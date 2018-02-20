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    20 февраля 2018

    Начат серийный выпуск SSD Samsung PM1643 объемом 30,72 ТБ: Самые емкие в отрасли SSD Samsung PM1643 предназначены для корпоративного сегмента

    17:2534

    Google тестирует технологию, которая позволит достаточно точно определять местоположение абонента, звонящего в службу спасения: Google хочет, чтобы служба 911 имела точное местоположение звонящего

    16:5631

    Sony работает над технологией искусственного интеллекта, которая позволит улучшить эффективность работы сервисов такси: Sony создаёт ИИ для таксистов

    16:423

    Игровой смартфон Xiaomi Black Shark получит SoC Snapdragon 845 и 8 ГБ оперативной памяти: Игровой смартфон Xiaomi Black Shark может получить малый объём флэш-памяти

    16:308

    Неанонсированные процессоры Intel Coffee Lake уже появились в ассортименте некоторых зарубежных магазинов: Новый CPU Intel Coffee Lake уже можно купить

    16:184

    Правительству России предложили создать министерство, курирующее технологии виртуальной и дополненной реальности : В России предлагают создать министерство виртуальной реальности

    16:0530

    Sony значительно усилила свои позиции на рынке премиальных телевизоров США : Sony нарастила продажи премиальных телевизоров

    15:5824

    На фото засветился прототип смартфона Sony Xperia XZ2 Compact: Прототип Sony Xperia XZ2 Compact не имеет разъёма для наушников

    15:5110

    Новые смартфоны Samsung семейства Galaxy J также могут получить дисплеи Infinity Display: Samsung намерена сделать полноэкранными и среднебюджетные смартфоны

    14:0710

    Электрический гиперкар Aspark Owl разгоняется до 100 км/ч менее чем за 2 с: Aspark Owl поспорит с Tesla Roadster в динамике

    13:5535

    Пользователи утверждают, что Samsung Galaxy S9 работает полтора дня без подзарядки: Автор поста, который уже был удален, что подтверждает достоверность информации, сообщает, что новинка очень похожа на Galaxy S8

    13:1841

    Специалисты Google нашли в браузере Microsoft Edge достаточно серьёзную уязвимость : Microsoft пока не может справиться с обнаруженной Google уязвимостью в Edge

    13:179

    Virgin Hyperloop One подписала с властями Индии рамочное соглашение касательно постройки ветки Hyperloop: Virgin Hyperloop One хочет соединить веткой Hyperloop Мумбаи и Пуну

    13:057

    Seagate уже начала поставки партнёрам тестовых накопителей с технологией HAMR: Seagate начнёт продажи HDD с технологией HAMR в следующем году

    12:464

    Защищенный смартфон Ulefone Armor X получил сдвоенную камеру: Ulefone Armor X построен на SoC MediaTek MT6739

    12:15

    Полнокадровую зеркальную камеру Canon EOS 6D можно купить менее чем за $1000: Это не единственная старая модель, на которую предложена существенная скидка

    11:57111

    Социальная сеть Uhsupp будет представлена одновременно с новым флагманом Samsung: Uhsupp позволит пользователям обмениваться сообщениями, делиться фотографиями, видеороликами, оценивать записи друг друга

    11:0311

    В мюнхенском аэропорту началось тестирование антропоморфного робота: Джози Пеппер — совместный проект аэропорта Мюнхена и авиакомпании Lufthansa

    11:0219

    Больше никаких секретов: дата выхода, официальные изображения и характеристики Samsung Galaxy S9: Напомним, анонс смартфонов ожидается 25 февраля этого года

    10:5538

    Xiaomi и Samsung продолжают спорить, кто из них лидирует на рынке смартфонов Индии: Samsung сложно признать поражение

    10:144

    Смартфон HTC Desire 12 получит очень бюджетную платформу MediaTek : Смартфон HTC Desire 12 получит четырёхъядерный CPU

    10:003

    Видеоролик демонстрирует трехмерную модель смартфона Nokia 8 Sirocco: Предположительно, устройство получит две сдвоенные камеры

    09:54

    Смартфон Samsung Galaxy S9+ набирает более 9000 баллов в тесте Geekbench: В однопоточном тесте результат составил 3773 балла, а в многопоточном устройство набрало впечатляющие 9024 балла

    09:4653

    Прирост производительности у процессоров AMD Ryzen 2000 будет выше, чем можно было бы ожидать, учитывая разницу в частотах: Ryzen 5 2600 попал в базу Geekbench

    09:4529

    Опубликована новая версия фирменного рингтона Over the Horizon для смартфона Samsung Galaxy S9 : Презентация Samsung Galaxy S9 ожидается 25 февраля

    09:3211

    Suunto 3 Fitness — спортивные часы, способные адаптироваться под ваши тренировки: Suunto представила спортивные часы Suunto 3 Fitness

    09:303

    Видеоролик демонстрирует концепт смартфона Nokia 10 с пятью поворотными объективами: На задней панели находятся две 16-мегапиксельные камеры, а также система поворотных объективов с пятью разными диафрагмами

    09:154

    Samsung занимает почти половину корейского рынка смартфонов: Купертиновцы немного прибавили за последний год

    09:0614

    На крышу кампуса Apple Park рухнул дрон: Дрон упал на крышу Apple Park

    09:0018

    Смартфон Nokia 4 может получить SoC Snapdragon 450: В Китае и других азиатских странах устройство выйдет под другим названием

    08:48

    Samsung получила 90,1% всей выручки на рынке OLED в прошлом квартале: Аналитики Display Supply Chain Consultants оценили рынок OLED

    08:309

    Intel рассказала о прототипе дискретного GPU, состоящего из двух кристаллов: Intel работает над дискретным GPU?

    08:002

    С сегодняшнего дня пользоваться смартфонами с Windows Phone 7.5 и Windows Phone 8 станет ещё сложнее: Microsoft отключает push-уведомления на Windows Phone 7.5 и Windows Phone 8

    07:3029

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