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    10 февраля 2018

    Суммарное разрешение всех датчиков изображения смартфона Asus Zenfone 5 Lite составляет 72 Мп: Asus Zenfone 5 Lite получил две сдвоенные камеры

    18:0020

    Аккумуляторы подвели: Lenovo и Fujitsu отзывают ноутбуки и АКБ: Lenovo отзывает свыше 80 000 ноутбуков, а Fujitsu намерена заменить АКБ к 13 моделям ноутбуков

    17:155

    Опубликованы живые фотографии смартфона Sharp Aquos S3 : Анонс смартфона ожидался в середине января

    16:3624

    ЦБ РФ предполагает разрешить майнинг в России: Ольга Скоробогатова добавила, что обсуждение на данную тему продолжается

    16:2090

    Опубликованы живые фотографии смартфона Huawei P20 Lite: Устройство работает под управлением Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0

    15:596

    Верхний пластиковый слой экранов Moto Z2 Force может отслаиваться, но Motorola готова в этих случаях заменить его бесплатно: Дисплей ShatterShield в смартфонах Moto может начать расслаиваться

    13:359

    Рост продаж умной одежды и умных наушников в ближайшие годы существенно превзойдёт показатели обычных трекеров активности: Умная одежда будет набирать обороты в ближайшие годы

    13:006

    APU Ryzen 5 2400G заставили работать на частоте 4,55 ГГц: APU Ryzen 5 2400G, возможно, будет разгоняться лучше обычных CPU семейства

    10:3059

    Чистая прибыль Nvidia выросла почти вдвое: Прошедший финансовый год для Nvidia оказался рекордным

    10:009

    В текущем месяце LG представит смартфон V30s с 256 ГБ флэш-памяти: LG V30s также получит помощник AI LG Lens, завязанный на использование камеры

    09:4030

    Qualcomm отклонила и второе предложение Broadcom : Qualcomm снова отказала Broadcom

    09:008

    У жителя Флориды во время тренировки загорелся один из наушников Apple AirPods: Зафиксирован первый случай возгорания Apple AirPods

    08:3081

    Смартфоны Meizu E3 представят в марте: В серии Meizu E3 будут две модели - E3 P и E3 G

    08:203

    Родное приложение камеры в смартфонах Pixel 2 не использует процессор Pixel Visual Core: Родному приложению камеры в новых смартфона Pixel не нужен процессор Pixel Visual Core

    08:005

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