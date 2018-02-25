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    25 февраля 2018

    Состоялся долгожданный анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy S9 : По сути, главных отличий от предшественника не так уж и много

    21:30224

    Представлен смартфон Nokia 1: ОС Android 8.1 Oreo (Go edition), защита IP52 и цена $85: Nokia 1 оснащен экраном диагональю 4,5 дюйма и четырехъядерным процессором

    20:3033

    Смартфон Alcatel 5 построен на SoC MediaTek MT6750 и оценен в 230 евро: Alcatel 5 получил экран с соотношением сторон 18:9 и сдвоенную фронтальную камеру

    19:454

    Представлены планшеты Huawei MediaPad M5: MediaPad M5 — первые планшеты компании Huawei, которые получили изогнутое стекло 2,5D

    19:294

    Планшетные компьютеры начального уровня Alcatel 1T работают под управлением ОС Android 8.1 Oreo: В серию вошли модели с экранами диагональю 7 и 10,1 дюйма

    19:154

    На MWC 2018 представлен ноутбук Huawei MateBook X Pro: Цена Huawei MateBook X Pro начинается с отметки 1499 евро

    18:544

    Представлен Alcatel 1x – первый смартфон с ОС Android Oreo (Go Edition): Alcatel 1x оценен в 100 евро

    18:504

    Dropbox рассчитывает привлечь до 500 млн долларов за счет первичного размещения акций: По всему миру платными услугами Dropbox пользуются 11 млн человек

    18:314

    Archos рассчитывает в этом году полностью покрыть города Франции сетью PicoWAN : В ходе MWC 2018 компания раздаст 1000 маршрутизаторов и тестовых наборов оборудования

    17:3415

    Смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ в России оценены в 59 990 и 66 990 руб. соответственно: Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ поступят в продажу 16 марта этого года

    17:1445

    Представлены смартфоны LG V30S ThinQ и V30S+ ThinkQ : LG V30S ThinQ получил умные системы Vision AI и Voice AI, которые, как видно по названию, опираются в своей работе на систему искусственного интеллекта

    16:5819

    Xiaomi и Microsoft договорились о стратегическом партнерстве: Сотрудничество охватит устройства, облачные вычисления и искусственный интеллект

    15:348

    Опубликована первая фотография смартфона Xiaomi Mi 7: Основная камера включает два модуля, расположенные в левой верхней части задней панели друг над другом

    13:2631

    Появились первые изображения объектива Leica DG Vario-Elmarit 50-200mm f/2.8-4.0 ASPH Power OIS: Объектив Leica DG Vario-Elmarit 50-200mm f/2.8-4.0 ASPH Power OIS предназначен для камер системы Micro Four Thirds

    12:433

    Видео дня: официальная презентация Samsung Galaxy S9 утекла в Сеть до анонса: Остается лишь дождаться подтверждения цены и даты выхода

    12:4358

    Пользователей YouTube начали отписывать от неофициальных музыкальных каналов: И подписывать на официальные каналы исполнителей

    12:2319

    Apple переносит данные китайских пользователей iCloud на территорию КНР: Apple добавила, что подобные перемены вовсе не подразумевают свободный доступ со стороны правительства к пользовательским данным

    12:0411

    Новый флагманский смартфон LG Judy получит громкоговорители Boombox и выйдет только в июне: Что касается названия, то устройство может называться не LG G7, как следовало бы его окрестить по порядку, а LG G9

    11:531

    Сервисом Apple Pay пользуются всего 16% владельцев iPhone: Из них 5% являются жителями США, остальные 11% разбросаны по разным странам

    11:438

    Смартфон Leagoo Power 5 получит аккумулятор «честной» емкостью 7000 мА•ч : Анонс устройства ожидается 26 февраля

    11:304

    Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact: официальные изображения и новые подробности: Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact будут полностью рассекречены уже завтра

    08:0045

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