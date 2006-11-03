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    3 ноября 2006

    VMWare выпустила бета-версию виртуальной машины для Mac:

    23:32

    LAN-MFPS/U2: средство для совместного доступа к принтерами и сканерам:

    23:23

    KINGMAX: серия KiNGDISK флэш-карт microSD достигла 2 Гб :

    21:58

    I-O Data Giga LANDISK - внешний накопитель емкостью 750 Гб:

    20:55

    Apple выпустила iPod nano (Product) RED 8 ГБ:

    19:21

    Блок питания OCZ GameXStream - теперь и 850 Вт:

    19:17

    SD Trio Professional Plus – три карточки и USB-накопитель в одном устройстве:

    18:51

    Samsung CX931B: стильный 19-дюймовый ЖК-экран:

    18:41

    Kodak i1860 - «самый быстрый» производственный сканер:

    18:16

    Две новости об OLPC - хорошая и плохая:

    17:39

    SiliconStor SS1320: AAMUX-мультиплексор для того, чтобы сделать SATA как SAS:

    16:33

    Настройщики: PowerStrip v.3.72.578 Beta:

    16:30

    Утилиты: AnyReader v.1.9:

    16:05

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2b SE (02.11.2006):

    15:40

    Traxdata Secure Digital PRO 150X - 4-Гб карта памяти стандарта SDHC:

    15:33

    Настройщики: Reg Organizer v.4.0 RC1:

    15:15

    NVIDIA ускоряет переход на 80-нм нормы:

    15:04

    «Желтый чемоданчик» Imation DataGuard защитит магнитные ленты:

    15:02

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.431 Build 836:

    14:50

    Утилиты: novaPDF v.4.2 Build 190:

    14:25

    Настройщики: Ace Utilities v.3.1.0.4039:

    14:00

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.0.16 Beta:

    13:35

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.6.1102:

    13:10

    Безопасность: Spy Sweeper v.5.2.3:

    12:45

    OCZ: новые модули памяти PC2-6400 Titanium с EPP-оптимизацией:

    12:32

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.79:

    12:20

    Резервное копирование: Backup4all v.3.6 Build 235:

    11:55

    22-нм NRAM готова к массовому производству:

    11:31

    Интернет и сети: Google Earth v.4.0.2416 Beta:

    11:30

    Файловые обменники: BitTorrent v.5.0.0:

    11:05

    Microsoft: Internet Explorer 7.0.5730.11 Final:

    10:40

    Apple выпустит еще один iPod по цене $249?:

    10:39

    Hitachi обещает гибридные накопители, шифрование и 750 Гб в 2,5-дюймовом форм-факторе:

    10:32

    Неофициальные бета-драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel (Vista):

    10:15

    Микросхемы для электронных паспортов стали вдвое тоньше:

    10:04

    Утилиты: Broadcom Advanced Control Suite 2 v.9.7.0.1:

    09:50

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom (BCM-440x):

    09:25

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom (BCM-57xx):

    09:05

    Официальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI – Catalyst v.6.10:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ATI Catalyst v.6.10:

    08:30

    Новые драйверы и SDK для PhysX от Ageia:

    08:15

    Apple выпустила обновление Aperture:

    08:06

    Дата премьеры и фото первого компьютера VoodooPC на четырехъядерном процессоре:

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 ноября):

    08:00

    Новые подробности о GeForce 8800 за неделю до официального старта:

    06:05

    Hela Glider Mouse: мышь, не похожая на мышь:

    04:21

    Dell Inspiron 1501: дешевые ноутбуки с процессорами AMD:

    03:36

    ЖК-монитор Eizo FlexScan S1931-SE: удобство и качественная картинка:

    03:17

    LaCie Ethernet Disk mini 500GB поступает в продажу:

    02:46

    Transcend «входит в клуб» производителей гигабайтных карт памяти microSD:

    02:11

    Пара новых решений Shuttle для процессоров AMD Socket AM2:

    00:49

    Новые KVM-переключатели ATEN ALTUSEN KN2108/KN2116:

    00:06

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