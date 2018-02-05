  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 февраля 2018

    DARPA рассчитывает обнаруживать подводные лодки с помощью обитателей моря: Новая исследовательская программа называется PALS

    21:4817

    Qualcomm получила новое предложение от Broadcom: Совет директоров Qualcomm рассмотрит новое предложение

    21:351

    SK Hynix начала поставки SSD на 72-слойной флэш-памяти 3D NAND плотностью 512 Гбит: Контроллеры и встроенное программное обеспечение также разработаны SK Hynix

    21:255

    Windows 10 S превратилась из отдельной версии ОС в режим для полноценной версии: Windows 10 S больше не позиционируется, как отдельная ОС

    17:2317

    Процессоры AMD Ryzen Threadripper оказались весьма неплохи в добыче криптовалюты Monero: AMD Ryzen Threadripper можно использовать для майнинга

    17:0360

    Первым электрическим автомобилем Volvo станет не кроссовер и не седан: Первый электромобиль Volvo будет хэтчбеком

    16:2614

    У G.Skill готов первый набор модулей памяти Trident Z RGB DDR4-4700: Суммарный объем набора из двух модулей равен 16 ГБ

    14:5814

    KGI подтверждает, что Intel будет единственным поставшиком модемов для новых смартфонов iPhone: Qualcomm может снова стать поставщиком Apple в рамках потенциального мирового соглашения

    14:5223

    Apple iPhone X пользуется популярностью у священников РПЦ: Ранее митрополит Иларион отметил, что успех Apple построен на подходах, позаимствованных у церкви

    14:39107

    Samsung может переименовать линейку смартфонов Galaxy S в Galaxy X: Интересно будет посмотреть на то, каким образом в 2019 году Samsung обыграет то, что Apple выпустила смартфон под названием iPhone X еще в 2017 году.

    14:3825

    NDRC и Samsung договорились ограничить рост цен на DRAM: Рост цен обусловлен недостаточными объемами выпуска

    14:164

    Apple Music, имея вдвое меньше платных подписчиков, чем Spotify, может опередить конкурента в США уже в этом году: В США сервис Apple Music набирает популярность быстрее, чем конкурирующий Spotify

    13:509

    Samsung выпустит SoC Exynos Auto, созданную специально для автомобилей: Первым клиентом будет Audi

    13:361

    Смартфону Nokia 8 Sirocco приписывают SoC Snapdragon 845 и беспроводную зарядку: Цена Nokia 8 Sirocco составит почти 800 долларов

    13:236

    Xiaomi существенно опустила цену на смартфон Mi Mix 2, намекая на скорый анонс Mi Mix 2S: Выход смартфона ожидается в апреле-мае этого года

    13:11

    LG Mobile уходит с крупнейшего рынка смартфонов: В 2016 году компания продала в Китае всего 160 тыс. смартфонов

    12:4410

    Опубликовано изображение смартфона Huawei P20 Lite, оснащенного сдвоенной камерой : Анонс смартфонов ожидается 27 марта

    12:35

    SpaceX попытается посадить все ускорители ракеты Falcon Heavy: Подходящее временное окно для запуска ракеты открывается 6 ноября

    12:3014

    Слабые продажи iPhone X помешали Japan Display: Китайские инвесторы несколько охладели к OLED

    11:5226

    Microsoft запатентовала устройство, экран которого может менять площадь: В патенте упоминается «живая петля», которая практически незаметно соединяет экраны в любом из трех положений

    11:476

    Смартфон Nokia 7 Plus получит шестидюймовый дисплей и сдвоенную камеру Carl Zeiss: Ожидается, что цена устройства будет стартовать с отметки 300 долларов

    11:352

    К уже известным проблемам iPhone X добавилась новая: Владельцам iPhone X сложно отвечать на звонки

    11:2242

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018