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    21 февраля 2018

    Разработки в области ИИ предложили засекретить : Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут использовать искусственный интеллект в своих целях

    23:4741

    SmartKem передаст технологию OTFT «ведущему тайваньскому производителю дисплеев»: Сделка открывает путь к коммерциализации технологии OTFT

    22:28

    Твердотельный накопитель IRDM Ultimate с интерфейсом PCIe 3.0 x4 стал самым быстрым в ассортименте Wilk Elektronik SA: Предусмотрен выпуск SSD объемом от 120 до 480 ГБ

    21:306

    Broadcom уже предлагает за все акции Qualcomm не 121 млрд долларов, а меньше: В Broadcom все еще настроены купить Qualcomm

    21:014

    GS Group начала массовое производство первых российских твердотельных накопителей: Российская GS Group начала выпускать SSD

    20:44109

    Хакеры получили доступ к облачному сервису Tesla и использовали его для добычи криптовалюты: Облачный сервис Tesla подвергся атаке хакеров

    20:349

    Samsung пытается объединить технологии OLED и квантовых точек: Если верить ETNews, прототипы гибридных панелей размерами 55 и 65 дюймов по диагонали уже готовы

    20:1138

    Toyota разработала для своих электромобилей магниты, которые содержат вдвое меньше неодима: Toyota создала магниты с уменьшенной долей неодима

    19:115

    Выход технологии Apple AirPlay 2, судя по всему, перенесён на неизвестный срок: Apple AirPlay 2 удалена из последней беты iOS

    19:0122

    AOC Agon AG352UCG6 — 35-дюймовый изогнутый игровой монитор с технологией G-Sync и панелью MVA: Игровой монитор AOC Agon AG352UCG6 имеет разрешение 3440 х 1440 пикселей

    18:484

    Nokia распрощается с проблемным подразделением : Об этом свидетельствует письмо директора по стратегии

    18:443

    Ноутбуки Always Connected PC появятся на рынке в следующем месяце: Ноутбуки Always Connected PC вскоре станут доступны для покупки

    18:36

    AMD представила встраиваемые процессоры Epyc Embedded и Ryzen Embedded: AMD представила CPU Epyc Embedded 3000 и APU Ryzen Embedded V1000

    18:114

    Представлен полнокадровый объектив Samyang XP 50mm F1.2: Продажи Samyang XP 50mm F1.2 должны начаться в марте по цене 949 евро

    18:1013

    Смартфон Samsung Galaxy S9 запечатлен на реальных фотографиях: Анонс новинки состоится 25 февраля

    16:0171

    Qualcomm дополнила соглашение с NXP, повысив цену: Покупка NXP упрочит положение Qualcomm в свете возможной сделки с Broadcom

    15:56

    Apple хочет закупать кобальт напрямую у шахтеров : Цены на кобальт резко выросли за последнее время

    15:1038

    Видео дня: человек не может помешать новому «побегу» робота Boston Dynamics из лаборатории: В этом ролике особенно удивляет способность робота моментально адаптироваться под изменяющиеся условия окружающей среды

    14:0839

    Huawei будет активнее использовать собственные SoC в смартфонах, постепенно отказываяcь от услуг Qualcomm и MediaTek: В этом году более половины смартфонов Huawei будут оснащаться SoC HiSilicon

    13:5113

    Samsung второй год подряд получает звание самого популярного бренда в Индии: Samsung второй год подряд стала самым популярным брендом Индии в категории товаров длительного пользования

    13:164

    Начались продажи внешних SSD Sonnet Fusion объемом 1 ТБ с интерфейсом Thunderbolt 3: Стоит новинка $999

    13:0911

    В первом квартале Samsung выпустит всего 20 млн экранов OLED для iPhone вместо запланированных 45-50 млн : Samsung Electronics оперативно отреагировала на решение Apple снизить объем заказов данном продукции

    13:0229

    Файловая система Apple APFS незаметно теряет данные пользователей: Ошибка проявляется при использовании растущих образов диска

    12:3499

    SK Telecom начнет выпуск «черных ящиков» для автомобилей: Telecom планирует завершить развертывание сети LTE Cat-M1 в Южной Кореи в конце февраля

    12:1520

    Смартфон Samsung Galaxy S9 может выйти 16 марта: В следующую среду, 28 февраля, начнется прием предварительных заказов на смартфоны

    12:0432

    Гарнитура Asus Windows Mixed Reality Headset доступна для покупки за 430 долларов: Гарнитура Asus Windows Mixed Reality Headset комплектуется парой контроллеров

    11:512

    Intel выпустила заплатку от уязвимостей Spectre и Meltdown для большинства современных CPU, начиная с поколения Skylake: Intel выпустила новую заплатку для процессоров

    11:4221

    Samsung нацелена на оборот $10 млрд в Индии в этом году: Оборот компании на индийском рынке в прошлом году составил 9 млрд долларов

    11:403

    Вице-президент Meizu утверждает, что смартфон Meizu X2 получит SoC Snapdragon 845 при цене в 475 долларов: Meizu X2 будет флагманским аппаратом

    11:32

    Продано более 4 млн игровых гарнитур HyperX: Компания приступила к производству игровых гарнитур около 4 лет назад

    11:157

    Система охлаждения ID-Cooling DK-03 Halo AMD Red предназначена для процессоров AMD с TDP до 100 Вт: Габариты DK-03 Halo AMD Red — 130 х 130 х 63 мм, масса — 365 г

    11:121

    Популярная клавиатура Swype уходит в историю: Одна из наиболее популярных клавиатур для устройств, работающих под управлением Android и iOS, уходит в прошлое

    11:025

    Archos Citee Connect — первый самокат с ОС Android: Электросамокат Archos Citee Connect стоит 500 евро

    09:3015

    Apple получила звание самой инновационной компании 2018 года, не представив ни одного инновационного продукта: Apple назвали самой инновационной компанией текущего года

    09:0058

    Spotify, вероятно, тоже выпустит свою умную акустическую систему: Spotify тоже выйдет на рынок умных АС

    09:001

    Опубликованы кодовые названия трех смартфонов Moto G6: Анонс новинок ожидается на MWC 2018

    08:55

    Новые слухи утверждают, что iPhone SE 2 представят в июне на WWDC 2018: Смартфону iPhone SE 2 приписывают даже беспроводную зарядку

    08:3048

    Нашла коса на камень. JerryRigEverything протестировал защищённый смартфон CAT S41: CAT S41 выдержал испытания JerryRigEverything

    08:005

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