    Первые фото чипсета AMD 690G:

    16:41

    DVRP-UN8PL2 - внешний DVD-привод I-O Data с питанием по USB:

    16:38

    Сетевой адаптер Buffalo Wi-Fi IEEE802.11n, похожий на мину:

    16:15

    Рабочие станции NEC: внедрение четырехъядерного процессора Intel Core2 Extreme QX6700:

    15:38

    USRobotics расширяет семейство продуктов Courier:

    15:07

    Мультимедиа: AudioConverter Studio v.5.3:

    14:50

    После слияния: Intel обращается к SiS, а NVIDIA начинает производство системных плат:

    14:46

    Acrosser AR-ES0892 - встраиваемый компьютер на основе Intel Core 2 Duo:

    14:44

    Диагностика: ASTRA32 v.1.50:

    14:25

    Поддержка HDMI/HDPC появится в Intel G35:

    14:21

    Biostar Sigma Gate V7603GS21 с мощным разгонным комплексом V-Ranger:

    14:19

    Любители разгона отмечают новый успех: 1 ГГц для GeForce 8800 GTX:

    14:18

    Диагностика: ASTRA v.5.30:

    14:00

    Безопасность: SpyRemover v.2.65:

    13:35

    Мультимедиа: Reaper v.1.42:

    13:10

    Shuttle XPC P 2600S - barebone с поддержкой четырёх мониторов:

    12:54

    Общение в сети: Skype v.3.0.0.137 Beta:

    12:45

    Утилиты: Pfrank v.1.82:

    12:20

    Мышиный эксклюзив от Славы Тюкалова:

    12:02

    Файловые обменники: Azureus v.2.5.0.1 Beta 28:

    11:55

    Настройщики: Reg Organizer v.4.0 Final:

    11:30

    ZyXEL: изменения в линейках DSL-коммутаторов:

    11:05

    Новинки Leopard: QuickLook, изменения в WebClip:

    10:45

    ПО Kraftway для управления ИТ-инфраструктурой:

    10:40

    QSOFT: готовое решение на базе «Битрикс: Управление сайтом» за 4 часа:

    10:15

    Диагностика: Kerish Doctor 2006 v.3.30:

    09:50

    Запись: Nero v.7.5.9.0:

    09:25

    Резервное копирование: Backup4all v.3.7 Build 241:

    09:05

    Диагностика: CPU-Z v.1.38:

    08:45

    Диагностика: Victoria v.4.00 Beta:

    08:30

    Обновление драйверов для видеокамер Logitech QuickCam:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 ноября):

    08:00

    Altec Lansing FX5051: 5.1-канальный звук, в том числе по USB:

    07:06

    У Intel украли процессоры на 20 миллионов долларов:

    01:34

    O2 Xda Flame: меняющий стандарты для коммуникаторов:

    01:11

    Fujitsu-Siemens невольно анонсирует ATI Mobility Radeon X1900:

    00:30

    Использование VIA шины SPI сделает обновление BIOS проще:

    00:17

    Квартет старых-новых LCD BenQ:

    00:08

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