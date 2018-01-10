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    10 января 2018

    Компания HP тоже показала монитор BFGD — HP Omen X 65: Данных о цене HP Omen X 65 пока нет

    23:5416

    Твердотельные накопители Mushkin Triactor 3DX и 3DL оснащены интерфейсом SATA: Покупателями будут предложены накопители Mushkin Triactor 3DX и 3DL объемом 120, 250, 500 и 1000 ГБ

    23:381

    Водоблоки Phanteks Glacier C350iP и C350AP совместимы с процессорами Intel и AMD соответственно: Основания Phanteks Glacier C350iP и C350AP изготовлены из меди и никелированы

    21:28

    Серию акустических систем Sony CS пополнила модель SS-CSE, обеспечивающая поддержку Dolby Atmos: Новые АС предназначены для домашних кинотеатров

    20:5218

    В твердотельных накопителях Mushkin Helix-L и Pilot используются контроллеры Silicon Motion SM2263XT и SM2262 соответственно: На CES 2018 показаны SSD Mushkin Helix-L и Pilot

    20:281

    Правительства США и Франции обратили внимание на поступок Apple по замедлению старых смартфонов: Apple могут грозить ещё более серьёзные проблемы из-за её политики

    20:1399

    Технология Razer HyperFlux обеспечивает беспроводным питанием беспроводную мышь: Мышь Mamba HyperFlux и коврик Firefly HyperFlux вместе стоят $249

    20:1016

    Карманный проектор Sony MP-CD1 оценен в $400: Продажи Sony MP-CD1 должны начаться этой весной

    19:5014

    Dynamics и Sumitomo Mitsui Card анонсировали выпуск первой блокирующейся кредитной карты: По словам партнеров, карта обеспечивает беспрецедентный уровень безопасности

    19:0621

    Карта расширения ASRock Ultra Quad M.2 Card позволяет добавить в конфигурацию ПК до четырех SSD: Карта поддерживает NVMe RAID на платформах Intel X299 и AMD X399

    18:4434

    Sharp планирует этой весной начать выпуск панелей OLED для смартфонов: Sharp может стать первым производителем, наладившим выпуск панелей OLED для смартфонов в Японии

    18:1513

    Nvidia признала наличие уязвимости Spectre в драйверах своих GPU: Уже вышли обновленные драйверы, частично устраняющие уязвимость

    17:5941

    По прогнозу IDC, в этом году расходы на 3D-печать приблизятся к 12 млрд долларов : Приведенный показатель соответствует росту на 19,9% по сравнению с прошлым годом

    17:46

    Adata украшает подсветкой активную систему охлаждения для SSD : Новинка называется XPG Storm RGB

    17:242

    MediaTek MT7622 — первая SoC для маршрутизаторов, поддерживающая 4x4 802.11n и Bluetooth 5.0: Одновременно компания MediaTek предоставила однокристальные системы MT7615 и MT7621

    17:066

    Alcatel привезла на CES 2018 множество новых смартфонов, но пока решила не раскрывать параметров: Alcatel показала новую линейку недорогих смартфонов

    15:515

    Твердотельные накопители Adata XPG SX8200 и IM2P33F8 типоразмера M.2 поддерживают NVMe 1.3: В модели XPG SX8200 используется контроллер Silicon Motion SM2262

    15:4810

    Данные Apple iCloud китайских пользователей будет хранить китайская правительственная компания: Apple переведёт все данные iCloud китайских пользователей на сохранение сторонней компании

    15:3449

    В наушниках Sony MDR-1AM2 установлены 40-миллиметровые излучатели: Цена Sony MDR-1AM2 примерно равна $300

    15:3412

    Смартфоны Bluboo S2 и Bluboo S3 получат подэкранные дактилоскопические датчики: Bluboo заявила, что она двигалась в аналогичном направлении весь прошлый год и добилась отличных результатов

    15:2251

    Xiaomi и Oculus объявили о сотрудничестве и будут вместе продвигать гарнитуры виртуальной реальности с SoC Snapdragon : Гарнитура Xiaomi Mi VR Standalone является лицензионной копией Oculus Go

    15:203

    Сделка между Huawei и AT&T сорвалась из-за правительства США : Правительство США не захотело, чтобы AT&T продавала смартфоны Huawei

    15:0913

    Наушники закрытого типа Sennheiser HD 820 оценены в 2400 евро: В продаже наушники Sennheiser HD 820 появятся в начале лета

    15:0222

    Vivo показала готовый к массовому производству смартфон с подэкранным сканером отпечатков пальцев, не рассказав о нем практически ничего : Дату выхода обещают назвать в ближайшее время

    14:3821

    Голосовой помощник Google Assistant появится на платформе Android Auto: Google Assistant начинает своё движение в автомобильный сегмент

    14:361

    Представлены акустические системы Razer Nommo и Nommo Pro: Цена Razer Nommo равна $100, Razer Nommo Pro — $500

    14:285

    HP Omen Game Stream — потоковый игровой сервис, сервер которого нужно устанавливать на своём ПК: HP представила необычный потоковый игровой сервис Omen Game Stream

    14:2216

    Alibaba A.I. Labs и MediaTek стали стратегическими партнерами по IoT: Одновременно анонсирована первая совместная разработка — Smartmesh

    13:40

    Представлены ноутбуки Lenovo ThinkPad T480 и ThinkPad T580: Lenovo ThinkPad T480 и ThinkPad T580 поступт в продажу в январе

    13:3018

    Toyota представила e-Palette Alliance, участники которого будут создавать универсальные коммерческие автомобили будущего: Toyota рассказала об альянсе e-Palette Alliance и концепте e-Palette Concept Vehicle

    13:263

    Представлена Lenovo Mirage Solo — первая гарнитура VR с поддержкой Google Worldsense : Цена шлема не должна превысить 400 долларов

    13:201

    14-дюймовый ноутбук Lenovo ThinkPad T480s может оснащаться 3D-картой Nvidia GeForce MX150: Lenovo ThinkPad T480s в базовой конфигурации оценен в $1270

    13:1511

    Фотогалерея дня: масляный радиатор для модуля памяти DIMM Adata Project Jellyfish: О планах использования разработки в серийной продукции пока сведений нет

    12:4619

    Samsung подтвердила, что ее первый смартфон со сгибающимся дисплеем выйдет только в 2019 году: Одной из самых больших проблем на данный момент является создание интуитивного и удобного пользовательского интерфейса

    12:4515

    Ноутбук Lenovo ThinkPad X280 стал тоньше и легче предшественника, но это лишь часть изменений: Lenovo ThinkPad X280

    12:3018

    GEO называет GW5 первым «умным» автомобильным видеопроцессором: Компания GEO Semiconductor представила видеопроцессоры GW5200 и GW5400

    12:29

    Опубликованы фотографии смартфона Nokia 1: Цена устройства составит около 100 долларов

    12:288

    Аккумулятор Xiaomi Mi Power 2 емкостью 5 000 мА•ч стоит $8: В плане дизайна он похож на своих более емких братьев

    12:169

    Камеры видеонаблюдения D-Link DCS-1820LH и DCS-2802KT используют беспроводное подключение: К общим чертам камер относится поддержка двухсторонней голосовой связи, сервисов Amazon Alexa, Google Assistant и IFTTT

    12:003

    Samsung подтвердила презентацию смартфона Galaxy S9 на MWC 2018: Дату выхода новинки также назовут на пресс-конференции, посвященной анонсу Galaxy S9

    11:5810

    Комплекты оборудования D-Link Covr предназначены для домашних сетей Wi-Fi: К общим чертам COVR-C1203 и COVR-2202 следует отнести поддержку MU-MIMO

    11:55

    Incase показала чехол для MacBook Pro с аккумулятором емкостью 14 000 мА•ч: В продажу новинка поступит в третьем квартале 2018

    11:367

    Смартфону iPhone SE 2 приписывают стеклянную заднюю панель и функцию беспроводной зарядки: Анонсировать смартфон могут уже 1 февраля

    11:2841

    200-долларовый смартфон Honor 7X получит функцию распознавания лиц пользователей: На этой неделе в ходе CES 2018 был представлен красный Honor 7X, который поступит в продажу 14 февраля

    11:19

    Xiaomi показала робот-чемодан, который следует за своим владельцем: Вы можете дать команду чемодану оставаться на месте, подъехать к вам или следовать за вами неотступно

    11:1226

    Project Linda трансформирует смартфон Razer в игровой ноутбук: Когда Project Linda превратится из концепции в серийное изделие — пока данных нет

    02:3830

    YI Technology и Google представили камеру YI Horizon VR180: Местом демонстрации камеры YI Horizon VR180 выбрана выставка CES 2018

    02:131

    Внутриканальные наушники Sennheiser CX 6.00BT оснащены интерфейсом Bluetooth 4.2: Продажи Sennheiser CX 6.00BT начнутся в этом месяце по цене 99 евро

    02:0310

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