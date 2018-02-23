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    23 февраля 2018

    Однокристальная система MediaTek Helio P60 замечена в тесте Geekbench: Показатели Helio P60 сопоставимы с показателями Qualcomm Snapdragon 660

    18:212

    Названа цена и срок начала продаж объектива Sigma 14-24mm F2.8 DG HSM | Art: Объектив будет предложен в вариантах для камер Canon, Nikon и Sigma

    18:041

    Водоблок EK-FC Titan V для 3D-карты Nvidia Titan V стоит 130 евро: Водоблок EK-FC Titan V выпускается в двух вариантах

    16:118

    В базе данных Geekbench замечен смартфон Moto G6: Судя по записи в базе данных Geekbench, устройство работает под управлением Android Oreo

    15:551

    LG Electronics в этом году тоже собирается представить телевизор micro-LED : Конкуренция с Samsung Electronics переносится в новый сегмент

    15:3520

    Китайские свиноводы делают ставку на искусственный интеллект: Платформу ET Brain используют компании Tequ Group и Dekon

    15:0029

    Готов черновой вариант спецификации Digital Key, позволяющей использовать смартфон как ключ от машины: В числе разработчиков стандарта — Audi, BMW, LG Electronics, NXP, Panasonic, Qualcomm, Samsung и Volkswagen

    14:229

    Samsung Electronics начинает строительство производственной линии, где будет использоваться литография EUV: Строительство завершится во втором полугодии 2019 года, а к началу производства линия должна быть готова в 2020 году

    13:0729

    Емкость аккумулятора смартфона Energizer Power Max P16K Pro равна 16000 мА∙ч: Конфигурация устройства включает SoC MediaTek Helio P25, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти

    12:4838

    Названа точная дата начала продаж камеры Olympus Pen E-PL9 : Камера будет предложена отдельно и в комплекте с объективом M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ

    12:382

    Производитель чехлов подтвердил наличие трех модулей в основной камере смартфона Huawei P20 Plus : Производителем чехлов выступает компания Laudec

    12:35

    68% американских родителей признали себя зависимыми от мобильных устройств: 47% американцев считают свои детей зависимыми от смартфонов

    12:247

    Названы цены Samsung Galaxy S9 и S9+, опубликованы высококачественные изображения этих смартфонов: На изображениях хорошо видно, что сдвоенная основная камера будет только у старшей модели

    12:1470

    Смартфон Xiaomi Mi5 может получить обновление Android Oreo: Завтра смартфону исполнится два года

    12:013

    Официальные изображения подтверждает, что смартфон Huawei P20 получил сдвоенную камеру: У нас есть фотографии модели, которая, с высокой долей вероятности, является финальной

    11:51

    Компания Universal Display отчиталась за минувший квартал и 2017 год в целом : Доход Universal Display за 2017 год составил 335,6 млн долларов

    11:251

    Первые смартфоны с Android Oreo (Go edition) стоимостью до $50 покажут на MWC: Кроме того, на MWC будут показаны новые смартфоны программы Android One

    11:165

    Смартфон Oppo R15 с поддержкой 20-ваттной зарядки тоже похож на iPhone X: Дактилоскопический датчик расположили на задней панели

    11:086

    Фотогалерея дня: официальные изображения планшета Huawei MediaPad M5 : Презентация новинки ожидается 25 февраля

    10:5734

    Компьютерный корпус Corsair Obsidian 500D оценен в $150: К особенностям корпуса можно отнести наличие разъема USB-C на панели ввода-вывода

    10:512

    Представлены смартфоны BQ Aquaris VS и VS Plus: Главным отличием является диагональ экрана

    10:462

    Анонсированы продажи объектива Tokina Firin 20mm F2 FE AF: Полнокадровый объектив Tokina Firin 20mm F2 FE AF предназначен для камер с креплением Sony E

    10:232

    Президента Ford North America уволили из-за сексуальных домогательств: Причиной стало внутреннее расследование, которое подтвердило обвинения в «неуместном поведении»

    10:2326

    Светодиодные лампы должны полностью вытеснить традиционное освещение в Индии уже в 2019 году: В этом году Индия закупит 200 млн светодиодных ламп

    10:147

    Представлен защищенный смартфон Cat S61: Смартфон Cat S61 оснащен тепловизором

    10:004

    AUO начнет поставки телевизионных панелей 8K в первой половине 2018: При этом спрос на телевизоры 4K продолжит расти

    09:52

    Смартфон Huawei Mate 10 Pro использовали для управления автомобилем Porsche Panamera: Система искусственного интеллекта позволяет распознавать препятствия на пути, корректируя траекторию движения

    09:359

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