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    24 февраля 2018

    Huawei подтвердила название нового флагманского смартфона. Опубликованы характеристики Huawei P20 Pro [Обновлено]: Анонс Huawei P20 ожидается 27 марта в Париже

    19:31

    iOS и Android занимают уже 99,9% рынка мобильных ОС: Смартфоны, работающие под управлением других операционных систем, резко сдали позиции за прошедший год

    14:4550

    Беспроводное зарядное устройство Apple AirPower Wireless Charging Mat должно поступить в продажу в марте: Точная дата выхода пока не сообщается

    14:2543

    Google опровергла слухи о режиме Dark Mode в Android 9: Напомним, ночной режим доступен во многих популярных приложениях, включая Twitter и Telegram

    11:395

    Huawei Y3 (2018) — еще один ультрабюджетный смартфон с Android 8.1 Oreo : Что касается характеристик, то с прошлого года они практически не изменились

    11:285

    Приложение Samsung Max пришло на смену Opera Max: Samsung Max будет из коробки установлено на смартфоны Galaxy A и Galaxy J

    11:105

    Приложение Google Lens становится доступным на всех смартфонах с Android и iOS : Кроме того, владельцы некоторых флагманских смартфонов получат интеграцию Google Lens в приложение камеры

    10:594

    GM 8 Go может стать первым смартфоном с Android 8.1 Oreo (Go edition): Учитывая характеристики, можно предположить, что устройство вряд ли получит цену менее 50 долларов

    10:479

    Опубликованы официальные изображения смартфонов Alcatel 1X, Alcatel 3 и Alcatel 3X: Главным отличием Alcatel 3X станет сдвоенная основная камера

    10:35

    Ulefone T2 Pro — первый в мире смартфон на базе SoC Helio P70: Презентация Ulefone T2 Pro ожидается на MWC 2018

    10:197

    В США создан полностью модульный пистолет: Продажи должны начаться во втором квартале 2018

    10:0731

    Закон о VPN и анонимайзерах на практике не работает: Соответствующий закон вступил в силу 1 ноября 2017 года

    10:0052

    MediaTek отгружает SoC Helio P40 компаниям Oppo и Vivo: Валовая прибыль компании в 2018 году должна вырасти на 38%

    09:507

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