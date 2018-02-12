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    12 февраля 2018

    Начат прием предварительных заказов на объектив Meyer Optik Gorlitz Somnium II 85 F1.5: Объектив выпускается в вариантах для камер с креплениями Canon EF, Nikon F, M42, Pentax K, Sony E и Fujifilm X

    23:448

    В Google Maps для Android может появиться функция, показывающая уровень заряда аккумулятора другого смартфона: Указание на это специалисты Android Police обнаружили в бета-версии Google Maps 9.71 для Android

    23:264

    На Олимпиаде замечен объектив Sony 400mm f/2.8 GM OSS FE: Ожидается, что цена объектива превысит 10 000 долларов

    20:4417

    Стало известно, за сколько и зачем Amazon купила компанию Blink : Blink выпускает камеры домашнего видеонаблюдения и домофоны

    20:222

    Специалисты ArsTechnica считают, что в спаде интереса к умным часам с Android Wear виновата Qualcomm: В провале Android Wear может быть виновата Qualcomm

    19:3336

    Apple, LG и Valve инвестировали в производителя экранов microLED: Apple, LG и Valve инвестировали в eMagin 10 млн долларов

    19:073

    Panasonic обновила защищенный ноутбук-трансформер Toughbook CF-20: Обновление не сказалось на стоимости Panasonic Toughbook CF-20

    18:55

    Семейство настольных APU Ryzen пополнится моделями Ryzen 5 2400GE и Ryzen 3 2200GE с TDP 35 Вт: APU Ryzen 5 2400GE и Ryzen 3 2200GE будут работать на меньших частотах

    18:454

    Появились первые полноценные тесты настольных гибридных процессоров AMD Ryzen : APU Ryzen 2 2200G позволяет за 100 долларов получить игровое решение начального класса

    18:2214

    Смартфон Owwo X оказался не клоном iPhone X, а очередной подделкой: Реальные фотографии сразу же расставили все по своим местам

    17:0810

    Беззеркальная фотокамера Fujifilm X-H1 оценена в 1900 евро: Fujifilm X-H1 поступит в продажу в марте

    17:0015

    Vivo пока лишила дешевые модели смартфонов обновления до Android 8.0: В списке смартфонов Vivo, которые получат обновление до Android 8.0 Oreo, оказались только премиальные модели

    16:55

    Xiaomi увеличила поставки очистителей воздуха на 50% за год: Xiaomi продала более 3 млн очистителей воздуха в 2017 году

    16:0612

    Samsung SDI старается уйти от использования кобальта в аккумуляторах для электромобилей: Кобальт недешев — и только за прошлый год он подорожал на 235%

    15:4811

    Asustek Computer планирует отгрузить более 2 млн игровых ноутбуков в 2018 году: Ожидается, что в первом квартале доход компании снизится на 8-12%

    14:543

    Названа дата встречи Qualcomm и Broadcom: Переговорщики обсудят предложение Broadcom о покупке Qualcomm за 121 млрд долларов

    14:383

    Смартфон ZTE Blade V9, построенный на платформе Snapdragon 450, представят на выставке MWC 2018: ZTE Blade V9 получит три камеры

    14:30

    Samsung выбрала эксклюзивного поставщика панелей microLED для новых телевизоров: Samsung Electronics объединила усилия с крупнейшим китайским производителем светодиодов компанией Sanan Optoelectronics

    14:2122

    Появились первые изображения камеры Panasonic Lumix DC-GX9: Камера Panasonic Lumix DC-GX9 может быть представлена уже на этой неделе

    14:172

    Аналитики CLSA зафиксировали уменьшение интереса к панелям OLED в Китае: Доля смартфонов с экранами OLED за год увеличилась очень незначительно — с 14% до 15%

    14:055

    55-дюймовые телевизоры OLED компании LG за пять лет подешевели в пять раз : LG удалось нарастить поставки телевизоров OLED за год почти втрое

    14:0112

    Представлен объектив Sigma 14-24mm F2.8 DG HSM | Art: Объектив будет выпускаться в вариантах для камер Canon, Nikon и Sigma

    13:3520

    Опубликованы все характеристики смартфона Meizu E3: По слухам, речь идет о новой однокристальной системе MediaTek Helio P38

    13:31

    Samsung опустилась на 18 место в рейтинге самых дорогих компаний, который возглавляют Apple, Google и Microsoft: В сотне лучших оказалось более 50 американских компаний

    13:1617

    Высокопроизводительные мобильные CPU Intel восьмого поколения появятся в ноутбуках уже в начале весны: Процессоры Coffee Lake H ожидаются в марте или апреле

    13:061

    Смартфон Sony Xperia XZ2 Pro получил дисплей с соотношением сторон 18:9: Смартфон ожидается на рынке в июне по цене около 950 долларов

    12:5510

    Процессоры Intel Cannon Lake U будут существовать как в версиях с интегрированным GPU, так и в модификациях без него: CPU Cannon Lake будут доступны без встроенного GPU

    12:424

    27 февраля Asus пообещала представить серию смартфонов Zenfone 5 : На картинке присутствует надпись We Love photo, которая указывает на богатые фото- и видеовозможности смартфонов

    12:38

    Новоиспечённая компания Ampere Computing представила свой первый серверный процессор на архитектуре ARM : Ampere Computing вышла на рынок серверных CPU

    12:24

    Porsche и Audi ведут разработку общей платформы для электромобилей: Так компании экономят средства

    12:219

    Xiaomi планирует возглавить крупнейший рынок производителей смартфонов в 2020 году: Доля Xiaomi на мировом рынке в 2017 году составила 7%, тогда как годом ранее она составляла всего 4%

    12:12

    Смартфон Asus Zenfone 5 Lite засветился на живом фото: Анонс новинки ожидается 25 февраля

    12:00

    Samsung Galaxy S9 может не превзойти Galaxy S8 по эффективной площади дисплея: Результаты замеров вы можете увидеть сами на изображениях

    11:4715

    В честь открытия Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане Intel создала световое шоу с участием 1218 дронов: Intel показала грандиозное шоу из дронов

    09:0017

    Стоимость негарантийного ремонта умной АС Apple HomePod всего на 20% ниже стоимости нового устройства : Починить без гарантии Apple HomePod обойдётся в 280 долларов

    08:0043

    Легендарный проигрыватель Winamp возродили в виде браузерной версии: Winamp возродили в онлайне

    07:3036

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