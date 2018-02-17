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    17 февраля 2018

    Разогнанный процессор AMD Ryzen 3 2200G протестировали в 15 тестах и играх: Конфигурация тестовой системы на базе платы MSI X370 XPower Gaming Titanium включала 16 ГБ ОЗУ

    22:179

    Анонс камеры Sony Alpha A7 III ожидается 26 февраля: Одновременно будет представлена вспышка

    21:5120

    Основой мини-ПК Compulab Airtop2 служит процессор Intel Xeon Processor E3-1275 v6: Цена базовой конфигурации — $1335

    21:432

    Начато расследование деятельности руководства Intel в связи с уязвимостями в процессорах: В Intel знали об уязвимостях еще летом прошлого года

    19:4013

    Емкость аккумулятора смартфона Huawei P20 Plus составит 4000 мА∙ч: Кроме того, источник утверждает, что аппарат получил функцию Always On Display

    19:112

    Из результатов поиска изображений Google исчезла кнопка View Image: Google и Getty Images заключили сделку

    18:2812

    Появились новые изображения Meizu 15 Plus: Судя по изображениям, экран Meizu 15 Plus изогнут

    18:00

    В США расследуется инцидент, который может оказаться первым крушением вертолета, вызванным дроном: Полеты дронов вблизи других летательных аппаратов в США запрещены

    17:4228

    Теплораспределитель процессоров AMD Ryzen 2 будет припаян к кристаллу: Процессоры AMD Ryzen 2 будут изготавливаться по нормам 12 нм

    15:0727

    Компактный ноутбук Panasonic Let’s Note CF-SV7 оснащается ODD, CPU Intel Coffee Lake, модемом LTE, портами USB-C и D-Sub: Panasonic Let’s Note CF-SV7 предназначен для рынка Японии

    14:5913

    В Qualcomm оценили встречу с Broadcom : Встреча прошла 14 февраля

    14:03

    С апреля все новые приложения в App Store должны быть адаптированы под экран iPhone X: Новое ПО в App Store будет адаптировано к iPhone X

    08:0067

    Компания ProGrade Digital, созданная бывшими руководителями Lexar, представила свою первую продукцию: Это высокопроизводительные карты памяти и устройство для работы с ними

    02:118

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