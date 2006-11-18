  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    18 ноября 2006

    Freeze Frame регулирует уровень загрузки CPU:

    23:53

    Файловые обменники: BitComet v.0.77:

    16:30

    Запись: FinalBurner v.1.5.0.35:

    16:05

    Веб-браузеры: Opera v.9.10 Build 8653/3554/490 RC1:

    15:40

    Утилиты: System Safety Monitor v.2.2.0.598:

    15:15

    Интернет и сети: 2hotspot v.1.3.0.15 Beta 3:

    14:50

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.5 Build 983 RC2:

    14:25

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.3.7:

    14:00

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.1.0.161:

    13:35

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.2:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.9.7:

    12:45

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.1.0:

    12:20

    Мультимедиа: Reaper v.1.39:

    11:55

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2173:

    11:30

    Разработка «робота-воина» будет продолжена:

    11:24

    Резервное копирование: Cobian Backup v.8.1.0.171:

    11:05

    Устройство для работы с картами памяти, калькулятор или часы?:

    10:51

    CD/DVD: Virtual CD v.8.0.0.6:

    10:40

    Trend Micro: Mobile Security усиливает безопасность смартфонов и мобильных устройств:

    10:15

    Citrix: Global Load Balancing для Presentation Server:

    09:50

    Интернет и сети: Aladdin представляет eToken WSO:

    09:25

    Графика: IrfanView v.3.99:

    09:05

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra XI (2007.1.11.17):

    08:45

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.03:

    08:30

    Разгон: ASUS Ai Booster v.2.03.07:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 ноября):

    08:00

    Стодолларовый ноутбук на самом деле стоит 150 долларов:

    02:20

    За беспроводной связью последует беспроводное питание?:

    01:59

    SeepuStar DV230 — видеоочки для iPod :

    00:06

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018