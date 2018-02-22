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    22 февраля 2018

    Недешевый смартфон Land Rover Explore построен на старенькой SoC MediaTek Helio X27: Land Rover Explore оснащен АКБ емкостью 4000 мА·ч

    23:5910

    Смартфон Huawei Enjoy 8 получил 6-дюймовый дисплей и восьмиядерный CPU: Huawei Enjoy 8 будет предложен с несколькими вариантами памяти

    23:40

    Устройство Archos Safe-T mini предназначено для хранения криптовалютных кошельков: Устройство оценено в 50 евро

    23:318

    Персональный помощник Archos Hello оценен в 130 евро: Archos Hello синхронизируется с множеством приложений и сервисов, включая Google Music, Spotify и YouTube

    23:10

    Дисковый массив Stardom SOHORAID ST2-TB3-B оснащен интерфейсом Thunderbolt 3: Массив поддерживает конфигурации RAID 0, RAID 1 и JBOD, а также горячую замену накопителей

    21:431

    Портативная приставка Smach Z Pro похвастается удвоенным объёмом ОЗУ, накопителя и наличием камеры: Портативная приставка Smach Z Pro получит SSD объёмом 128 ГБ

    21:414

    Toshiba одобрила выделение 27 млрд иен на оборудование для Fab 6: Ввод Fab 6 в строй позволит нарастить выпуск флэш-памяти

    21:33

    Amazon приписывают намерение в этом году открыть еще шесть магазинов без касс: Магазин Amazon Go позиционируется как торговая точка будущего

    21:2312

    Intel инвестирует в израильскую фабрику 5 млрд долларов для перехода на 10-нанометровый техпроцесс : Intel переведёт израильскую фабрику на выпуск 10-нанометровой продукции

    21:1719

    Начались поставки «автомобильных» контроллеров USB-C Cypress EZ-PD CCG2: Контроллер Cypress EZ-PD CCG2 упакован в корпусе QFN с 24 выводами

    21:04

    Началось строительство 10,000 Year Clock — огромных часов внутри скалы, которые будут «тикать» раз в год: Часы 10,000 Year Clock вскоре будут введены в строй

    20:596

    Западноевропейский рынок планшетов за год сократился на 13,1%: В сегменте моделей с присоединяемой клавиатурой сокращение составило всего 2,0%

    20:45

    Huawei и Vodafone совершили первый в мире звонок в сети 5G: Huawei совершила первый звонок 5G

    20:295

    Hatch Entertainment планирует использовать серверы на процессорах Qualcomm Centriq 2400 в облачном игровом сервисе для мобильных устройств: Процессоры Qualcomm Centriq 2400 с 48 ядрами оптимизированы для облачных нагрузок

    20:19

    Расходы на сегмент умного города к 2021 году вырастут до 135 млрд долларов: Интеллектуальный транспорт станет основным сегментом на рынке умного города

    20:161

    Камера Nest Cam IQ теперь поддерживает Google Assistant: Новая функция добавлена обновлением встроенного ПО

    20:03

    У Samsung почти готов человекоподобный робот Saram, оснащённый системой искусственного интеллекта: Samsung вскоре может представить робота-гуманоида Saram

    19:5812

    Представлена вспышка Sony HVL-F60RM с ведущим числом 60: Вспышка Sony HVL-F60RM поддерживает радиоуправление

    19:548

    В следующем году на рынок выйдут мобильные ПК с модемами Intel XMM 8000 5G: Intel наполнит рынок подключёнными ноутбуками с модемами 5G

    19:45

    SpaceX успешно вывела на орбиту свои тестовые спутники, а вот корабль-паук свою добычу с первого раза не поймал: SpaceX успешно запустила спутники Microsat-2a и Microsat-2b

    19:282

    Министерство инфраструктуры Украины анонсировало проект HypeUA, в рамках которого в стране должны построить сеть поездов Hyperloop: Украина хочет построить себе Hyperloop

    19:1329

    Impactics DMono — процессорный радиатор в форме корпуса для мини-ПК: Такой радиатор способен справиться с тепловыделением процессора Intel с TDP до 35 Вт

    19:038

    Смартфон Cat S61 оснащен тепловизором FLIR Lepton: Тепловизор FLIR Lepton очень похож на обычную встроенную камеру

    18:349

    Samsung возобновляет распространение обновления Android Oreo для Galaxy S8 и S8+ : Обновление носит версию G950FXXU1CRB7 для S8 и G955XXU1CRB7 — для S8+

    18:228

    Представлена полнокадровая цифровая зеркальная камера Pentax K-1 Mark II: Фотографу доступен диапазон светочувствительности ISO 100-819200

    18:1032

    Четыре китайские компании поддержали стандарт Micro Four Thirds : Список новообращенных включает компании Dahua, Gkuvision, SLR Magic и DZO

    17:192

    Опубликован Android Enterprise Recommended — список смартфонов, которые Google рекомендует для крупных компаний: В список Android Enterprise Recommended не вошёл ни один смартфон Samsung

    17:097

    Анонс камеры Canon EOS 4000D ожидается в ближайшие дни: В камере Canon EOS 4000D установлен датчик формата APS-C разрешением 18 Мп

    17:028

    Samsung рассчитывает начать продажи телевизоров micro-LED уже в августе этого года: Samsung не разрабатывает технологию QD-OLED, в фокусируется на QLED и micro-LED

    16:527

    Примерно 16% владельцев смартфонов iPhone пользуются платёжной системой Apple Pay: Количество пользователей Apple Pay выросло вдвое

    16:5218

    На данном этапе беспилотный летательный аппарат Airbus способен продержаться в воздухе не более 10-11 минут: Airbus опубликовала видео с полётом Vahana

    16:3510

    Аналитики Gartner впервые зафиксировали сокращение рынка смартфонов: По итогам 2017 года лидером рынка смартфонов является Samsung

    16:252

    Беспроводные наушники Apple AirPods 2 выйдут в нынешнем году и не принесут значимых новшеств: Беспроводные наушники Apple AirPods 2 получат чип W2

    16:2540

    Опубликованы изображения и основные характеристики беззеркальной камеры Canon EOS M50: Камера будет предложена в двух вариантах цветового оформления

    16:105

    Qualcomm подтвердила, что Snapdragon 855 и другие 7-нанометровые SoC будет производить Samsung Electronics, а не TSMC: Техпроцесс 7LPP EUV по сравнению с нынешним 10-нанометровым техпроцессом FinFET обеспечит уменьшение размера микросхем на 40%

    15:5213

    Монитор iiyama ProLite XB3270QS оснащен ЖК-панелью IPS разрешением 2560 х 1440 пикселей: iiyama ProLite XB3270QS оснащен трансформируемой подставкой

    15:459

    На новом изображении видны все цветовые варианты смартфона Moto G6 Plus: Ожидается, что G6 Plus будет стоить в Европе 250-300 евро

    15:044

    За первый день Венесуэла продала национальной криптовалюты Petro на 735 млн долларов: Венесуэла вывела на рынок национальную криптовалюту Petro

    14:5217

    Появились изображения вспышки Sony HVL-F60RM: Анонс вспышки Sony HVL-F60RM ожидается в ближайшее время

    14:45

    Опубликованы изображения зеркальной фотокамеры Canon EOS 2000D: Canon EOS 2000D получит датчик изображения формата APS-C разрешением 21,4 Мп, графический процессор DIGIC 4+

    14:456

    Видеокарты Asus Cerebrus GeForce GTX 1050 и пара GTX 1050 Ti защищены металлическими пластинами с тыльной стороны: Asus представила видеокарты Cerebrus GeForce GTX 1050 и пара GTX 1050 Ti

    14:331

    Доходы трех основных поставщиков серверной памяти DRAM в прошлом квартале выросли на 14%: По мнению аналитиков, в текущем квартале нехватка серверной памяти DRAM сохранится

    14:33

    Большая часть владельцев умных акустических систем не использует и половины возможностей этих устройств: Примерно каждый третий житель США имеет умную АС

    14:225

    Навигатор TomTom Rider 550 адресован мотоциклистам: В Европе продажи TomTom Rider 550 начнутся в апреле по цене 399 евро

    14:021

    Портативная игровая консоль Smach Z будет основана на APU Ryzen Embedded V1000: Smach Z — первая игровая консоль с процессором Ryzen

    14:001

    Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF будет выпускаться в вариантах для камер Canon и Nikon: Это первый объектив Tokina, поддерживающий электромагнитное управление диафрагмой на камерах Nikon

    13:452

    Фотографии прототипа смартфона Huawei P20 указывают на отсутствие тройной камеры: Huawei P20 не получит тройной камеры

    13:43

    В базе данных TENAA появился смартфон Huawei Honor 7C: Смартфон Huawei Honor 7C оснащен сдвоенной камерой на модулях разрешением 13 и 20 Мп

    13:211

    Стала известна стоимость и сроки выпуска смартфонов Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact: Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact будут стоить 800 и 600 евро соответственно

    13:0530

    Объектив Tamron 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036) будет предназначен для беззеркальных камер Sony: Сведения о цене и дате начала продаж Tamron 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036) пока отсутствуют

    13:00

    Шестидюймовый смартфон Blu Vivo X с четырьмя камерами оценен в $250: Аккумулятор имеет емкость 4010 мА•ч

    12:41

    Изображение и основные технические данные объектива Tokina Firin 20mm F2 FE AE появились накануне анонса: Полнокадровый объектив Tokina Firin 20mm F2 FE AE предназначен для камер с креплением Sony E

    12:40

    Новое исследование Motorola подтверждает высокую степень зависимости людей от смартфонов: В опросе приняли участие 4418 человек в возрасте от 16 до 65 лет, который живут в США, Бразилии, Франции и Индии

    12:3237

    Microsoft предлагает скидку $200 на «новейшую версию» Surface Pro : Покупателю достается самая тонкая и легкая модель линейки Surface

    12:244

    Презентация Samsung Galaxy S9 будет проведена с использованием технологии дополненной реальности: Главным нововведением Samsung Galaxy S9 должна стать камера, которая «сможет видеть больше, чем человеческий глаз»

    12:1315

    Смартфоны LG K8 и K10 образца 2018 года перестали быть тайной : Смартфоны LG K8 и K10 будут показаны на MWC, но производитель уже рассказал о них

    12:041

    Продажи ноутбуков LG Gram превысили 1 млн единиц. Новая модель будет работать до 31 часа без подзарядки: В 2017 году продажи составили 350 тыс. единиц

    12:022

    Преемнику смартфона LG G6 приписывают экран MLCD+ и SoC Qualcomm Snapdragon 845: Дебют LG Judy ожидается в июне текущего года

    11:453

    Ассортимент Fractal Design пополнился двумя разновидностями компьютерного корпуса Meshify C: Корпус Fractal Design Meshify C рассчитан на платы типоразмера до ATX

    11:34

    Умный навесной замок Koogeek Smart Padlock запоминает до 50 отпечатков пальцев и работает год без подзарядки: Присутствует поддержка платформы Apple HomeKit и голосового управления при помощи Siri

    11:327

    SoC Snapdragon 845 поддерживает потоковую трансляцию музыки на несколько устройств Bluetooth одновременно: Первым смартфоном, оснащенным Snapdragon 845, должен стать Samsung Galaxy S9

    11:231

    Смартфон Xiaomi Mi Max 3 может получить поддержку беспроводной зарядки и сканер радужной оболочки глаза: Предположительно, анонс новинки ожидается в мае этого года

    11:1110

    В Qualcomm считают, что «неадекватное предложение Broadcom стало еще хуже»: Приобретение NXP обеспечивает Qualcomm значительные стратегические преимущества

    10:505

    Новый электрический кроссовер SsangYong проедет 450 км без подзарядки: Электромобиль будет оснащен современной системой автоматического управления

    10:483

    Xiaomi Mi 7 может стать первым смартфоном производителя с функцией Always on Display: Это прямо указывает на использование в новинке экрана, изготовленного по технологии OLED

    10:352

    Объектив Tamron 70-210mm F/4 Di VC USD (Model A034) оценен в $800: Объектив будет выпускаться в вариантах для камер Canon и Nikon

    10:302

    Samsung потратит $5,6 млрд на новый завод по выпуску 7-нанометровых микросхем: Новый завод должен помочь Samsung успешно конкурировать с компанией TSMC

    10:2546

    Первыми американскими городами, в которых развернут сети 5G, станут Даллас, Атланта и Уэйко: Не менее 18 компаний объявили о своих намерениях выпустить смартфоны, поддерживающие сети 5G, в 2019 году

    10:143

    По прогнозу DSCC, рынок материалов OLED к 2022 году вырастет до 2,56 млрд долларов: В 2017 году материалов OLED было продано на сумму 869 млн долларов

    10:11

    Рынок принтеров, МФУ и копиров за год сократился на 1%: В четвертом квартале 2017 года было отгружено 28,1 млн устройств

    09:58

    Сервис Uber Express Pool предложит пассажиру немного пройтись перед поездкой и после неё, но это позволит сэкономить: Uber запустила сервис Express Pool

    09:3021

    Qualcomm Artificial Intelligence (AI) Engine — программный ускоритель ИИ, который будет задействовать различные компоненты SoC: Qualcomm представила Artificial Intelligence (AI) Engine

    09:00

    Референсная гарнитура виртуальной реальности Qualcomm, основанная на Snapdragon 845, получила экраны с высоким разрешением (Обновлено): Qualcomm показала новую референсную гарнитуру VR

    08:302

    ARM предлагает интегрировать карты SIM непосредственно в однокристальные системы: ARM представила iSIM — новый формат карт SIM

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