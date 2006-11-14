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    14 ноября 2006

    Samsung использует в 2,5-дюймовых винчестерах перпендикулярную запись:

    23:46

    Dust Networks добавляет поддержку сети в однокристальные системы Mote-on-Chip:

    23:16

    TRENDnet объявляет о начале продаж беспроводного оборудования серии N-Draft:

    21:23

    Intel официально анонсирует Xeon 5300 и Core 2 Extreme QX6700:

    20:59

    OKI B4545 - МФУ для рабочих групп:

    20:52

    Эксклюзивный игровой ноутбук Toshiba Satellite P100-ST9742:

    20:25

    Твердотельные накопители msystems заменят винчестеры в проекте VPN-1:

    19:57

    CD станут историей в ближайшие пять лет?:

    19:20

    Новые MacBook имеют адаптер 802.11n:

    19:00

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.70:

    17:45

    Настройщики: XP Smoker v.5.2:

    17:20

    EPoX: системная плата EP-5P965+ GLI:

    16:56

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2169:

    16:55

    Самый дешевый HD DVD привод для ПК - от Xbox 360:

    16:40

    NEC R100 - домашний робот со странной внешностью и полезными функциями:

    16:30

    Интернет и сети: The Dude v.2.0 Beta 12:

    16:30

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.8.0:

    16:05

    Одноплатный компьютер AXIOMTEK SBC84710 обходится без вентиляторов:

    15:58

    Ball-IT и STMicroelectronics представляют новый тип беспроводных манипуляторов:

    15:54

    A-DATA: SD-карта с E-Ink-дисплеем:

    15:54

    CD/DVD: DVDFab Decrypter v.3.0.3.7 Beta:

    15:40

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.45.03:

    15:15

    ATP: Class-6 ProMax SDHC 4-Гб Memory Card - для тех, кому важны объем и скорость:

    15:06

    Microsoft: Baseline Security Analyzer v.2.01:

    14:50

    Smart-UPS RT 6000VA и 8000VA - два новых мощных ИБП APC:

    14:38

    Apple выпустила обновления Intel Mac Firmware, Digital Camera RAW и X11:

    14:34

    A1 и C1 EXPRESS DUAL: 10,6" широкоэкранные ультрапортативные ноутбуки LG :

    14:27

    Настройщики: PowerStrip v.3.73.580 Beta:

    14:25

    ASRock 4CoreDual-VSTA - бюджетная системная плата, готовая и к Vista, и к Kentsfield:

    14:19

    20 Гбит/с по медной паре – в печатных платах уже через год:

    14:07

    Утилиты: StoragePoint v.1.1.1.8:

    14:00

    Диагностика: BGEye v.3.0.1.0:

    13:35

    3,5" QHD-дисплей NEC придаст импульс КПК:

    13:31

    Звуковой ЦАП Cirrus Logic CS4350: 24 разряда, ФАПЧ и частота до 216 кГц:

    13:17

    Kokuyo - мышь с неблагозвучным названием, но под любой размер:

    13:12

    DirectScreenTransfer подписан корпорацией Microsoft:

    13:10

    Fujitsu: анонс новой линейки 10-гигабитных коммутаторов XG2000:

    12:57

    MRV представила коммутатор серии OptiSwitch-MR с поддержкой подачи питания через Ethernet:

    12:46

    Интернет и сети: CommuniGate Pro v.5.1:

    12:45

    Как заменить дорогие FPGA более дешевыми ASIC?:

    12:38

    Новая версия программного обеспечения для ADSL-модемов Acorp:

    12:20

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (45 неделя 2006 года):

    11:55

    Модули сбора данных и шасси Agilent Technologies рассчитаны на «горячую замену»:

    11:52

    Pentium E1000 заменяется Pentium E2000, так и не выйдя на рынок:

    11:45

    AMD сворачивает свой проект доступного ПК PIC:

    11:38

    У Intel готовы прототипы чипов с соединениями из нанотрубок:

    11:33

    Интернет и сети: UserGate 4.1 расширяет свои возможности:

    11:30

    Panasonic HD-PLC Ethernet-адаптер, достигающий 190 Мбит/с по электросети:

    11:17

    Файловые менеджеры: Speed Commander v.11.5:

    11:05

    AMD спонсирует OpenFPGA и поручает немцам развитие HyperTransport:

    10:46

    Microsoft: Windows Media Player 11 Final (Updated):

    10:40

    ISSI IS61WV102416ALL/BLL: быстрая память для сетей и автомобилей:

    10:25

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.40 Beta:

    10:15

    Диагностика: PC Wizard 2006 v.1.71:

    09:50

    Dell XPS 710: "недорогой" настольный ПК на 4-ядерном процессоре Core 2 Extreme QX6700:

    09:37

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.2.0.8 Build 1112 RC8:

    09:25

    Официальные бета-драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec ) чипсетов VIA:

    09:05

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 (Vinyl Audio Codec) чипсетов VIA:

    08:45

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.91.63 для видеокарт NVIDIA (GeForce/Quadro):

    08:30

    Разгон: ASUS Ai Booster v.2.03.06:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 ноября):

    08:00

    DX10-ускоритель ATI R600 находится в стадии редизайна :

    07:23

    Desktop Transporter 2.0 — недорогое ПО для управления удаленным рабочим столом:

    04:19

    Два «бойцовых» ноутбука ASUS официально: G1 и G2:

    03:57

    Параллели между Intel Socket B и AMD Socket AM3:

    00:21

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