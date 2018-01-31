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    31 января 2018

    Fujifilm и Xerox договорились о слиянии: Контрольный пакет будет у Fujifilm

    22:1714

    Появились результаты тестирования всех гибридных процессоров AMD Ryzen в 3DMark: Все современные APU AMD протестированы в 3DMark

    21:0730

    Lenovo Yoga 330 — маленький конвертируемый ноутбук с новыми процессорами Intel Gemini Lake: Lenovo Yoga 330 получит CPU Celeron N4000 либо Pentium Silver N5000

    20:5610

    Скорость UFS удвоена: JEDEC публикует стандарты UFS 3.0, UFSHCI 3.0 и UFS Card Extension Version 1.1

    20:492

    Благодаря отличным продажам консоли Switch компания Nintendo смогла нарастить операционную прибыль почти в шесть раз: Nintendo за прошлый год продала более 12 млн консолей Switch

    20:451

    Смартфон Alcatel 5 с ОС Android 8.0 обойдётся в 230 евро: Смартфон Alcatel 5 получит SoC MediaTek MT6750

    20:277

    Спецификации камеры Panasonic Lumix DMC-GF10 появились накануне анонса: Анонс камеры Panasonic Lumix DMC-GF10 ожидается 1 февраля

    19:218

    Стартовал ежегодный фотоконкурс Nikon «Я в сердце изображения»: Один участник может подать на рассмотрение жюри не более 12 фотографий

    18:242

    Смартфоны Essential Phone не получат обновление Android 8.0 Oreo: Причина — нестабильная работа

    16:287

    Sion Power анонсирует выпуск аккумуляторов Licerion, удельная энергоемкость которых равна 500 Вт∙ч/кг: Это вдвое больше, чем у лучших современных литий-ионных аккумуляторов

    16:1745

    Компания Samsung отчиталась за 2017 год: операционная прибыль достигла рекордного значения : В целом за год был получен доход 225,2 млрд долларов, а операционная прибыль составила 50,4 млрд долларов

    15:50115

    Упаковка и название видеокарты Sapphire Pulse Radeon RX 560 никак не выдают в ней урезанную версию : Урезанные версии Radeon RX 560 всё ещё легко спутать с полноценными

    14:1923

    Fujinon XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ — первый объектив системы Fujifilm X с моторизованным зумом: Продажи Fujinon XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ должны начаться 15 марта, по цене $300

    14:009

    Тонкие рамки вокруг экрана делают смартфон Meizu 15 Plus чем-то похожим на iPhone X: Появились живые снимки Meizu 15 Plus

    13:5530

    В прошлом году OnePlus нарастила продажи смартфонов на 55%: OnePlus рассказала о достижениях прошлого года

    13:474

    Процессоры AMD Zen 2, не имеющие уязвимости Spectre, будут готовы к передаче в 7-нанометровое производство в этом году : На рынке они появятся в будущем году

    13:4333

    MSI Optix MPG27CQ — игровой монитор с изогнутой панелью VA и недекоративными светодиодами Steelseries GameSense: Монитор MSI Optix MPG27CQ получил технологию Steelseries GameSense

    13:275

    Представлена камера Fujifilm X-A5 : Рекомендованная цена камеры Fujifilm X-A5 с объективом Fujinon XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ равна $600

    13:2013

    Продажи телефонов Nokia 3310 4G начнутся в конце февраля: Телефон Nokia 3310 4G может служить мобильной точкой доступа

    12:3542

    Смартфоны LG G6 и LG Q6 выпущены в новых цветах: лавандовом и марокканском синем: Сначала LG G6 и LG Q6 в новых цветах появятся в Южной Корее

    12:192

    AMD отчиталась за 2017 год: потери сменились прибылью: Валовая прибыль за год увеличилась с 23% до 34%

    11:3210

    FCA поставит «тысячи» машин для сервиса самоуправляемых такси Waymo : Отгрузка начнется в этом году

    09:0921

    Samsung начала производство специальных ASIC для добычи криптовалюты: Samsung будет производить для китайского партнёра ASIC, добывающие Bitcoin

    09:0051

    25-летие Lomography отмечено выпуском трех памятных моделей камер: Прием заказов на эти камеры в онлайновом магазине Lomography уже начат

    08:356

    Хакеры, обокравшие пункт обмена криптовалют Coincheck, уже пытаются сбыть добычу: Криптовалюту можно отследить

    08:3210

    iPhone X в последнем месяце прошлого года вошёл в тройку самых продаваемых смартфонов в США, Китае, Европе и Японии: iOS сильно нарастила позиции в Китае

    08:3031

    Apple отложит внедрение некоторых новых функций в iOS ради улучшения стабильности и скорости работы системы: Apple наконец-то начнёт больше внимания уделять стабильности и скорости iOS

    08:0050

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