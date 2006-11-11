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    11 ноября 2006

    AMD строит мостик между DirectX и OpenGL:

    22:25

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.6.8.126:

    21:30

    Утилита FileSalvage получила поддержку процессоров Intel:

    21:18

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.23:

    21:05

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.0.17 Beta:

    20:40

    Настройщики: RegVac v.4.02.21:

    20:15

    Утилиты: ReNamer v.4.20:

    19:50

    Интернет и сети: SeaMonkey v.1.06:

    19:25

    Настройщики: Registry Mechanic v.6.0:

    19:00

    CD/DVD: DVDFab Decrypter v.3.0.3.6 Beta:

    18:35

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2006 v.5.0.0.256:

    18:10

    Восстановление данных: Zero Assumption Recovery v.8.0:

    17:45

    Новый кардридер Brando WorkShop 55-в-1:

    17:31

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cpv:

    17:20

    Настройщики: BeFaster v.3.7:

    16:55

    Партнерство Novell и Microsoft: новые детали соглашений:

    16:30

    LANDesk: Process Manager v.3.0:

    16:05

    GV-NX88X768H-RH - еще один вариант GeForce 8800 GTX в лице GIGABYTE:

    16:01

    ZyWALL P1 – самый маленький персональный экран с антивирусом, VPN и предотвращением вторжений:

    15:40

    Поиск Яндекса — на смартфонах Nokia:

    15:15

    Q2ID работает с файлами QuarkXPress 7:

    14:54

    Интернет и сети: Kerio MailServer v.6.3:

    14:50

    Настройщики: NiBiTor v.3.1:

    14:25

    Эмуляторы: MAME v.0.110:

    14:00

    Медиаплееры: WinDVD Platinum v.8.0:

    13:35

    Microsoft: пакет обновления 1 (SP1) для Microsoft SQL Server 2005 Express Edition:

    13:10

    Microsoft: Windows Defender Build 1593:

    12:45

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.121.316:

    12:20

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.9.0.316:

    11:55

    Диагностика: S&M v.1.8.2:

    11:30

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.93.978:

    11:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    10:40

    Массаж без отрыва от компьютера:

    10:34

    Новые драйверы и ПО LGS для устройств Logitech:

    10:15

    ASUS AI Lifestyle P5N32-E SLI - системная плата на nForce 680i с тремя слотами PCI Express x16:

    10:04

    Драйверы Management Engine Interface (HECI) от Intel:

    09:50

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:25

    Процессоры Intel Core 2 Duo хорошо подходят для украшения елки:

    09:09

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.86.14 для мобильных NVIDIA GeForce/Quadro:

    09:05

    Официальные драйверы ForceWare v.97.02 для GeForce 8800:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы для мобильной графики чипсетов ATI – Catalyst v.6.9:

    08:15

    Руководитель AMD обещает «атаку сногсшибательных микропроцессоров»:

    08:08

    LiteOn LH-20A1P: первый 20X Super AllWrite пишущий DVD-привод:

    08:02

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 ноября):

    08:00

    Pig E Bank: свинья-копилка XXI века:

    07:07

    IBM рвется в трехмерный виртуальный мир:

    06:06

    GIGABYTE GA-N680SLI-DQ6 и GA-N650SLI-DS4 - системные платы на чипсетах NVIDIA nForce 600 Series:

    05:03

    Рабочие станции Dell OptiPlex: выбор процессора (AMD или Intel) за покупателем :

    04:36

    Когда ждать более доступных видеокарт серии GeForce 8xxx?:

    00:57

    Sanyo стабилизует изображение в фотоаппаратах с помощью MEMS-гироскопов:

    00:41

    По результатам квартала, NVIDIA - крупнейший в мире поставщик дискретных графических решений:

    00:03

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