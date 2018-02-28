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    28 февраля 2018

    Немецкие города получили право запрещать дизельные автомобили: Эта мера направлена на снижение загрязнения воздуха

    23:4023

    По прогнозу IDC, рынок «персональных вычислительных устройств» в ближайшие годы будет сокращаться на 1,8% в год: По итогам прошлого года «традиционные ПК» составляют 61,3% рынка

    23:175

    В Китае продажи SoC для смартфонов в этом квартале сократятся на 18%: Такой прогноз дают аналитики Digitimes Research

    23:03

    Новый датчик движения InvenSense может обеспечивать работу стабилизаторов двух модулей камер смартфона одновременно: Компания InvenSense в 2016 году была куплена TDK

    21:565

    Коврик для мыши Sharkoon 1337 RGB оснащен полноцветной подсветкой: Размеры коврика — 359 x 279 х 3 мм

    20:5110

    Накладки SilverStone FG-122 и FG-142 позволяют наделить подсветкой вентилятор типоразмера 120 мм и 140 мм соответственно: Каждая накладка включает 24 светодиода RGB

    20:071

    Huawei не спешит выпускать новую модель умных часов, так как нынешняя хорошо продаётся: Huawei не отказывается от рынка умных часов

    20:066

    Модуль Wacom Cintiq Pro Engine превращает дисплей Cintiq Pro 24 в моноблочный ПК: Продажи начнутся в мае

    19:50

    Hyundai Kona Electric — электрический кроссовер с хорошим запасом хода: Hyundai представила электромобиль Kona Electric

    19:4448

    Видео дня: мир глазами беспилотного автомобиля Waymo: Waymo показала, как её беспилотные авто видят мир

    19:261

    Появились результаты тестирования SoC Exynos 9810 в сравнении со Snapdragon 845 и многими другими платформами: SoC Exynos 9810 нередко проигрывает Snapdragon 845

    19:1139

    Amazon занимает более половины рынка умных АС, а Google сумела нарастить продажи в 16 раз: Рынок умных АС вырос вчетверо

    19:006

    Представлен 24-дюймовый интерактивный дисплей Wacom Cintiq Pro: Продажи Cintiq Pro 24 начнутся в марте по цене от $1999

    18:473

    Система жидкостного охлаждения EVGA CLC 120 CL11 стоит $60: На нее распространяется пятилетняя гарантия

    18:29

    Передняя панель корпуса Cooler Master MasterCase H500P Mesh White изготовлена из сетки: За сеткой установлено два 200-миллиметровых вентилятора

    18:001

    Начались продажи водоблоков EK-FB ASRock X399 RGB Monoblock: Водоблок EK-FB ASRock X399 RGB Monoblock предназначен для системных плат ASRock на чипсете AMD X399

    17:34

    По словам IDC, рынок смартфонов прошел поворотную точку — в 2017 году рост впервые сменился сокращением: Основу рынка составляют аппараты с ОС Android

    16:4314

    На создателя Bitcoin подан иск на 10 млрд долларов: Иск касается поведения Райта вскоре после смерти Клеймана

    16:1714

    Полнокадровый объектив Tokina opera 50mm F1.4 FF предназначен для зеркальных камер верхнего сегмента: Модель Tokina opera 50mm F1.4 FF открыла новую серию объективов

    15:3716

    Запатентованный Apple ноутбук с двумя экранами OLED лишен физической клавиатуры: В описании говорится, что на этом дополнительном экране могут появляться различные элементы, например, виртуальная клавиатура

    13:2146

    Mu One — универсальное зарядное устройство мощностью до 45 Вт для устройств с разъемами MicroUSB, USB-C и Lightning: На стадии предзаказа вы можете приобрести устройство по цене 39 фунтов стерлингов

    13:026

    Apple использует для хранения данных iCloud облачные хранилища Google : Apple пользуется услугами ЦОД Google

    12:5211

    Экран смартфона Asus ZenFone 5 занимает 90% лицевой панели, а вырез на 26% меньше аналогичного у iPhone X: Asus как бы говорит, что даже если она и позаимствовала направление в дизайне, то сделала это не методом слепого копирования, а улучшила данное решение

    12:5224

    Apple запустила пилотную программу, в рамках которой продолжит обслуживать «устаревшие» моноблоки iMac : Apple временно меняет принципы гарантийного обслуживания

    12:441

    Huawei не исключает, что опередит Apple на рынке смартфонов уже в этом году, утверждая, что Huawei P20 будет гораздо лучше iPhone X: Huawei P20 представят 27 марта

    12:4058

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    12:236

    Новые слухи про смартфон iPhone Xs Plus: золотой цвет, две карты SIM и дисплей разрешением 2436 х 1242 пикселя: Новые смартфоны iPhone могут появиться в версиях Dual SIM

    12:1241

    Специалисты DxOMark посчитали, что качество фотографий у Vivo X20 Plus выше, чем у Google Pixel: Vivo X20 Plus получил у DxOMark 90 баллов

    11:5512

    Новый смартфон Motorola Razr может получить сгибающийся дисплей: Компания не исключает повторного появления на рынке бренда Razr

    10:3413

    Представлена полнокадровая беззеркальная камера Sony a7 III : Камера Sony α7 II (ILCE-7M3) должна появиться в продаже в апреле по цене $2000

    10:3143

    С 1 апреля в BlackBerry World будут представлены только бесплатные приложения: Магазин приложений BlackBerry World будет работать до 31 декабря 2019 года

    10:245

    Amazon покупает стартап Ring за 1 млрд долларов: Представитель Amazon заявил, что компания намеревается двигаться в направлении безопасных домохозяйств

    10:1414

    Новинки Huawei заняли первые три места в рейтинге самых производительных смартфонов с Android: Samsung Galaxy Note8 и Galaxy S8+ замыкают десятку лидеров

    10:042

    Mophie пообещала выпустить лучший чехол для Samsung Galaxy S9 почти за $100: В продажу новинка поступит в апреле

    09:2117

    Jolla анонсировала ОС Sailfish 3 и поддержку новых устройств : Sailfish 3 станет доступна в третьем квартале 2018

    09:144

    Смартфон Samsung Galaxy S9 умеет измерять кровяное давление: Помимо измерения кровяного давления смартфон, смартфон может определить различные степени стресса

    09:0416

    Опубликованы первые фотографии нового флагмана OnePlus: Смартфон получил вырез в верхней части дисплея и 6 ГБ ОЗУ

    09:0319

    Не ждите нормализации цен на видеокарты в текущем году: Nvidia считает, что ситуация с дефицитом и завышенными ценами на рынке видеокарт в нынешнем году не изменится

    09:0026

    Renault хочет, чтобы электромобили стали частью общей электросети, при необходимости отдавая электроэнергию обратно в сеть: Renault построила умный остров

    08:3016

    Подэкранный сканер отпечатков пальцев не боится царапин на защитном стекле: Vivo X20 Plus UD нормально прошёл тесты JerryRigEverything

    08:00

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