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    1 февраля 2018

    В прошлом квартале в США Apple продала рекордное для себя количество смартфонов: Продажи iPhone в США установили новый рекорд

    22:1429

    Опубликован отчет Xerox за 2017 год : Доход за год составил 10,3 млрд долларов

    21:09

    Рынок игровых мониторов за прошлый год вырос вдвое: Продажи игровых мониторов в нынешнем году вырастут на 40%

    20:59

    Lenovo нарастила выручку, операционную прибыль и продажи смартфонов Motorola: Lenovo отчиталась за очередной квартал

    20:463

    В Китае представлена беззеркальная камера Fujifilm X-A20: В камере Fujifilm X-A20 используется датчик изображения формата APS-C разрешением 16,3 Мп

    18:101

    Смартфон Nokia 8 Sirocco отдаст дань почтения легендарному телефону Nokia 8800 Sirocco: Источники добавляют, что Nokia 8 Sirocco не стоит считать моделью Nokia 8 (2018)

    17:5221

    Фотографии, напечатанные на Xiaomi Xprint Pocket AR Photo Printer, «оживают» на экране смартфона: Продажи начнутся 12 марта

    17:3211

    Твердотельные накопители Bitmicro E-Disk Altima II и Ace Drive II предназначены для промышленной электроники: Накопители Bitmicro E-Disk Altima II и Ace Drive II выпускаются в вариантах с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и SATA 6 Гбит/с

    17:20

    Смартфон NOA N10 повторяет дизайнерское решение, дебютировавшее в iPhone X, при этом выделяясь камерой: Цена устройства составит около 300 евро

    17:0825

    Nokia отчиталась за 2017 год: Доход Nokia в 2017 году составил 23,2 млрд евро

    16:38

    В прошлом квартале ноутбуков было отгружено меньше, чем ожидалось: После четырех кварталов роста в годовом выражении зафиксировано сокращение

    15:133

    Лиза Су назвала причину дефицита 3D-карт: AMD наращивает выпуск графических процессоров, но дело не в их недостатке

    14:2125

    Microsoft завершила квартал чистым убытком 6,3 млрд долларов : Доход Microsoft за год вырос на 12%

    13:587

    В Сети уже зафиксировано около полутора сотен образцов вредоносного ПО, использующего уязвимости Meltdown и Spectre: Злоумышленники уже работают над вирусами, использующими Meltdown и Spectre

    13:4539

    GPU RX Vega M GL в процессорах Intel Kaby Lake G в тесте 3DMArk 11 обходит видеокарту GeForce GTX 1050 Ti: Появились сравнительные тесты всех APU Ryzen в 3DMArk 11

    13:3133

    Представлен бюджетный смартфон Oppo A71 (2018) стоимостью $180: Oppo A71 (2018) также отличается от оригинальной модели наличием технологии AI Beauty Recognition

    13:227

    Появились спецификации мини-ПК Intel NUC, основанных на процессорах Gemini Lake: Мини-ПК Intel NUC June Canyon получат CPU Celeron J4005 и Pentium Silver J5005

    13:187

    Представлен модульный защищенный смартфон Land Rover Explore: Land Rover Explore ориентирован на любителей активного отдыха, походов и ночевок на открытом воздухе

    13:1210

    MSI представила видеокарты Radeon RX 580 Armor MK2: Карты MSI Radeon RX 580 Armor MK2 отличаются между собой лишь частотой GPU

    13:0113

    Слабые продажи iPhone X приведут к снижению оборота Samsung на 4% уже в первом квартале 2018: Аналитики Meritz Securities считают, что после небольшого ухудшения показателей в первом квартале результаты Samsung снова улучшатся уже во втором квартале

    12:5731

    Corning нарастила выручку, но завершила год с крупным убытком: Corning отчиталась за 2017 год

    12:12

    Твердотельные накопители Plextor M8V оснащены интерфейсом SATA: В накопителях Plextor M8V используется 64-слойная флэш-память BiCS TLC NAND производства Toshiba

    12:10

    В прошлом году Google удалила более 700 тыс. приложений из магазина Google Play: Google не просто выявила «плохие» приложения, а сделала это настолько быстро, что 99% из них не смог установить ни один пользователь

    12:0313

    Motorola выпустила модули для смартфонов Moto Z, которые представляют собой дизайнерские крышки с Gorilla Glass 5: Модули moto style shells in Corning Gorilla Glass стоят по 30 долларов

    11:581

    Установлен контакт со спутником NASA, потерянным много лет назад: Спутник обнаружил астроном-любитель

    11:5215

    Смартфон Samsung Galaxy Note9 не получит 7-нанометровую SoC: Сама Samsung подтвердила намерения нарастить объемы производства 10-нанометровых SoC для своих флагманских смартфонов

    11:5117

    Google подтвердила скорый запуск Assistant на русском: Google Assistant заговорит по-русски уже через несколько месяцев

    11:481

    Флагманский смартфон Huawei P11 (P20) будет анонсирован 27 марта в Париже: Главной особенностью нового смартфона должна стать основная камера, включающая три датчика изображения

    11:362

    Опубликована фотография смартфона Sony Xperia XZ2 на тестовом стенде: При этом смартфон должен получить новейшую однокристальную систему Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти

    11:276

    Прием предварительных заказов на электромобиль Jaguar I-Pace начнется 1 марта: На этой неделе производитель заявил, что повторный анонс модели, которая будет конкурировать с Tesla Model X, состоится 1 марта этого года

    11:1212

    Опубликован эскиз смартфона Sony Xperia XZ Pro: Задняя панель демонстрирует логотипы Xperia и NFC, сдвоенная камера расположена в левом верхнем углу

    11:038

    За год доход Sharp вырос на 22,7%, операционная прибыль — на 271,4%: Компания Sharp опубликовала очередной отчет

    10:58

    Смартфон Samsung Galaxy S9 из коробки получит систему Intelligent Scan: Которая совмещает системы распознавания пользователей по лицам и радужной оболочке глаза

    10:5717

    VKWorld Mix 3 должен стать самым доступным смартфоном с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти: VKWorld Mix 3 получит восьмиядерную однокристальную систему и аккумулятор емкостью 5000 мА•ч

    10:464

    Fujitsu продает мобильное подразделение, соглашение уже подписано: Специально для продажи будет создана новая компания — Japan EM Solutions Limited

    10:38

    Купив видеокарту Sapphire Pulse Radeon RX 550, можно получить более производительный адаптер, чем стоило ожидать: Видеокарты Sapphire Pulse Radeon RX 550 существуют в версиях с 640 потоковыми процессорами

    08:3014

    Wistron может начать в Индии производство смартфонов Apple iPhone 6s: Apple iPhone 6s могут начать производить в Индии

    07:3018

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