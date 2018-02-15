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    15 февраля 2018

    Игровой ПК Corsair One в модификациях One Pro Plus и One Elite оснащается CPU Intel Core i7-8700K : Corsair обновила линейку игровых ПК One

    19:318

    Цены на новые CPU Intel окажутся чуть меньшими, чем считалось ранее: Intel готовится к выпуску CPU Core i5-8500, Core i5-8600, Celeron G4920 и Celeron G4900

    19:2116

    Защита платформы Windows 10 UWP пала, но пока неясно, коснётся ли это всех программ и игр: Хакерам впервые удалось взломать защиту Windows 10 UWP

    19:0510

    При разработке дизайна новых электромобилей Volkswagen ориентируется на дизайнерский стиль Apple: Volkswagen ориентируется на Apple при работе над дизайном

    18:5335

    Представлена беззеркальная камера Fujifilm X-H1, возглавившая серию X: Продажи камеры должны начаться 1 марта

    18:0514

    Фильтр, созданный специалистами CSIRO, за один проход делает воду пригодной для питья: Основой фильтра служит Graphair — особая форма графена

    17:1513

    Режим «Истории» теперь есть и у Google в рамках формата страниц AMP: Google добавила режим AMP Stories

    17:06

    Серия блоков питания be quiet! System Power 9 включает модели мощностью до 700 Вт: Кабели в БП System Power 9 закреплены жестко

    15:35

    In Win повторно выпускает корпус D-Frame Mini, существенно снизив цену: Корпус D-Frame Mini предложен в шести цветовых вариантах

    15:256

    Nokia «стратегически пересмотрит» работу подразделения Digital Health: Кроме того, стало известно о намерении Nokia уволить 425 сотрудников, работающих в Финляндии

    15:003

    Samsung патентует технологию, которая позволит умным часам и трекерам активности определять кровяное давление: Samsung может выпустить умные часы, умеющие определять кровяное давление

    14:4816

    Qualcomm и Broadcom обсудили возможную сделку: Broadcom пытается купить Qualcomm за 121 млрд долларов

    14:35

    Из-за ухода главы подразделения смартфонов компания HTC реорганизует управленческую структуру: HTC назначила ответственными за смартфонный бизнес вице-президентов подразделения Vive

    14:331

    GPU Nvidia Turing на самом деле ляжет в основу графических ускорителей для майнеров: Nvidia выпустит графические адаптеры для майнеров

    14:2059

    Cisco завершила квартал чистым убытком в размере 8,8 млрд долларов : Доход Cisco составил 11,9 млрд долларов

    14:124

    OnePlus попыталась высмеять Xiaomi, но в итоге сама оказалась в глупой ситуации: Разработчик ПО из компании OnePlus запустил в Twitter аналогичный опрос

    14:0018

    Вентилятор Thermaltake Riing Plus 20 RGB TT Premium Edition рассчитан на подключение к разъему USB на системной плате: Цена вентилятора в комплекте с блоком DLC равна $60

    13:539

    Asus выпустила самый тонкий ноутбук с дискретной видеокартой: Цена новинки составляет 999 долларов

    13:4427

    Компания Dyson собирается перейти от производства пылесосов к... электромобилям: Dyson разрабатывает собственные электромобили

    13:3412

    Ассортимент Asus пополнила 3D-карта GeForce GTX 1060 6GB Phoenix: Карта длиной всего 183 мм занимает два слота расширения

    13:315

    Новый логотип может указывать на то, что Samsung собирается выпустить свои умные очки: Samsung готовит умные очки

    13:245

    Телевизоры и стиральные машины Samsung с Bixby на подходе, к 2020 году соответствующую поддержку получит вся техника производителя: Телевизоры Samsung с Bixby появятся на рынке уже в марте, а стиральные машины — весной 2018

    13:177

    EK извинилась перед покупателями : Водоблок EK-Supremacy EVO Threadripper Edition не соответствует «стандартам EK»

    13:112

    Дизайнеры представили, как могут выглядеть очки Apple Glasses: Зарядка очков может производиться беспроводным путем

    12:5512

    В Windows 10 появился режим Ultimate Performance : Очевидно, что в этом режиме компьютер потребляет больше электроэнергии, кроме того, Microsoft предупреждает о возможном преждевременном износе комплектующих

    12:398

    При стоимости АС HomePod около $216 маржа Apple составляет непривычно маленькие 38%: Маржа при продажи Google Home и Amazon Echo составляет около 66 и 56% соответственно

    12:2810

    В этом году Facebook выпустит две умные АС: Они носят условные названия Fiona и Aloha

    12:173

    Обнаружены доказательства существования смартфона Xiaomi Mi Mix 2S: Смартфон получит Snapdragon 845, Sony IMX363 и Android Oreo

    12:033

    Почти вдвое больше телефонов Nokia должно быть отгружено в этом году, чем в прошлом: Общие продажи телефонов и смартфонов Nokia в 2017 году составили 11,5 млн единиц

    11:354

    Опубликованы изображения и характеристики смартфонов Moto G6, G6 Plus и Moto G6 Play: Moto G6 и G6 Plus будут оснащены экранами разрешением 2160 x 1080 пикселей

    11:171

    Samsung рекламирует камеру смартфона Galaxy S9 и анимированные смайлы: На страничке Samsung Mobile Korea опубликовали три официальных рекламных ролика смартфона Samsung Galaxy S9

    11:0820

    Panasonic и Trend Micro вместе будут работать над кибербезопасностью автомобилей: Коммерческое внедрение разработки начнется после 2020 года

    11:072

    Samsung Galaxy S9+ с SoC Snapdragon 845 и 6 ГБ ОЗУ замечен в AnTuTu: Устройство работает под управлением ОС Android 8.0 Oreo

    10:571

    Новый бюджетный смартфон HTC получит название Desire 12: Ожидается, что цена смартфона будет очень доступной

    10:501

    Apple договаривается о поставках флэш-памяти с китайским производителем: Сделка с Yangtze Memory станет важной вехой для обеих сторон

    10:467

    ZTE приглашает желающих протестировать бета-версию Android 8.0 Oreo для смартфона ZTE Axon 7: Участники первой группы будут выбраны с учетом степени их знакомства с Android

    10:25

    Вырез в верхней части экрана у новых смартфонов iPhone может стать меньше: В новых iPhone верхняя «бровь» станет меньше

    10:1522

    Майнеры мешают астрономам искать следы внеземных цивилизаций и первых звёзд в нашей Вселенной: Из-за дефицита видеокарт пострадали даже астрономы

    10:0038

    Умная акустическая система Apple HomePod может оставлять следы на деревянных поверхностях: HomePod не дружит с деревом

    09:3075

    Представлен Snapdragon X24 LTE — первый модем LTE со скоростью передачи данных до 2 Гбит/с: Модем Snapdragon X24 LTE рассчитан на нормы 7 нм

    09:004

    SpaceX построила корабль-паук для ловли обтекателей полезной нагрузки ракет Falcon, а также готовит ещё одну плавучую платформу : SpaceX пополняет свой флот новыми кораблями

    08:3028

    Apple начала продавать восстановленные умные часы Watch Series 3. Сэкономить можно 50 долларов: Восстановленные часы Watch Series 3 на 50 долларов дешевле новых

    08:0022

    Samsung приостановила распространение Android Oreo на смартфоны Galaxy S8 и S8+ спустя несколько дней после старта: Распространение Android Oreo на флагманы Samsung приостановлено

    07:3060

    ЦРУ, ФБР, АНБ и прочие американские ведомства выступают против появления смартфонов Huawei и ZTE в США: Руководители шести главных разведывательных организаций США высказали свое недоверие в адрес Huawei и ZTE

    00:0351

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