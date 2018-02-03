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    3 февраля 2018

    Толщина ребер водоблока Swiftech Apogee SKF — 125 мкм: Производитель предлагает две разновидности изделия

    21:557

    Вспышку Canon наделили искусственным интеллектом: Опубликован список февральских новинок Canon

    20:0821

    Финансовый регулятор предупреждал Coincheck задолго до кражи 530 млн долларов: Сотрудники FSA нагрянули в Coincheck с проверкой

    19:503

    Российские космонавты выбросили в открытый космос модуль связи: Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров установили новый мировой рекорд пребывания в открытом космосе

    18:5435

    Японцы запустили спутник, используя мини-ракету: Используя для их запуска спутников небольшие ракеты, можно существенно снизить расходы

    18:2238

    Морозильная камера позволяет временно решить проблему с мерцающим экраном планшета Surface Pro 4: Некоторые пользователи нашли временное решение проблемы, которое заключается в банальном охлаждении планшета в морозильной камере

    17:5610

    Минкомсвязь будет регулировать сбор всех биометрических данных россиян: Изначально эту роль хотело исполнять МВД

    17:0415

    YouTube будет отмечать контент с каналов, которые финансируются государством: Ежемесячная аудитория зарегистрированных пользователей YouTube составляет 1,5 млрд человек

    16:54

    Sony готовится к уменьшению продаж датчиков изображения: В свое время Sony воспользовалась ростом рынка смартфонов, но этот рынок начал сокращаться

    16:302

    Планшет Huawei MediaPad 5 оснащен SoC Kirin 960 и 4 ГБ ОЗУ: Предположительно, Huawei MediaPad 5 будет поддерживать инициативу Project Treble

    16:307

    Экран смартфона Doogee V, который напоминает iPhone X, запечатлен на официальной фотографии: Стоит обратить внимание на то, что вырез в верхней части экрана стал меньше

    16:1219

    Приложение YouTube TV появилось на Apple TV: В стоимость подписки входит безлимитное облачное пространство для записи контента

    16:078

    Samsung поднялась на четвертое место в рейтинге самых ценных брендов, который возглавляет Amazon : Лидером списка стала Amazon, стоимость бренда выросла на 42% до уровня 150,8 млрд долларов

    15:506

    Чехлы для Galaxy S9 и S9+ стали героями видеоролика: Конструкция чехла позволяет использовать его как подставку

    15:409

    Система искусственного интеллекта Yamaha умеет преобразовывать движения человека в музыку: Yamaha заставила рояль играть в соответствии с движениями танцора

    12:464

    Рынок информационных и коммуникационных технологий в этом году приблизится к 4 трлн долларов: Потребительские расходы превысят 1,5 трлн долларов

    12:402

    Прошлый год завершился для Ericsson крупным убытком: Ericsson отчиталась за 2017 год

    12:331

    Беспилотные автомобили Waymo требуют вмешательства водителя примерно один раз на 9000 км: Беспилотные авто Waymo являются самыми самостоятельными

    10:0021

    За неделю до старта продаж стало известно, что умная АС HomePod умеет воспроизводить музыку, лишь используя другое устройство Apple: АС HomePod будет работать только с техникой Apple

    08:0072

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