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    7 февраля 2018

    Мини-ПК Shuttle DL10J получил процессор Intel Gemini Lake и больше десятка портов: Мини-ПК Shuttle DL10J позволяет установить два SSD

    20:37

    Появилась информация о гибридном процессоре AMD Athlon 200GE: APU AMD Athlon 200GE получит два процессорных ядра

    19:586

    Samsung тестирует прототип беззеркальной камеры, основанной на SoC Exynos 9810: Samsung может вернуться к выпуску беззеркальных камер

    19:4612

    Смартфон Sony Xperia XZ Premium получил заплатку, закрывающую Meltdown и Spectre: Размер обновления равен 120 МБ, номе версии 47.1.A.12.75

    17:1440

    Apple построит второй центр обработки данных в Китае: ЦОД будет расположен во Внутренней Монголии

    15:086

    Apple запатентовала перо, которым можно рисовать на любой поверхности и даже без нее: Заявка была подана в июле 2016 года

    14:5613

    По данным CIPA, рынок фототехники вернулся к росту, но продажи зеркальных камер сократились на 10%: В 2017 году было продано 25 млн камер

    14:3421

    Смартфоны Google Pixel 2 станут использовать процессор Pixel Visual Core в сторонних приложениях :

    13:561

    Блок питания FSP Hydro PTM+ мощностью 1400 Вт оснащен водоблоком: Возможно и чисто воздушное охлаждение

    13:3818

    Смартфон Samsung Galaxy C10 Plus оснащен SoC Snapdragon 660 и 6 ГБ ОЗУ: Смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.1.1

    13:357

    Часами Huawei Watch 3 можно будет управлять, не прикасаясь к экрану и корпусу устройства: Сенсор позволит воспринимать не только традиционные жесты, вроде смахивания, нажатия, двойного нажатия и удержания, но и распознавать написанные символы и буквы

    13:23

    Samsung потратит более $27 млрд на строительство нового завода: Новый завод Samsung расположится в городе Пхёнтхэк

    13:0715

    Опубликованы изображения смартфона Nokia 7 Plus: Он может стать первым смартфоном Nokia с экраном, соотношение сторон которого составляет 18:9

    12:246

    LG потратит 17 млрд долларов на исследования и разработки в 2018 году: Только в OLED и POLED LG вложит более 18 млрд долларов в течение следующих двух лет

    12:113

    Согласно статистике Mindfactory, Intel вернула себе лидерство в продажах CPU, но лишь благодаря одной модели: Core i7-8700K резко вырос в продажах

    12:085

    Представлена камера Olympus Pen E-PL9: Камера будет продаваться отдельно и в комплекте с объективом M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ

    11:5912

    Производитель Turing Phone объявил о банкротстве: Ответственость за распространение смартфонов Turing Phone оформившим предварительные заказы легла на плечи компании Potevio

    11:497

    Daimler планирует выпуск электрической версии фургона Mercedes-Benz Sprinter: Электрический фургон будет называться Mercedes-Benz eSprinter

    11:169

    Huawei все же решила провести пресс-конференцию на MWC 2018: Huawei пообещала анонсировать новые продукты

    11:15

    Xiaomi выпустила обогреватель, увлажнитель воздуха и автомобильный инвертор: Автомобильный инвертор предназначен для тех, кто много времени проводит в машине и испытывает необходимость в зарядке мобильных устройств

    11:083

    Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S набирает более 270 тыс. баллов в AnTuTu: Xiaomi намеревается завтатить пальму первенства, показав Xiaomi Mi Mix 2S за несколько дней до начала выставки

    11:006

    Смартфоны iPhone 8, 8 Plus и iPhone X не будут так сильно терять производительность при устаревании аккумулятора: Смартфоны iPhone 8, 8 Plus и iPhone X получили улучшенную систему, снижающую производительность при устаревании аккумулятора

    10:5547

    Система YellowScan Surveyor Ultra для дронов позволяет формировать карту местности в реальном времени: YellowScan занимается разработкой подобных решений уже 12 лет

    10:503

    Крупнейший рынок смартфонов за год сократился на 15,7%: По подсчетам IDC, в Китае за квартал было продано 114,3 млн смартфонов

    10:122

    Подтверждена потеря центрального ускорителя ракеты Falcon Heavy: Боковые укорители приземлились успешно

    09:5576

    Полупроводниковый рынок в прошлом году установил новый рекорд, показав рост на 21,6%: Полупроводниковый рынок впервые преодолел отметку в 400 млрд долларов

    09:002

    При необходимости Apple будет менять смартфоны iPhone 5c с 16 ГБ памяти на версии с 32 ГБ : У Apple закончились iPhone 5c с 16 ГБ памяти для замены

    08:307

    В прошлом году Apple продала 18 млн умных часов, нарастив поставки на 54%: Продажи Apple Watch выросли в полтора раза

    08:004

    SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy: Falcon Heavy совершила свой первый полёт

    00:25124

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