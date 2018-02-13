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    13 февраля 2018

    Опубликованы изображения и характеристики смартфона ZTE Axon 9 на платформе Qualcomm Snapdragon 845: ZTE Axon 9 может быть представлен на выставке MWC 2018 через пару недель

    23:454

    Состоялся формальный анонс APU AMD Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с интегрированным GPU Vega: AMD Ryzen 5 2400G оценен в $170, стоимость AMD Ryzen 3 2200G – $100

    21:3015

    Reuters утверждает, что в следующем месяце Nvidia анонсирует игровой GPU под названием Turing: Nvidia готовит видеокарты на новом GPU

    19:3826

    Samsung представит свой вариант Animoji : Samsung скопирует Animoji, сделав их лучше

    19:2932

    Специалисты Consumer Reports считают, что по качеству звука Apple HomePod уступает Google Home Max и Sonos One: Apple HomePod играю хуже, чем Google Home Max и Sonos One

    19:0726

    Wraith Prism — новый процессорный охладитель AMD, оснащённый настраиваемой светодиодной подсветкой: Кулер AMD Wraith Prism стоит 50 долларов

    18:523

    В прошлом году Google продала почти 4 млн смартфонов, а Essential не смогла реализовать даже 100 000 аппаратов: Google удвоила продажи своих смартфонов

    18:427

    На Coincheck хотят подать в суд: Иск будет подан от имени десяти торговцев криптовалютой

    17:21

    Опубликовано новое фото смартфона Meizu 15 Plus: По фотографии можно предположить, что Meizu 15 Plus получит подэкранный дактилоскопический датчик

    15:571

    В этом году рынок памяти DRAM вырастет более чем на 30%: Такой прогноз дают аналитики DRAMeXchange

    15:314

    Компания Silicon Power представила свои первые SSD с интерфейсом PCIe: Новинки получили обозначения P32A80 и P32A85

    15:195

    Первая ракета Falcon Heavy вывела в космос не только Tesla Roadster, но и «секретный» груз : Летающий в космосе Tesla Roadster содержит диск с трилогией Азимова

    15:0119

    Тесты показали, что с точки зрения возможностей голосового ИИ умная АС Apple HomePod проигрывает всем основным конкурентам: Apple HomePod является хорошей акустической системой, но плохим ассистентом

    14:31100

    Core i3-8130U — первый мобильный процессор Core i3 восьмого поколения, поддерживающий технологию Turbo Boost: Процессор Core i3-8130U работает на частотах 2,2-3,4 ГГц

    14:169

    Камере Panasonic Lumix DC-TZ200 приписывают дюймовый датчик и объектив с ЭФР 24-360 мм: Оснащение Panasonic Lumix DC-TZ200 также включает электронный видоискатель разрешением 2,33 млн точек

    14:105

    Xiaomi работает над игровым смартфоном Black Shark: Сама Xiaomi пока не делала никаких заявлений

    14:08

    Опубликованы спецификации камеры Panasonic Lumix DC-GX9: Камера Panasonic Lumix DC-GX9 будет представлена в ближайшие дни

    14:03

    Samsung Galaxy S9 с SoC Exynos 9810 существенно опередил Galaxy S9+ с SoC Snapdragon 845 в тесте Geekbench: При этом тестировалась версия смартфона с 4 ГБ ОЗУ

    14:0031

    В нынешнем году майнинговая промышленность в Исландии потребует больше энергии, чем все домохозяйства страны: В Исландии майнинговые фермы растут, как на дрожжах

    13:5816

    Смартфон Umidigi Z2 первым на рынке получит 15-ваттную беспроводную зарядку: Напомним, новые смартфоны Apple заряжаются беспроводным путем вдвое дольше при мощности 7,5 Вт

    13:505

    Для работы с дискретными видеокартами у настольных APU Ryzen имеется лишь восемь линий PCIe: Настольные APU Ryzen лишены половины линий PCIe

    13:375

    Nokia в прошлом квартале продала больше смартфонов, чем HTC, Sony, Google и многие другие : Nokia принадлежит 5% объединенного рынка смартфонов и сотовых телефонов

    13:186

    Создатель Samsung Bixby перешел в Google: Он также добавил, что несмотря на определенные проблемы Bixby, этим сервисом пользуются больше пользователей, чем решениями конкурентов

    13:112

    Amazon разрабатывает собственные микросхемы для ИИ: Новые устройства с Alexa будут работать быстрее

    13:01

    Китай сохранит субсидии на электромобили: Государство заинтересовано в развитии нового сектора экономики и уменьшении загрязнения воздуха в городах

    12:463

    Ни Galaxy S9, ни Galaxy Note9 не получат подэкранные дактилоскопические датчики: Мы можем лишь предположить, что это решение было стратегическим

    12:4211

    Орро R13 и R13 Plus станут первыми смартфонами с SoC Snapdragon 670: Орро R13 и R13 Plus должны получить вырез в экране, как у iPhone X

    12:23

    Специалисты iFixit назвали АС Apple HomePod «танком» с ремонтопригодностью 1/10: Внутри расположены однокристальная система Apple A8 с 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти Toshiba

    12:0018

    Apple стала четвертой на рынке ноутбуков: Лидером рынка по итогам 2017 года осталась компания HP

    11:4616

    Xiaomi удалила страничку голосования, в котором MIUI проиграла Android One: Никто и не ожидал, что Android откажется от развития MIUI при таком исходе

    11:467

    Появились новые компьютерные изображения смартфона Xiaomi Mi 7 : Смартфону приписывыают металлический каркас со стеклянными панелями

    11:373

    Смартфон Sony Xperia XZ2 набирает более 200 тыс. баллов в AnTuTu: Смартфон оснащен дисплеем разрешением 2160 х 1080 пикселей с соотношением сторон 18:9

    11:304

    Google добавит в Android функции, которые понадобятся для смартфонов с вырезом на экране, как у iPhone X: Google считает, что дизайн iPhone X будут копировать

    10:0035

    Motorola готовит модуль Stereo Speaker Mod для смартфонов Moto Z: Новый модуль Moto Mod будет называться Stereo Speaker Mod

    09:00

    Asus тоже приписывают намерение выпустить игровой смартфон: Asus выпустит геймерский смартфон под брендом ROG?

    08:302

    Тесты демонстрируют существенное превосходство SoC Snapdragon 845 над конкурентами в большинстве тестов: Появились подробные тесты SoC Snapdragon 845

    08:0051

    Тест JerryRigEverything показал, что стекло смартфона BlackBerry Motion немного отличается от обычных: BlackBerry Motion отлично прошёл тесты JerryRigEverything

    07:301

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