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    27 февраля 2018

    Примеры снимков, сделанных смартфоном Asus ZenFone 5: В описании модели Zenfone 5 производитель делает упор на возможностях камер

    23:007

    Представлены смартфоны Asus Zenfone 5 и Zenfone 5 Lite: Работают новые смартфоны Asus под управлением ОС Android 8 Oreo и фирменной оболочки ZenUI 5.0

    22:5020

    Чистая прибыль SK Hynix за год выросла на 260%: Доход SK Hynix в 2017 году приблизился к 28 млрд долларов

    19:326

    У вентиляторов Deepcool MF120 нет привычной рамки: Вентиляторы Deepcool MF120 украшены подсветкой

    18:5319

    Представлена серия мобильных платформ Qualcomm Snapdragon 700: Образцы первых представителей серии будут доступны в текущем полугодии

    18:0216

    Sigma 70mm f/2.8 DG Macro | Art — первый объектив для макросъемки в линейке Art: Кольцо фокусировки Sigma 70mm f/2.8 DG Macro | Art не имеет прямой связи с оптическими элементами

    17:492

    Производитель называет объектив Sigma 105mm F1.4 DG HSM | Art «мастером боке»: Это самый длиннофокусный объектив в линейке Art, характеризующийся максимальной диафрагмой F/1,4

    16:3425

    Секретная комиссия оценивает последствия возможной сделки между Broadcom и Qualcomm: Интерес CFIUS проявился еще на стадии переговоров сторон, что бывает крайне редко

    16:08

    По подсчетам Jon Peddie Research, за год поставки GPU сократились на 4,8%: Опубликован отчет Jon Peddie Research за четвертый квартал 2017 года

    15:1218

    Объем жесткого диска Toshiba MQ04ABD200 типоразмера 2,5 дюйма равен 2 ТБ: Накопитель оснащен интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    14:388

    Samsung готовит к выпуску смартфон Galaxy J6: Samsung Galaxy J6, скорее всего, заменит собой модель Galaxy J5

    14:3525

    Qualcomm предлагает Broadcom еще пообсуждать цену и другие условия сделки: Цена остается основным препятствием на пути к заключению сделки

    14:084

    Представлен смартфон Nokia 8 Sirocco с экраном POLED, доработанной камерой и более серьезной защитой корпуса: Nokia 8 Sirocco оценен в 750 евро

    13:4042

    Анонсирован выпуск девяти полнокадровых моделей объективов Sigma DG HSM | Art с креплением Sony E: Даты выхода будут названы позже

    13:2714

    Смартфон Nokia 7 Plus первым в семействе примерил экран 18:9: Nokia 7 Plus оценен в 400 евро

    13:1014

    В Китае производителей электромобилей обязали заниматься переработкой аккумуляторов: Выпуск электромобилей в Китае начался в 2009 году

    13:0412

    Компания Samsung меняет стратегию и больше не планирует во что бы то ни стало представлять смартфоны первой: В этом году, помимо Galaxy Note9, компания также выпустит умную акустическую систему с поддержкой Bixby

    12:26136

    Вспышка Canon Speedlite 470EX-AI поворачивает головку автоматически: В продаже вспышка должна появиться в апреле по цене $400

    12:0810

    Goodix показала второе поколение подэкранного дактилоскопического датчика, готовясь приступить к массовому производству: Пока что компания не называет своих клиентов

    11:2817

    Samsung Galaxy S9 должен опередить предшественника по продажам : Galaxy S9 выходит на рынок значительно раньше своего предшественника

    11:1719

    Nokia планирует попасть в пятерку самых успешных поставщиков смартфонов через 3-5 лет: Учитывая, что в четвертом квартале 2017 году Nokia смогла попасть только на 11 место в соответствующем рейтинге, это действительно очень громкое заявление

    11:0513

    Мощность беспроводной зарядки смартфона Xiaomi Mi 7 составит 7,5 Вт, анонс могут отложить на июнь : 27 марта компания представит смартфон Xiaomi Mi Mix 2S

    10:467

    Опубликовано изображение смартфона BlackBerry Ghost: Пока что известно, что это полноэкранный смартфон, который относится к премиальному сегменту

    10:352

    Зеркальная камера Canon EOS 4000D оценена в 380 евро: Камера Canon EOS 4000D относится к начальному уровню

    10:3119

    В 2017 году продано 850 тыс. смартфонов BlackBerry: Смартфоны продаются на территории 50 стран миры силами 110 мобильных операторов

    10:106

    Спрос на экраны для смартфонов вырастет уже во втором квартале 2018: Поставки должны увеличиться на 12,4%

    10:034

    Colorful разрабатывает системные платы на чипсетах серии AMD 400: Сейчас Colorful выпускает только платы для процессоров Intel

    09:561

    Представлен смартфон Vernee Apollo 2: Vernee Apollo 2 получил однокристальную систему MediaTek Helio X30 и дисплей Sharp диагональю 5,99 дюйма

    09:564

    Смартфоны Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact представлены официально: Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact поступят в продажу весной

    09:5056

    Опубликовано живое фото смартфона Huawei P20: Анонс смартфона ожидается 27 марта

    09:418

    Водоблоки Phanteks Glacier C350ip и C350ap не имеют подсветки: Их продажи должны начаться в марте

    09:414

    В семейство процессоров Intel Coffee Lake-U войдёт модель Core i7-8559U с GPU Iris Plus Graphics 650: Core i7-8559U получит GPU Iris Plus Graphics 650

    07:304

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