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    9 февраля 2018

    Голосовой помощник Google Assistant наконец-то появится в Chrome OS : В Chrome OS добавят Google Assistant

    21:23

    В России создадут новый объектно-ориентированный язык программирования: Он, в частности, обеспечит безопасность и контролируемый доступ к данным

    18:0082

    Слабеющий Bitcoin вынудил россиян продавать оборудование для майнинга : В январе количество объявлений выросло на 62%

    17:2239

    HP обновила мобильные рабочие станции ZBook 14u и 15u: Обновленные HP ZBook 14u и 15u поступят в продажу в текущем месяце

    16:403

    Опубликованы характеристики однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 670: Qualcomm Snapdragon 670 будет заметно отличаться от предшественницы

    14:557

    Patriot Memory готовит SSD Viper на базе контроллера Phison E12: Максимальный объем SSD Patriot Viper составит 1920 ГБ

    14:253

    Фронтальная камера смартфона Xiaomi Mi Mix 2S может находиться в углу экрана: Xiaomi Mi Mix 2S снова называют первым в мире смартфоном, оснащенным Snapdragon 845

    13:4720

    Фото дня: док-станция DeX Pad для смартфона Samsung Galaxy S9: Док-станцию должны представить вместе с Samsung Galaxy S9 и S9+

    13:3623

    Google откроет новый ЦОД в Южной Корее: Представители обеих компаний от официальных комментариев воздерживаются

    13:25

    Видеоролик демонстрирует наличие у смартфона Huawei P20 Plus необычной тройной камеры: Анонс новинок ожидается 27 марта

    13:105

    В Сеть попала часть исходного кода iOS, но переживать за безопасность не стоит : В Сеть попала часть исходного кода iOS 9

    13:0711

    Смартфон Xiaomi Mi 7 может получить 8 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 4480 мА•ч: Также сообщается о версии Xiaomi Mi 7 Plus, которая получит шестидюймовый дисплей Samsung

    12:482

    Owwo X — новый клон iPhone X стоимостью $235: Цена устройства составит около 235 долларов

    12:2411

    Смартфоны Samsung Galaxy S8 получают прошивку Android 8.0 Oreo : Компания Samsung начала распространение давно ожидаемой прошивки Android 8.0 Oreo для смартфонов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+

    12:1632

    Неизвестный смартфон с SoC Snapdragon 845 замечен в Geekbench: Протестированное устройство работает под управление операционной системы Android 8.0.0

    10:415

    Huawei готовится пополнить линейки смартфонов Nova и Y новыми моделями: Новинки уже прошли сертификационные испытания TENAA

    09:50

    Смартфон Meizu E3 предстал на новых фото: Meizu E3 получил дактилоскопический датчик на боковой грани

    09:30

    С июля браузер Chrome начнёт помечать сайты с протоколом HTTP, как небезопасные: Chrome 68 будет помечать сайты HTTP, как небезопасные

    09:3010

    Формальный глава Samsung Group обвиняется в уклонении от уплаты налогов: Глава Samsung Group Ли Кун-Хи обвиняется в неуплате налогов

    09:0010

    Tesla отчиталась о росте дохода и самых больших убытках: Илон Маск отметил, что раз они смогли запустить Tesla Roadster в космос, то вышеупомянутая задача для них не является чем-то крайне сложным

    08:5522

    В портативном музыкальном проигрывателе Fiio M7 используется однокристальная система Samsung Exynos 7270: В Fiio M7 используется SoC Samsung Exynos 7270 в упаковке SiP-ePoP

    08:558

    Новый смартфон Vivo имеет самые тонкие рамки вокруг дисплея: Новый смартфон Vivo, вероятно, станет рекордсменом, потому как его дисплей занимает действительно почти всю лицевую панель

    08:4218

    Обновлённый ноутбук VAIO S получил процессоры Intel Core восьмого поколения, но так и не получил портов USB-C: VAIO S обновился и получил новые CPU

    08:306

    Беспроводная зарядная станция Apple AirPower и футляр для AirPods, поддерживающий беспроводную зарядку, появятся в марте: Беспроводная зарядная станция Apple AirPower и новый футляр для AirPods можно будет купить в следующем месяце

    08:0018

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