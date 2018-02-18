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    18 февраля 2018

    Исследователи из MIT создали электрогенератор, использующий изменения температуры окружающей среды: Такой генератор может обеспечивать питанием датчики и другие электронные устройства

    21:5213

    Появились изображения объектива Tamron 70-210mm F/4 Di VC USD: Технические данные объектива Tamron 70-210mm F/4 Di VC USD, дата анонса и цена пока неизвестны

    20:239

    Программное обеспечение дизельных автомобилей Daimler, возможно, помогало им пройти в США тесты на уровень вредных выбросов: Если обвинения в адрес Daimler подтвердятся, это будет иметь серьезные последствия для компании

    15:5420

    Корпус Hdplex H3 V2 предназначен для мини-ПК с пассивным охлаждением: Корпус Hdplex H3 V2 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX и Thin mini-ITX

    15:3011

    Плата Beocreate 4 позволяет оснастить акустическую систему беспроводным интерфейсом, DSP, четырехканальным усилителем и проигрывателем: В первую очередь изделие рассчитано на АС Bang & Olufsen

    13:387

    Поставки бумажных самолетиков PowerUp, управляемых с помощью смартфона, начнутся в ближайшее время: Базовый комплект, включающий модуль с пропеллером и два шаблона для планера, стоит $29

    13:0512

    Объем твердотельных накопителей Intel SSD DC P4510 достиг 8 ТБ: В первом полугодии также появятся SSD DC P4511 типоразмера M.2

    12:554

    Голосовой помощник Microsoft Cortana теперь поддерживает IFTTT: Microsoft несколько отстала от конкурентов с внедрением этой возможности

    11:174

    Сетевые накопители QNAP TS-253Be и TS-453Be оснащены слотом PCIe : QNAP TS-253Be рассчитан на два накопителя типоразмеров 2,5 или 3,5 дюйма, TS-453Be - на четыре

    09:593

    В России предложили заблокировать Google, чтобы помочь «Яндексу»: С 2016 года в России действует так называемый «налог на Google»

    09:4264

    Владельцы смартфонов Google Pixel 2 жалуются на перегрев и быструю разрядку аккумулятора после последнего обновления:

    09:2868

    Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S засветился в первом видеоролике: К сожалению, в ролике нам не показывают верхнюю часть дисплея

    09:133

    Google отгрузила 3,9 млн смартфонов Pixel в прошлом году: Google занимает лишь 0,26% этого рынка

    09:009

    Смартфон Essential Phone стал доступен в четырех новых цветах: Делать цветную керамику с сохранением однородного цвета очень сложно, поэтому смартфоны в новых цветах будут доступны в ограниченном количестве

    08:46

    В базе данных SiSoftware замечен 10-нанометровый процессор Intel Core i5-8269U (Cannonlake): Базовая частота Intel Core i5-8269U равна 2,60 ГГц

    02:156

    Опубликованы изображения смартфона Huawei Mate SE: Смартфон Huawei Mate SE напоминает модель Honor 7X

    01:5312

    В США оценили ущерб от «вредоносной киберактивности» в 109 млрд долларов, назвав Россию в числе ее основных источников: Отчет для Белого дома подготовлен советом по экономике

    00:0570

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