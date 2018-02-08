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    8 февраля 2018

    Смартфон Huawei Mate 10 Pro отлично проявил себя на испытаниях блогера JerryRigEverything: JerryRigEverything испытал на прочность Huawei Mate 10 Pro

    20:544

    Владимир Путин заявил, что у него нет смартфона: «Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона»

    20:2195

    Qualcomm рассказала о 19 компаниях, которые точно выпустят в следующем году устройства с модемом Snapdragon X50: Модем Snapdragon X50 появится в серийных продуктах в следующем году

    16:391

    Впервые за 12 лет существования компания Twitter получила прибыль: Twitter впервые завершила квартал с прибылью

    16:2711

    Носимая электроника с датчиками ЧСС позволяет выявить диабет с точностью до 85%: Умные часы позволяют выявить диабет

    16:1313

    Начат серийный выпуск модулей флэш-памяти Samsung eUFS 2.1 объемом 256 ГБ для автомобилей: С учетом области применения модули рассчитаны на работу в диапазоне температур от -40°С до 105°С

    16:012

    Continental и Nvidia создадут платформу для беспилотных автомобилей: Continental и Nvidia начали сотрудничество в целях создания автомобильной платформы

    15:55

    Опубликованы изображения объектива Zeiss Loxia 25mm f/2.4 : Анонс объектива Zeiss Loxia 25mm f/2.4 ожидается в ближайшие дни

    15:343

    В 2020 году свой первый полёт совершит многоразовый космический корабль Dream Chaser: Космический корабль Dream Chaser отправится к МКС в конце 2020 года

    15:3036

    Представлены защищенные накопители Adata HD710M Pro и HD710A Pro : Модель HD710A Pro рассчитана на работу с компьютерами Apple

    15:18

    Intel выпустила новую заплатку против Meltdown и Spectre: пока только для Skylake и только для OEM и партнеров: Вариант для Broadwell и Haswell должен выйти позже

    14:2314

    Команда компании Nest объединяется с подразделением Google Hardware: Nest станет более интегрированной в экосистему Google

    14:12

    Первые видеокарты Nvidia поколения Ampere могут выйти на рынок уже 12 апреля: 3D-карты Nvidia Ampere появится весной

    14:0149

    Innolux рассчитывает в этом году освоить серийный выпуск панелей mini-LED: Панели mini-LED размером 10,1 дюйма, показанные Innolux на CES 2018, вызвали интерес автопроизводителей

    13:585

    Видео демонстрирует наличие у смартфона Huawei P20 Lite экрана с вырезом в верхней части: Huawei P20 Lite получит сдвоенную камеру

    13:444

    Служебные смартфоны порой позволяют полицейским Нью-Йорка оказаться на месте преступления до получения вызова от диспетчера: Полиция Нью-Йорка начала получать новые смартфоны Apple

    13:3125

    Стало известно, какие объективы Meike выпустит в ближайшее время: Meike собирается выйти на рынок видеообъективов, но не забывает и о фотообъективах

    13:263

    Видеокарта GeForce GT 1030, как оказалось, поддерживает технологию G-Sync, но пока неясно, не является ли это ошибкой драйвера: Видеокарта GeForce GT 1030 поддерживает G-Sync

    13:139

    На Google подали в суд из-за дефекта в смартфонах Pixel и Pixel XL: Истец утверждает, что в Google знали о наличии дефекта с самого начала

    13:0420

    В линейку процессоров Intel Xeon-D 2100 вошла 18-ядерная модель стоимостью 2407 долларов: Линейка процессоров Intel Xeon-D 2100 включает 14 моделей

    12:482

    Apple включила две китайские компании и убрала Sharp из цепочки поставок модулей для системы Face ID: Компания LG Innotek осталась главным поставщиком

    12:1136

    Устройство для работы с картами памяти Atech Blackjet UX-1 стоит $500: К хосту Atech Blackjet UX-1 подключается по интерфейсу Thunderbolt 3

    12:085

    Смартфон Huawei P20 с тремя объективами и системой ИИ представят в парижском Большом дворце 27 марта: На фоне изображения видны три кольца, которые намекают на три объектива. Кроме того, во фразе «see mooore with AI» присутствуют три буквы о вместо двух

    12:015

    Вьетнамские смартфоны Samsung Galaxy S7 Edge по ошибке получили Android 8.0 Oreo и Samsung Experience UI 9.0: Размер сборки под номером G935FXXU2ERB2 составляет около 1,4 ГБ

    11:5112

    «ВКонтакте» запустила редактор статей: Авторы статей размером более 100 слов, которые набирают свыше 100 просмотров, получают доступ к расширенной статистике

    11:451

    Появилось изображение Samsung Galaxy S9+ в цвете Coral Blue: Первоначально новинка будет предложена в четырех вариантах цветового оформления

    11:1911

    Глава «Сбербанка» признал, что сотрудники майнят криптовалюту на рабочем месте: «Сбербанк» довольно часто ловит своих сотрудников за добычей криптовалюты на рабочем месте

    11:0923

    В Telegram для Android появился стриминг видеороликов и режим Auto-Night Mode: Также можно выбрать предпочитаемую ночную тему из трех вариантов

    10:452

    В 2017 году китайские производители отгрузили 1,4 млрд смартфонов и 500 млн мобильных телефонов : В 2017 году китайские компании отгрузили 48,06 млн настольных ПК, на 10,6% больше, чем годом ранее, и 172,44 млн ноутбуков, на 7% больше, чем в 2016 году

    10:242

    Опубликованы изображения трехмерной модели смартфона Asus ZenFone 5: Цена устройства составит около 350 евро

    10:15

    Umidigi Z2 стал первым смартфоном с дисплеем диагональю 6,2 дюйма, который имеет вырез в верхней части: Экран смартфона имеет разрешение 2246 х 1080 пикселей и вырез в верхей части

    10:006

    Опубликовано изображение нового полноэкранного смартфона Nubia Z19: Выход Nubia Z19 ожидается в первой половине 2018

    09:513

    Телевизоры QLED и OLED суммарно занимают менее 2% рынка: Рынок ЖК-телевизоров просел на 4,1%

    09:3038

    Еврокомиссия усмотрела риски в сделке между Apple и Shazam: Еврокомиссия считает, что покупка Apple компании Shazam может навредить конкуренции

    09:002

    Google работает над собственным игровым потоковым сервисом: Google может выйти на игровой рынок с собственным потоковым сервисом

    08:303

    Те, кто за последний год заменил аккумулятор в iPhone по полной цене, возможно, получат компенсацию. Но это не точно: Apple думает над компенсациями для тех, кто менял аккумулятор в iPhone по полной цене

    08:0015

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