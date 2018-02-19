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    19 февраля 2018

    Vernee готовится представить новые серии смартфонов: Vernee V2 станет вторым защищенным смартфоном компании, он оснащен экраном с соотношением сторон 18:9 и четырьмя камерами

    20:37

    «Пятерную» камеру в итоге может получить смартфон Nokia 8 Pro: Nokia 8 Pro получит уникальную камеру и SoC Snapdragon 845

    20:154

    Эксперты считают, что исправить проблему с резиновой подставкой HomePod компания Apple сможет за несколько недель: Apple может быстро и легко решить проблему с HomePod, но вот будет ли?

    20:0626

    Sony дразнит рекламным изображением, намекающим на одну из особенностей нового флагмана: Новый флагманы Sony получат изогнутую заднюю крышку

    19:4614

    Оказалось, что у операционной системы Windows 10 ARM есть немало ограничений: ОС Windows 10 ARM не поддерживает ПО x64

    19:2726

    The Boring Company получила разрешение на строительство подземного объекта в Вашингтоне, который может стать станцией Hyperloop: The Boring Company будет участвовать в проектах Hyperloop Илона Маска?

    19:034

    AGM анонсировала самый производительный в мире защищенный смартфон на базе SoC Snapdragon 845: Презентация AGM X3 состоится в рамках выставки Mobile World Congress 2018

    15:564

    Блок питания Spire SP-ATX-2000W-BTC/ETH оснащен 18 разъемами дополнительного питания PCIe : Цена БП Spire SP-ATX-2000W-BTC/ETH равна 200 евро

    15:307

    В AnTuTu замечен смартфон Asus Z01RD на SoC Qualcomm Snapdragon 845 : Предположительно, Z01RD — это флагманская модель Asus Zenfone 5

    15:002

    Скоро ожидается анонс объектива Fujifilm Fujinon XF 200mm f/2: Ожидается, что объектив Fujinon XF 200mm f/2 будет стоить около $5000

    14:2611

    Под маркой Kodak представлены портативные проекторы: Проекторы Kodak Pocket Portable Projector, Kodak Pocket Pico Projector и Kodak Pocket Wireless Pico Projector предназначены для мобильных устройств

    13:47

    При температуре ниже 20 °С скорость зарядки смартфонов Google Pixel 2 XL резко падает: Google заявила, что она занимается поиском решения проблемы

    13:0714

    Покупатели флагманских смартфонов Samsung получают беспроводные наушники Gear IconX: ...которые в свободной продаже доступны по цене 200 долларов

    12:5057

    Belkin возобновила продажи защитного стекла InvisiGlass Ultra для iPhone X, повысив его прочность: Производитель заявляет, что толщина стекла была увеличена с 0,21 до 0,29 мм

    12:398

    Бельгийский суд запретил Facebook собирать данные пользователей: Социальную сеть обязали удалить уже собранные данные под угрозой штрафа в размере 100 млн евро

    12:3730

    Появились изображения объектива Samyang XP 50mm F/1.2: Технические подробности пока отсутствуют

    12:03

    Слухи о высокой цене смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ подтвердились: Что касается Galaxy S9+ с 64 ГБ флэш-памяти, то в Норвегии цена составит около 1260 долларов

    12:01116

    С Intel требуют взыскать 5 млрд долларов за уязвимости Meltdown и Spectre: Групповой иск был подан на прошлой неделе

    11:3312

    Конференция Apple WWDC 2018 пройдет 4-8 июня, на ней могут показать iOS 12, iPad X и iPhone SE 2: В прошлом году WWDC 2017 посетили 5000 разработчиков и 1000 инженеров

    11:2926

    Начиная с нынешнего года цены на память NAND начнут падать: Цены на флэш-память и соответствующие продукты начнут снижаться

    11:203

    Samsung запатентовала шарнирную конструкцию для смартфона со сгибающимся дисплеем: Samsung показала два смартфона со сгибающимися дисплеями на CES 2018

    11:1710

    Новые данные указывают на то, что в конце марта новых игровых видеокарт Nvidia представлено не будет: Nvidia не покажет новых видеокарт на GDC 2018

    11:1014

    Tesla всё ещё не может выйти на уровень производства в 2500 автомобилей Model 3 в неделю: Tesla продолжает сильно отставать от графика по Model 3

    10:5911

    Новые смартфоны BlackBerry получили кодовые названия Athena, Luna и Uni : Cмартфон Luna должен стать преемником BlackBerry KEYone

    10:37

    Samsung Galaxy Tab S4 будет самым производительным планшетом линейки: Цены и даты анонса у Samsung Galaxy Tab S4 пока нет

    10:263

    Смартфон Huawei P20 получит аккумулятор емкостью 3320 мА•ч и оболочку EMUI 8.1: Новые смартфоны Huawei будут представлены 27 марта

    10:10

    Появилось живое фото смартфона Asus Zenfone 5, который очень похож на iPhone X: Asus Zenfone 5 представят 27 февраля

    10:0324

    Archos Vision 215 — моноблок с 22-дюймовым «безрамочным» экраном и ценой в 300 евро: Моноблок Archos Vision 215 основан на CPU Intel Cnerry Trail

    09:0017

    Samsung может выпустить смартфон семейства Galaxy J с ранее не использовавшимся порядковым номером: Samsung Galaxy J4 получит очень бюджетную платформу

    08:00

    ZTE готовит смартфон Nubia с SoC Snapdragon 845 и 6 ГБ ОЗУ: ZTE Nubia NX606J получит топовую платформу Qualcomm

    07:303

    Из-за слабых продаж смартфонов iPhone X компания Samsung столкнулась с перепроизводством экранов OLED : Apple виновата в перепроизводстве экранов OLED компанией Samsung

    07:0056

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