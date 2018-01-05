  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 января 2018

    LeEco пришлось продать большую часть акций компании Coolpad, находившихся в её распоряжении: LeEco продала две трети своих акций Coolpad

    20:542

    Microsoft и Johnson Controls представили стильный термостат Glas, оснащённый полупрозрачным экраном: Термостат Glas поддерживает ИИ Cortana

    20:419

    Материнские платы ASRock X399M Taichi и X299M Extreme4 характеризуются типоразмером microATX: ASRock X399M Taichi и X299M Extreme4 будут продемонстрированы на выставке CES 2018

    20:302

    Монитор Asus ProArt PQ22UC оснащен экраном OLED диагональю 21,6 дюйма разрешением 4К: Asus ProArt PQ22UC должен поступить в продажу весной

    17:3559

    Lenovo ThinkVision X24 – монитор с тонким корпусом, узкими рамками экрана и матрицей Full HD: Lenovo ThinkVision X24 стоит в США $250

    16:5027

    Опубликованы изображения фотокамеры Panasonic Lumix DC-GH5s: Официальная премьера Panasonic Lumix DC-GH5s ожидается через три дня

    16:309

    32-дюймовый монитор Lenovo ThinkVision P32u: разрешение 4К, Thunderbolt 3 и отличный цветовой охват: Lenovo ThinkVision P32u оценен в США в $1350

    16:2029

    Анонсирован Wintel-планшет Lenovo Tablet 10: Все подробности о Lenovo Tablet 10 раскроют в ходе CES 2018

    14:3012

    Устройство на SoC Qualcomm Snapdragon 670 протестировано в Geekbench: Qualcomm Snapdragon 670 демонстрирует уровень производительности SoC Snapdragon 660 в однопоточном тесте

    13:5523

    Появились качественные изображения смартфонов Sony Xperia XA2, XA2 Ultra и L2: Смартфоны Sony Xperia XA2, XA2 Ultra и L2 не будут кардинально отличаться от предшественников

    13:5012

    Продажи умных акустических систем в нынешнем году вырастут почти на 75%: Продажи умных АС вырастут до 56,3 млн единиц

    13:407

    В первый день 2018 года в App Store был зафиксирован рекордный объем продаж на сумму $300 млн: В 2017 году разработчики приложений для iOS заработали 26,5 млрд долларов, что на 30% больше, чем было в 2016 году

    13:324

    LG Display запатентовала конструкцию устройства со сгибающимся дисплеем, возможно, для нового iPhone: Если Apple действительно выпустит подобное устройство, но линейка планшетов iPad может прекратить свое существование

    13:2516

    Тесты показывают, что обычные пользователи не заметят никакого влияния заплаток, устраняющих уязвимости в CPU Intel: Заплатки для CPU Intel не влияют на производительность в потребительском ПО

    13:2126

    Намереваясь и дальше наращивать поставки, Huawei будет выпускать больше недорогих смартфонов: Именно недорогие смартфоны удовлетворяют потребности основной аудитории пользователей

    13:17

    Глава Intel знал об уязвимостях в процессорах компании, когда продал почти все свои акции: Брайан Кржанич мог продать акции Intel после того, как узнал об уязвимостях в CPU

    13:0626

    Представлен смартфон Nokia 6 (2018) с функцией Dual-Sight: Компания HMD Global представила смартфон Nokia 6 (2018), корпус которого выполнен из алюминиевого сплава 6000-й серии

    12:5925

    Уязвимости, найденные в CPU Intel, затрагивают и продукты AMD и ARM: Уязвимости в процессорах назвали Meltdown и Spectre

    12:5315

    Снизив стоимость замены аккумуляторов с 79 до 29 долларов, Apple не будет нести убытки: Замена аккумуляторов Samsung Galaxy S7 и S8 без каких-либо скидок стоит 33 и 37 долларов соответственно

    12:2066

    Benq Zowie XL2740 обеспечивает кадровую частоту 240 Гц: Benq Zowie XL2740 оценен в США в $600

    12:101

    Смартфон OnePlus 5T Sandstone White оценен в $559: Смарфон OnePlus 5T Sandstone White поступит в продажу 9 января в одной конфигурации

    12:08

    В Калифорнии хотят запретить автомобили на ископаемом топливе: Если закон примут, то продажи бензиновых и дизельных машин будут запрещены с 1 января 2040 года

    11:4817

    Из-за программы по замене аккумуляторов Apple может продать на 16 млн смартфонов меньше в этом году: 10% из 519 млн пользователей iPhone воспользуются возможностью поменять аккумулятор

    11:3925

    Продажи смартфонов на Тайване резко обвалились: При этом оборот от продаж смартфонов остался примерно на таком же уровне, как и годом ранее

    11:301

    Смартфон Meizu M6S замечен в AnTuTu: Анонс новинки ожидается 17 января

    11:17

    Портретный режим, как у Google Pixel 2, теперь работает и на некоторых смартфонах других брендов: Портретный режим Pixel 2 появился на Xiaomi Mi 5 и 5s, OnePlus 3 и 3T, Moto G5s Plus и Samsung Galaxy Note8, S8 и S8+

    10:00

    SoC Exynos 7872, которая может дебютировать в смартфоне Meizu, получит более производительный GPU, чем считалось ранее: SoC Exynos 7872 всё-таки появится на рынке

    09:005

    Nintendo Switch стала самой быстро продаваемой домашней консолью в США: Nintendo Switch заработала очередной титул

    08:002

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018