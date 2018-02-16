  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    16 февраля 2018

    Оказывается, с деревом не дружит не только акустическая система Apple: Sonos One также оставляет следы на дереве

    19:5637

    Завтра SpaceX должна вывести на орбиту два тестовых спутника, являющихся частью программы по обеспечению доступа к Сети всей планеты: Завтра SpaceX выведет на орбиту тестовые спутники Microsat-2a и Microsat-2b

    19:1879

    В тестах DxOMark смартфон Motorola Moto Z2 Force выступил на уровне LG V30: Motorola Moto Z2 Force заработал у DxOMark 82 балла

    18:561

    В рамках платформы Cloud Platform компания Google даст доступ клиентам к своим системам на основе TPU для ускорения машинного обучения: Мощности Google TPU станут доступны всем желающим

    18:42

    Интегрированный графический процессор Intel Ice Lake имеет 48 исполнительных блоков: Новый графический процессор располагает 768 КБ кэш-памяти

    17:5716

    Водоблок EK-FB GA X399 Gaming RGB Monoblock предназначен для системных плат Gigabyte X399 Aorus Gaming 7 и X399 Designare EX: Водоблок EK-FB GA X399 Gaming RGB Monoblock отводит тепло от процессора и регуляторов напряжения

    17:383

    Найдены новые способы атаки с использованием уязвимостей Meltdown и Spectre: Чтобы закрыть уязвимости, понадобятся серьезные аппаратные изменения

    16:5514

    Fujifilm открывает линию объективов для видеосъемки моделями Fujinon MKX18-55MMT2.9 и Fujinon MKX50-135MMT2.9: Объективы Fujinon MKX18-55MMT2.9 и Fujinon MKX50-135MMT2.9 предназначены для беззеркальных камер с креплением Fujifilm X

    15:351

    Фото дня: Nokia 7 Plus: Анонс Nokia 7 Plus ожидается на выставке MWC 2018

    14:4613

    Смартфон Noa N7 позволит делать снимки разрешением 80 Мп: Производитель обещает, что Noa N7 будет стоить около 250 евро

    14:198

    Ошибка в macOS, iOS и watchOS позволяет рушить приложения одним символом: Особенно неприятны последствия краха для пользователей iPhone

    13:4870

    Каталог ELSA пополнила 3D-карта GeForce GTX 1070 Ti 8GB ST: Ее габариты равны 266 x 111 x 39 мм

    12:587

    Объектив Lensbaby Burnside 35 имеет две диафрагмы: Объектив Lensbaby Burnside 35 стоит $500

    12:312

    Google покупает компанию Xively за $50 млн: Все 45 сотрудников Xively перейдут работать под крыло новой материнской компании

    12:211

    Новый тизер Samsung Galaxy S9 рекламирует камеру смартфона: В начале года компания Samsung зарегистрировала торговую марку The Camera Reimagined

    12:1041

    Sony решила поменять дизайн флагманского смартфона перед самым анонсом: сможет ли Sony показать новую версию флагмана на MWC 2018 или же анонс отложат

    11:579

    Google Assistant в 2018 году: на 38 стран и 17 языков больше: В данный момент виртуальный помощник может говорить на английском, французском, немецком, итальянском, корейском, японском, испанском и португальском

    11:465

    Samsung внедрит технологию EUV при переходе на нормы 7 нм: Когда Samsung приступит к коммерческому использованию EUV — пока неизвестно

    11:307

    Стало известно, почему Samsung прекратила распространение обновления Android Oreo для Galaxy S8: Выявленные ошибки будут исправлены как можно быстрее, чтобы возобновить распространение обновления

    11:2033

    20-долларовая подставка Pad & Quill убережет мебель от следов АС Apple HomePod: Поставки начнутся уже на следующей неделе

    11:1161

    Все смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro производятся в Индии, Xiaomi планирует построить больше заводов в стране: Заводы будут заниматься выпуском самой разной продукции

    11:015

    Вышло приложение Gmail Go для самых бюджетных смартфонов: Обычная версия приложения Gmail занимает 47 МБ после установки, Gmail Go требует скачать 9,51 МБ

    10:494

    Смартфоны Alcatel 5, Alcatel 3v и Alcatel 1x будут представлены 24 февраля, опубликованы официальные изображения: Пока что мы видим только фронтальные панели

    10:261

    Контрагенты Qualcomm подтверждают, что Snapdragon 855 будет 7-нанометровой SoC: Пока Qualcomm хранит молчание по этому поводу, за нее говорят ее контрагенты

    10:0313

    Microsoft выпустила приложение Photos Companion, упрощающее перенос фотографий из iOS в Windows: Данное приложение позволяет осуществлять быстрый перенос данных напрямую между устройствами, которые находятся в одной сети Wi-Fi.

    09:521

    Приложение Facebook Messenger Kids появилось на Android: Ранее приложение Messenger Kids было доступно только на мобильных устройствах, работающих под управлением iOS

    09:39

    Опубликованы изображения полноэкранного смартфона LeEco Le X, оснащенного четырьмя камерами: LeEco планирует выпустить новый смартфон, который получит современный полноэкранный дизайн

    09:327

    Еще шесть моделей умных часов обновят до Android Wear Oreo : Google опубликовала список из шести новых моделей, которые в данный момент получают Android Wear Oreo

    09:20

    Опубликованы качественные изображения смартфонов Nokia 7 Plus и Nokia 1: Nokia 7 Plus и Nokia 1 будут представлены 25-26 февраля

    09:057

    На долю Apple в прошлом квартале пришлась половина всей выручки на рынке смартфонов: Apple заработала 51% всей выручки на рынке смартфонов

    08:0071

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018