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    6 февраля 2018

    CTL Chromebook J41 — хромбук с экраном IPS, 8 ГБ оперативной памяти и парой портов USB-C: CTL представила мобильный ПК Chromebook J41

    20:535

    Android Nougat отныне является самой распространённой версией Android: Android Nougat обошла Marshmallow по распространённости

    20:332

    Смартфона OnePlus X2 не будет: Слухи о смартфоне OnePlus X2 оказались ложными

    19:571

    В основе камеры смартфона Samsung Galaxy S9 будет лежать датчик изображения Sony IMX345: Камера Samsung Galaxy S9 будет основана на новом датчике Sony

    19:3420

    Intel Vaunt — первые умные очки, которые внешне ничем не отличаются от обычных : Умные очки Intel Vaunt получили лазер VCSEL

    19:2120

    Samsung предлагает готовые решения для сдвоенных камер смартфонов: Решения включают аппаратные и программные компоненты

    19:001

    Слухи утверждают, что SoC Snapdragon 850 с модемом 5G выйдет уже в нынешнем году и будет нацелена на ПК с Windows 10 : SoC Snapdragon 850 можно ожидать в текущем году

    18:5111

    Число абонентов сотовой связи в Китае превысило 1,4 млрд человек: По состоянию на конец 2017 года в Китае было 1,417 млрд абонентов сотовой связи

    18:224

    Контроллер Control4 CA-1 предназначен для домашней автоматизации: Контроллер CA-1 стоит 350 долларов

    16:32

    Робот Danovo будет учить детей: Робота Danovo представила компания OVO Technology

    16:164

    SoC Samsung Exynos 9810 поддерживает трехмерное сканирование лиц: Кроме того, известно, что Galaxy S9 получит отдельный процессор системы безопасности

    15:5517

    Samsung SDI строит дополнительные линии по производству цилиндрических аккумуляторов типоразмера 21700: На долю цилиндрических аккумуляторов пришлось 34,7% поставок на рынке аккумуляторов с января по ноябрь прошлого года

    15:3013

    Системная плата Biostar A68MDE предназначена для домашних компьютеров начального уровня : На плате Biostar A68MDE есть два слота для модулей памяти DDR3

    15:19

    KT и Hyundai E&C сдадут в эксплуатацию апартаменты с ИИ уже в этом году: Жители этих апартаментов смогут управлять всеми системами умного дома, включая освещение, вентиляцию, отопление, подачу газа а так далее

    15:17

    Анонс дрона DJI Mavic Pro II ожидается в марте: Дрон DJI Mavic Pro II будет оснащен камерой с дюймовым датчиком

    14:5911

    Смартфон Galaxy S10 назвали поворотным для Samsung: Смартфону Galaxy S10 приписали CPU и GPU собственной разработки Samsung, интерфейс UFS 3.0 и поддержку 5G

    14:4012

    «Почта России» вводит электронную подпись, которая должна в разы повысить скорость выдачи посылок : Вам не нужно будет заполнять бумажную квитанцию для каждого отправления, достаточно будет назвать код из SMS

    14:3059

    Специалисты Backblaze определили самый надежный HDD: Все данные Backblaze бесплатно доступны для загрузки

    13:5230

    Компьютерный корпус Aorus AC300W Lite отличается от предшественника отсутствием порта HDMI на верхней панели: Aorus AC300W Lite оценен в $90

    13:451

    Бюджетный смартфон Infinix Hot S3 получил модуль NFC и 20-мегапиксельную фронтальную камеру: Цена устройства начинается с отметки 140 долларов

    13:382

    Китайские производители отгрузили почти 10 млн панелей OLED в 2017 году: Компания BOE Technology во втором квартале выведет на полную мощность свой новый завод 6G по производству гибких панелей OLED

    13:23

    Среди лидеров рынка планшетов лишь Samsung и Lenovo показали спад продаж: IDC оценила рынок планшетов по итогам 2017 года

    13:191

    Смартфону OnePlus X2 приписывают SoC Snapdragon 835 при цене не более $300: Цена OnePlus X2 не должна превысить 300 долларов

    13:135

    Во Франции теперь недостаточно остановиться на обочине, чтобы пользоваться смартфоном за рулем: Всплеск смертей из-за аварий, связанных со смартфонами, побудил законодателей к решительным мерам

    13:0829

    Бюджетный смартфон HTC Breeze получит дисплей с соотношением сторон 18:9 и 2 ГБ ОЗУ: Возможно, смартфон представят на MWC 2018

    13:042

    Экран смартфона Huawei P20 имеет такой же вырез, как дисплей iPhone X: Вопросы вызывает задняя часть устройства, которая оснащена сдвоенной камерой

    12:586

    Алмазное защитное стекло Mirage Diamond Glass появится в смартфонах в следующем году: Со следующего года на смартфонах появится защитное стекло Mirage Diamond Glass

    12:475

    Apple признала наличие еще одного дефекта в своих смартфонах: Apple обещает бесплатно чинить смартфоны iPhone 7, которые не хотят подключаться к сети

    12:3923

    Опубликовано изображение смартфона Vivo с экраном во всю фронтальную панель: На фронтальной панели устройства не видно ни камеры, ни прорези громкоговорителя

    12:352

    Бюджетный смартфон Sharp Pi оснащен сдвоенной камерой: Цена новинки составляет около 130 долларов

    12:222

    Вице-президента Samsung освободили досрочно: Он был осужден на пять лет лишения свободы

    12:1818

    Cмартфон HTC U12 засветился на мероприятии Chunghwa Telecom : HTC U12 способен загружать данные на скорости до 810 МБ/с

    11:453

    Huawei готовит к выпуску смартфон LND-AL30 с четырьмя камерами: Huawei LND-AL30 может оказаться слегка упрощенной версией модели Honor 7X

    11:101

    Смартфон HTC U12 засветился на видео, демонстрируя впечатляющую скорость передачи данных в сети: Смартфон HTC U12 показали в камуфляже

    09:301

    Исследование Apple Heart Study позволит разработать для умных часов лучшие алгоритмы определения нерегулярного сердечного ритма: Apple запустила очередное медицинское исследование Apple Heart Study

    08:303

    По итогам текущего квартала рынок планшетов просядет на 17%: Рынок планшетов сильно упадёт в текущем квартале

    07:3021

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