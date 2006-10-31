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    31 октября 2006

    Sunita представляет не то мышь, не то телефон:

    21:29

    Sanyo: солнечная зарядка N-SC1S для батарей Eneloop и не только:

    18:23

    Vantec Piano: система охлаждения с музыкальными наклонностями:

    18:12

    Скорость карт семейства OCZ SD Dual вырастает до 133x:

    18:01

    FTP-клиенты: TurboFTP v.5.00 Build 550:

    17:45

    Утилиты: System Safety Monitor v.2.2.0.594 Beta:

    17:20

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2592:

    16:55

    Бюджетные решения Fujitsu NF45T и EK30T: ноутбук и не совсем:

    16:41

    Антивирусы: ClamAV v.0.88.5-1:

    16:30

    LSI Logic представляет новое поколение SAS-адаптеров MegaRAID:

    16:24

    Настройщики: EF StartUp Manager v.3.00:

    16:05

    Диагностика: EF Process Manager v.4.10:

    15:40

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.69:

    15:15

    Файловые обменники: Azureus v.2.5.0.1 Beta 17:

    14:50

    Newport Media втискивает цифровой TV-тюнер в одну микросхему:

    14:33

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.6.3:

    14:25

    Интернет и сети: Alchemy Remote Control PRO v.2.8:

    14:00

    Fairchild Semiconductor знает, как передать данные и звук по одному разъему USB:

    13:59

    Seagate представляет DriveTrust и анонсирует Momentus 5400 FDE.2:

    13:47

    Новая линейка накопителей Buffalo DriveStation Combo:

    13:39

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2163:

    13:35

    12,1-дюймовый ЖК-экран Sharp «для наружных работ»:

    13:16

    Спам-фильтр SpamSieve получил новый анализатор:

    13:11

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (43 неделя 2006 года):

    13:10

    Софт для сотовых: Oxygen Phone Manager v.2.11.5:

    12:45

    Visioneer RoadWarrior – сканер для путешественника:

    12:35

    MEMS-решения SiTime – альтернатива кварцевым резонаторам:

    12:32

    Чего AMD и ATI ждут от выхода Vista?:

    12:32

    SD-Omega: два новых автомобильных ПК:

    12:26

    Corsair TWIN2X2048-6400C4D DOMINATOR: быстрая память для экономных:

    12:20

    Настройщики: nLite v.1.2.1 Final:

    12:20

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.8.4:

    11:55

    Модули памяти Kingston объемом 2 Гб для миниатюрных ПК:

    11:41

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.25:

    11:30

    Кодеки: AC3Filter v.1.11:

    11:05

    Общение в сети: QIP 2005 Build 7990:

    10:40

    Неофициальная версия драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    10:15

    Официальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187 Wireless):

    09:50

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    09:25

    Apple начинает поставки нового iPod shuffle почти в срок?:

    09:10

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia Codec):

    09:05

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.92.91 для видеокарт NVIDIA (GeForce/Quadro):

    08:45

    Японского робота-гуманоида Kondo KHR-2HV можно заказать с доставкой в Россию:

    08:35

    Creative: официальные драйверы для звуковых карт серии Sound Blaster X-Fi:

    08:30

    Обновление драйверов для встроенного звука SoundMax от Analog Devices:

    08:15

    «Разогнанный» ПК Gateway FX530 с поддержкой четрехъядерных процессоров – мечта геймера?:

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 октября):

    08:00

    (Product) RED iPod Nano пользуется большой популярностью:

    07:58

    KVMP-коммутатор ATEN KL3116: одной клавиатуры и мыши хватит для 512 компьютеров:

    07:01

    ATI Radeon X1300CE: «блондинка» для Vista :

    03:48

    Apple выпустила Boot Camp 1.1.2 beta:

    02:48

    ATI Radeon X1950 Pro AGP: цены, спецификации, фото:

    02:23

    Gateway FPD2485W: 24-дюймовый HD-дисплей по приемлемой цене:

    01:56

    Подразделение Boeing обещает предельно эффективные солнечные батареи к 2009 году:

    01:40

    Анонс карт Sapphire: X1950 PRO и X1650XT:

    01:36

    RAIDScale – «RAID на системной плате» для корпоративного рынка:

    01:20

    Внешний привод LaCie d2 поддерживает двухслойные диски Blu-ray:

    00:50

    Intel D975XBX2 представлена официально:

    00:36

    Вспомогательный ЖК-дисплей Alphacool с интерфейсом USB:

    00:20

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