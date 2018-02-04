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    4 февраля 2018

    Новые изображения подтвердили компоновку строенной камеры Huawei P20: Модули выстроены вдоль длинной стороны корпуса

    14:5714

    Спецификации камеры Olympus Pen E-PL9 появились в сети: При габаритах 117 × 68 × 39 мм камера Olympus Pen E-PL9 будет весить 380 г

    14:084

    Intel собирается продать большую часть подразделения, занимавшегося разработкой умных очков: Intel отказывается от разработки умных очков

    14:0211

    Open Source Initiative исполнилось 20 лет: Организация OSI была основана в феврале 1998 года Брюсом Перенсом и Эриком Рэймондом

    13:461

    Apple отблагодарила сотрудников, подарив им 50-процентную скидку на умную АС HomePod: В продажу Apple HomePod поступит 9 февраля

    13:3670

    Согласно мнению специалистов DxOMark, камера LG V30 оказалась не столь хорошей, как у конкурентов: DxOMark выставили камере LG V30 всего 82 балла

    13:3114

    Появились свежие изображения и все характеристики смартфона Xiaomi Redmi Note 5: Его цена будет стартовать с отметки 235 долларов

    13:2612

    Производители компонентов уже знают, когда прекратится выпуск Apple iPhone X: Apple сокращает закупку компонентов для iPhone X

    13:1044

    HTC готовит новый среднебюджетный смартфон с SoC Snapdragon 625: У HTC выйдет новый среднебюджетный смартфон

    12:384

    Выпущено специальное издание смартфона Razer Phone 2018 Gold Edition: Цена составляет те же 700 долларов

    12:208

    Опубликованы характеристики и изображение смартфона Asus Zenfone 5 X00PD: Смартфон Asus Zenfone 5 был выпущен в 2014 году, он был оснащен процессором Intel и GPU PowerVR

    11:572

    Камера Phantom v2640 с креплением Nikon F снимает со скоростью до 25030 к/с: Камера Phantom v2640 предназначена для использования в науке и промышленности

    11:3215

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