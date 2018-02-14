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    14 февраля 2018

    Полнокадровый объектив Zeiss Loxia 2.4/25 с креплением Sony E оценен в 1299 евро: Продажи Loxia 2.4/25 начнутся в марте

    20:577

    ARM представила отдельные процессоры ML и OD для работы с технологиями машинного обучения и системами распознавания объектов: ARM представила сопроцессоры ARM ML и ARM OD

    20:256

    Специалисты Panasonic создали первый в отрасли датчик изображения 8K типа OPF CMOS с глобальным затвором : OPF — органическая светопроводящая пленка

    20:1827

    Тысячи сайтов, включая правительственные ресурсы США и Великобритании, содержали скрытый майнер криптовалюты: Злоумышленники интегрируют майнеры в сайты посредством взлома сторонних плагинов

    20:0018

    Новый вариант полнокадровой компактной камеры Leica Q создан в сотрудничестве с Подладчиковым: Подладчиков — швейцарский сноубордист российского происхождения

    19:5815

    Самый дешёвый из новых смартфонов Apple 2018 модельного года будет стоить столько же, сколько сейчас просят за iPhone 8: iPhone 2018 года с экраном IPS разойдётся за всё время в количестве около 100 млн единиц

    19:4631

    Дорожные карты Intel говорят о том, что в настольном сегменте ничего действительно нового не появится ещё целый год: В Сеть попали дорожные карты Intel

    19:345

    Tamron собирается представить объектив 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036) с креплением Sony E: Символическое изображение полнокадрового объектива опубликовано производителем

    18:555

    В этом году онлайновые продажи превысят 3,3 трлн долларов: Эта сумма на 10% превышает прошлогоднюю

    18:24

    Представлена камера Panasonic Lumix DC-GX9: Камера в комплекте с объективом, охватывающим диапазон фокусных расстояний 12-60 мм при максимальной диафрагме F/3,5-F/5,6, стоит $1000

    18:11

    Завершив убытками четвертый квартал подряд, Japan Display собирается уволить 30% персонала: Japan Display пока не удалось найти партнера, способного профинансировать переход на выпуск панелей OLED

    16:386

    Представлена компактная камера Panasonic Lumix DMC-ZS200 : Камера оснащена 15-кратным объективом и системой стабилизации изображения, компенсирующей движение по пяти степеням свободы

    15:587

    Рынок азартных онлайновых игр в 2022 году превысит 1 трлн долларов: В этом году он достигнет 700 млрд долларов

    15:089

    Бюджетный смартфон Asus X00RD засветился в бенчмарке Geekbench: Asus X00RD построен на SoC Qualcomm Snapdragon 425

    14:302

    Рост рынка смартфонов в этом году уменьшится до 2,8%: Такой прогноз дают аналитики TrendForce

    14:102

    HP пополнит линейку ноутбуков Elitebook двумя новыми моделями-трансформерами: Новинками станут Elitebook x360 1040 G5 и Elitebook x360 1050 G1

    13:40

    Многострадальный электромобиль Faraday Future FF91 появится на рынке в этом году: Второй электромобиль компании, FF81, будет показан также в этом году

    13:2516

    Самая дешевая версия гарнитуры дополненной реальности Magic Leap будет стоить около $1000: Magic Leap подписала соглашение с Национальной баскетбольной ассоциацией

    13:07

    Названы цены на телевизоры Sony 4K HDR серий X850F и X900F: В телевизорах Sony 4K HDR серий X850F и X900F используются фирменные процессоры X1 и X1 Extreme соответственно

    12:5822

    Опубликованы цены различных версий планшетов Huawei Mediapad M5 и M5 Pro : Роланд Куандт (Roland Quandt) на своей страничке в Twitter опубликовал информацию о различных версиях планшетов

    12:557

    Dell пока скептически относится к ПК с Windows 10 и процессорами ARM, вспоминая Microsoft её отказ от Windows RT и Windows Mobile: Dell пока не будет выпускать ноутбуков с процессорами ARM и Windows 10

    12:5032

    Смартфон Huawei P20 Lite в некоторых странах выйдет под названием Nova 3e: Анонс смартфонов ожидается только 27 марта

    12:49

    В базе данных TENAA замечены смартфоны Huawei P20 и P20 Plus: Технические данные и изображения аппаратов пока отсутствуют

    12:23

    Смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro представлены официально: Xiaomi Redmi Note 5 построен на SoC Qualcomm Snapdragon 625, а в Redmi Note 5 Pro используется SoC Qualcomm Snapdragon 636

    12:158

    Разгон APU Ryzen до частоты 4,55 ГГц оказался просто ошибкой таймера реального времени в Windows: Разгон APU Ryzen до частоты 4,55 ГГц оказался багом

    11:545

    Рынок устройств с технологией беспроводной зарядки в прошлом году вырос на 40%: В прошлом году было продано 500 млн потребительских устройств с беспроводной зарядкой

    11:241

    Смартфон Nokia 8 уже получил обновление до Android 8.1: Android 8.1 уже поступает на Nokia 8

    10:001

    Глава подразделения смартфонов HTC покинул компанию: Уход Чанга не стал неожиданностью, так как в декабре HTC отчиталась о самом низком доходе за последние 13 лет

    09:407

    Смартфон Essential Phone в цвете Ocean Depths представят завтра: В течение первых двух месяцев после выхода покупателям могли приобрести смартфон только в черном цвете

    09:342

    Fitbit покупает платформу Twine Health, расширяя возможности своих устройств с точки зрения здравоохранения : Платформа Twine Health переходит под крыло Fitbit

    09:301

    ОС Android 9.0 проходит под кодовым названием Pistachio Ice Cream: Android 9.0 повысит автономность смартфонов и планшетов и принесет новый дизайн

    09:0833

    Видео дня: «побег» роботов Boston Dynamics из закрытого помещения: Роботы Boston Dynamics могут действовать сообща

    09:0023

    Опубликовано первое живое фото смартфона Huawei P20 Plus : Напомним, смартфон должен получить однокристальную систему HiSIlicon Kirin 970 и тройную основную камеру

    08:554

    Обновленный смартфон LG V30 получит технологию Vision AI: Также говорится об обновленном голосовом помощнике, которые сможет распознавать 32 команды

    08:403

    Характеристики и изображения смартфонов Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro появились еще до анонса: Сегодня компания Xiaomi должна представить смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro

    08:226

    В нынешнем году Apple может выпустить младшую версию умной АС HomePod по цене около 150-200 долларов: Красного iPhone X не будет

    08:0011

    Рынок смартфонов Индии вернулся к двузначному росту. Лидером пока ещё остаётся Samsung: Индийский рынок смартфонов вырос на 14%

    07:304

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