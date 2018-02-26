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    26 февраля 2018

    Western Digital называет SanDisk microSD объемом 400 ГБ самой быстрой в мире картой памяти UHS-I: Носитель получил маркировку класса скорости A2

    20:1723

    Живые фото дают представление о смартфоне Energizer Power Max P16K Pro с аккумулятором емкостью 16 000 мА∙ч: На MWC 2018 показан лишь прототип устройства

    19:5324

    Представлена зеркальная камера начального уровня Canon EOS 2000D : Камера Canon EOS 2000D должна появиться в продаже в апреле

    19:2120

    Твердотельные накопители Western Digital PC SN720 и PC SN520 поддерживают NVMe: Поставки ознакомительных образцов уже начались

    18:06

    Впечатляющая камера Samsung Galaxy S9 скоро появится в смартфонах китайских брендов: Samsung изначально приняла решение не оставлять Samsung ISOCELL Fast 2L3 эксклюзивным решением для своих смартфонов

    18:0037

    Samsung Galaxy S9 в некоторых сценариях работает дольше предшественника, имея такой же аккумулятор: Особенно это заметно при воспроизведении музыки и выключенной функции Always-On Display

    17:4431

    Умная АС Samsung с Bixby выйдет во второй половине 2018: Вопрос о цене, который задали журналисты, остался без ответа

    17:2510

    В датчик изображения Samsung ISOCELL Fast 2L3 интегрирована память DRAM: Наличие памяти DRAM позволяет повысить скорость работы датчика и наделить его новыми возможностями

    16:3831

    Появились новые сведения об объективе Leica DG Vario-Elmarit 50-200mm f/2.8-4.0 ASPH Power OIS: Прием предварительных заказов в Японии начнется завтра, 27 февраля

    16:15

    Наушники Sony Xperia Ear Duo с функцией Dual Listening оценены в $280: Sony Xperia Ear Duo отлично работает с голосовыми помощниками, включая Siri и Google Assistant

    14:4615

    Sony представила сдвоенную камеру для смартфонов, которая может делать снимки со значением ISO 51200: Показанный прототип сдвоенной камеры получил название Sony Fusion

    14:3337

    Демонстрация новой док-станции Samsung DeX Pad для Galaxy S9: Еще одним отличием является поддержка разрешения 2K

    14:0628

    Объектив Venus Optics Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro обеспечивает съемку с пятикратным увеличением: Представлен объектив Venus Optics Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro стоимостью $399

    14:0512

    В этом году Apple выпустит полноразмерные наушники: В использовании они будут таким же удобными, как AirPods, но при этом качество звука будет на порядок более высоким

    13:5162

    Экран занимает 98% площади лицевой панели смартфона Vivo Apex, который оснащен выдвижной камерой: Производитель не называет сроков появления устройства на рынке

    13:3529

    Анонсированы продажи объектива Venus Optics Laowa 9mm f/2.8 Zero-D: Объектив Venus Optics Laowa 9mm f/2.8 Zero-D будет выпускаться в вариантах с креплениями Fujifilm X, Canon EF-M и Sony E

    13:162

    Микросхема Analogix Semiconductor ANX7441 восстанавливает сигналы DisplayPort 1.4 и USB 3.1 Gen2 : Интегральное решение предназначено для смартфонов и приложений виртуальной реальности

    12:57

    Кабели CableMod Pro для блоков питания предложены в 12 цветовых вариантах: Продажа комплектов кабелей CableMod Pro уже началась

    12:374

    В линейку смартфонов Alcatel 3-series вошли три модели, все с экранами 18:9: В числе новинок - Alcatel 3, Alcatel 3X и Alcatel 3V

    12:303

    Беззеркальная камера Canon EOS M50 разрешением 24 Мп поддерживает съемку видео 4K: Беззеркальная камера Canon EOS M50 оснащена электронным видоискателем

    12:0814

    Lenovo готовит ноутбуки ThinkPad E485 и ThinkPad E585 на базе APU AMD Ryzen: Lenovo ThinkPad E485 и ThinkPad E585 появятся в апреле

    11:359

    Представлена однокристальная система MediaTek Helio P60 с аппаратной поддержкой ИИ: Появление на рынке смартфонов на SoC MediaTek Helio P60 ожидается во втором квартале этого года

    11:143

    Уже в апреле в Калифорнии может начаться тестирование самоуправляемых машин с удаленным водителем : Первыми технологию удаленного управления возьмут на вооружение сервисы совместного использования автомобилей

    10:4840

    Беспилотное транспортное средство Milrem Robotics THeMIS предназначено для пустынь: Беспилотное транспортное средство Milrem Robotics THeMIS представлено на выставке UMEX 2018

    10:327

    У Huawei готов первый в мире коммерческий клиентский терминал для сетей 5G : Новинка представлена на MWC 2018

    10:226

    Опубликована первая фотография дисплея iPhone X Plus, выпущенного компанией LG: Напомним, изначально эксклюзивным поставщиком дисплеев для смартфона iPhone X являлась компания Samsung

    09:1778

    Появились примеры ночных снимков, сделанных на камеру смартфона Samsung Galaxy S9+: Мы специально выбрали фотографии, сделанные в условиях недостаточной освещенности

    07:14

    Представлен обновленный телефон Nokia 8110 из «Матрицы» [Обновлено]: Цена Nokia 8110 (2018) составит 79 евро

    07:0049

    Xiaomi назначила анонс безрамочного смартфона Mi Mix 2S на 27 марта: Стоит добавить, что Xiaomi Mi Mix 2S недавно набрала более 273 тыс. баллов в тестовом приложении AnTuTu

    06:41

    Опубликованы качественные изображения смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Plus: Линейка смартфонов Huawei P20 будет представлена 27 марта

    06:303

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