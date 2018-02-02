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    2 февраля 2018

    Подписка на сервис GoPro Plus теперь позволит дважды за год заменить повреждённую камеру за небольшую плату: Услуга GoPro Plus стала сильно интереснее

    18:551

    Ноутбук Microsoft Surface Laptop теперь можно купить на 200 долларов дешевле, но это будет версия с CPU Core m3: Microsoft Surface Laptop доступен в модификации с Core m3

    18:282

    Под брендом Nubia скоро может выйти игровой смартфон : Компания ZTE готовит свой геймерский смартфон

    18:273

    UNICEF призывает любителей игр добывать криптовалюту для сирийских детей: Этот шаг предпринят, чтобы привлечь к благотворительности молодых участников

    18:2344

    В новую линейку флагманских смартфонов Samsung войдет модель Galaxy S9 Active: Она носит условное обозначение astarqlte

    17:5911

    Доход Alphabet в 2017 году приблизился к 111 млрд долларов: Холдинг Alphabet отчитался за четвертый квартал 2017 года и год в целом

    17:0710

    Airbus успешно испытала беспилотный летательный аппарат, который планируют использовать в качестве такси: Летательный аппарат Airbus Vahana успешно прошёл лётные испытания

    16:5018

    Генеральный директор Sony Кадзуо Хираи готовится освободить этот пост: Кадзуо Хирай вывел Sony из кризиса

    16:043

    В этом году полупроводниковые пластины подорожают на 20%, полагает руководство GlobalWafers : Сильнее всего дефицит ощущается в сегменте 300-миллиметровых пластин

    14:467

    Опубликован отчет Sony за третий квартал 2017 финансового года: чистая прибыль за год выросла на 1407,3%: Доход за отчетный период составил 23,649 млрд долларов

    14:329

    Apple начала поставки моноблоков iMac Pro с 18-ядерными процессорами: 18-ядерные iMac Pro уже начали поступать покупателям

    13:4533

    На рынке смартфонов зафиксировано наибольшее за всю историю сокращение продаж: Доля Samsung увеличилась, доля Apple — уменьшилась

    13:2913

    Продажи Apple Watch Series 3 вдвое превзошли показатели прошлогодней модели: Прошлый квартала оказался лучшим с точки зрения продаж Apple Watch

    13:2617

    По итогам каждой недели с момента выхода iPhone X является самым продаваемым смартфоном компании: Кук отметил, что степень пользовательского удовлетворения смартфонов iPhone X является запредельной

    13:2126

    По данным IDC, Xiaomi смогла нарастить поставки смартфонов в четвертом квартале почти вдвое: Компании Xiaomi специалисты IDC отдают четвертую строчку, утверждая, что она смогла опередить Oppo и Vivo

    13:131

    Qualcomm и Samsung договорились о лицензировании: В Qualcomm уверены, что достижение договоренности подтверждает работоспособность выбранной модели бизнеса

    13:051

    Samsung собирается купить самое дорогое здание в Сеуле: Предложение, которое сделала Samsung, значительно превосходит предложения других потенциальных покупателей

    12:404

    Более 60% онлайновых платежей в Корее осуществляется с мобильных устройств: Популярность онлайновых покупок в Корее выросла на 19% за последний год

    12:30

    FCC выдала сертификат бюджетному смартфону Nokia TA-1056: Устройство должно поставить в продажу в марте по цене около 100 долларов

    12:212

    Apple обошла Samsung по поставкам смартфонов в четвертом квартале 2017, но по итогам года лидером осталась Samsung: Xiaomi улучшила свой результат за год на 56%

    12:0227

    Apple начала продавать восстановленные iPhone 7 и 7 Plus, но много сэкономить не выйдет: Восстановленный iPhone 7 стоит на 50 долларов меньше нового

    11:5860

    Согласно данным StatCounter, Windows 10 по распространённости наконец-то обошла Windows 7: Windows 10 стала самой популярной настольной ОС в мире

    11:5117

    Чистый убыток Qualcomm в первом квартале 2018 финансового года составил 6 млрд долларов: Производитель объясняет это действием нескольких факторов

    11:507

    Samsung запатентовала слайдер с двумя сенсорными экранами: При смещении дисплея под ним не будет привычной в прошлом физической клавиатуры

    11:374

    Все новые смартфоны Honor в обозримом будущем будут оснащаться дисплеями с соотношением сторон 18:9: Бренд Honor отказался от формата 16:9

    11:3117

    В прошлом квартале Apple всё-таки зафиксировала снижение продаж смартфонов: Продажи iPhone снизились, но выручка выросла

    11:2931

    У WhatsApp — 1,5 млрд активных пользователей в месяц: Ежедневно пользователи WhatsApp отсылают друг другу 60 млрд сообщений

    11:028

    Новый защищенный планшет Panasonic стоит более $3000: Цена новинки составляет 3028 долларов, продажи начнутся в феврале

    11:018

    Опубликована фотография смартфона Meizu E3: Meizu E3 могут представить в марте, цена новинка составит около 180 долларов

    10:52

    Apple отчиталась за первый квартал 2018 финансового года: Доход и чистая прибыль на акцию оказались рекордно высокими

    10:3352

    Первая ступень ракеты Falcon 9 осталась целой после приземления на воду, хотя SpaceX не собиралась её сохранять: Первая ступень Falcon 9 сохранилась вопреки планам SpaceX

    10:0029

    Sony обещает поддерживать свои топовые смартфоны обновлениями в течение двух лет: Флагманы Sony будут получать обновления ОС в течение двух лет

    09:0011

    Версия голосового помощника Assistant Go лишена части функций полноценного ассистента: ПО Assistant Go уже доступно для загрузки

    08:301

    The Boring Company за несколько дней «распродала» 20 000 огнемётов и больше не принимает предзаказы: The Boring Company продала огнемётов на 10 млн долларов

    08:0029

    Renesas Electronics может купить Maxim Integrated за 20 млрд долларов: Maxim Integrated может перейти под крыло Renesas Electronics

    07:003

    Раскладушка Vkworld T2 Plus стала самым дорогим смартфоном производителя: Приобрести смартфон можно по цене $260

    06:4021

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