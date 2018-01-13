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    13 января 2018

    Huawei запатентовала умные часы с сенсорным безелем: Безель разделен на 8 секторов, каждый из которых может отвечать за выполнение какой-то функции

    12:4941

    Xiaomi выпустила комнатный термометр-гигрометр с дисплеем E Ink за $9: Устройство питается от одного элемента CR2032, которого хватает примерно на год работы

    12:3716

    Реальные фотографии смартфона Sharp Aquos S3 подтверждают вырез в верхней части дисплея: Cмартфон будет представлен 16 января

    12:3026

    Umidigi S2 Lite — первый полноэкранный смартфон с Android 8.1 из коробки: Umidigi обещает опубликовать все подробности о смартфоне 15 января

    12:104

    Преемник складного смартфона ZTE Axon M увидит свет: ZTE Axon M предлагается в США по цене 725 долларов

    11:513

    Защищенный смартфон Energizer Hardcase H550S получил изогнутый дисплей: Смартфон оснащен дактилоскопическим датчиком и модулем NFC

    11:316

    Представлен фитнес-браслет MGCool Band 5: Браслет поступит в продажу в конце января

    11:20

    Смартфон Ulefone Armor 2S имеет степень защиты IP68: Цена устройства составляет 200 долларов

    11:013

    Головное устройство Sony XAV-AX5000 наконец-то получило емкостной дисплей: Головное устройство Sony XAV-AX5000 поддерживает Android Auto и Apple CarPlay

    08:3014

    LG ThinQ View WK9 — первое устройство в классе умных домашних дисплеев с Google Assistant : Google и LG представили первый умный дисплей

    08:008

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